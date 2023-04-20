Hollanda'da dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof kapılarını açtı

© AA En çok fotoğrafı çekilen yerlerden biri olan bahçede çeşitli sergiler ve şovlar da düzenleniyor. Keukenhof'un verilerine göre, ziyaretçilerin yüzde 80'i yabancı turistlerden oluşuyor. Bahçeyi Hollandalılardan sonra en çok Almanlar, İngilizler, Çinliler ve Amerikalılar ziyaret ediyor.