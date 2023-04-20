https://sputniknews.com.tr/20230420/hiv-pozitif-kan-nakli-yapilan-hasta-hayatini-kaybetti-hastaneye-770-bin-lira-ceza-kesildi-1069943749.html
HIV pozitif kan nakli yapılan hasta hayatını kaybetti: Hastaneye 770 bin lira ceza kesildi
HIV pozitif kan nakli yapılan hasta hayatını kaybetti: Hastaneye 770 bin lira ceza kesildi
İstanbul’da yaşayan böbrek hastası Ahmet Emin Bilgin’e 2011 yılında Medikal Park Göztepe Hastanesi’nde annesinin böbreği nakledildi. Bilgin operasyonun... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T10:04+0300
2023-04-20T10:04+0300
2023-04-20T10:05+0300
yaşam
hiv
hiv/aids
hastane
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Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, ailenin şikâyeti üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, Kızılay’dan alınarak ameliyat sırasında verilen kandan Bilgin’e HIV bulaştığını tespit etti. Bilgin ailesi, 2013 yılında avukatları Sema Kılıç aracılığı ile İstanbul Anadolu 30’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Kızılay ve kan naklinin yapıldığı Medikal Park Göztepe Hastanesi hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı.Aralık 2022’de davayı karara bağlayan mahkeme, toplam 770 bin TL’nin olay tarihinden itibaren yasal faizi ile Kızılay ve özel hastaneden alınarak Bilgin ailesine ödenmesine hükmetti.Kararda, Türkiye Kızılay Derneği tarafından gelişmiş tekniklerin kullanılması halinde HIV’in daha erken evrede tespiti mümkün iken bu tekniklerin kullanılmadığı belirtildi. Olay tarihindeki mevcut tarama testlerinin kullanılmış olmasının, kan ve kan ürünleri ile ilgili sistemin kurulmasında tam güvenli bir organizasyonun planlanmadığının göstergesi olduğu vurgulandı.
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hiv, hiv/aids, hastane
HIV pozitif kan nakli yapılan hasta hayatını kaybetti: Hastaneye 770 bin lira ceza kesildi
10:04 20.04.2023 (güncellendi: 10:05 20.04.2023) Abone ol
İstanbul’da yaşayan böbrek hastası Ahmet Emin Bilgin’e 2011 yılında Medikal Park Göztepe Hastanesi’nde annesinin böbreği nakledildi. Bilgin operasyonun ardından hayatını kaybetti. Bilgin’in yapılan testlerden HIV pozitif olduğu belirlendi. Aile, hastaneye dava açtı.
Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre
, ailenin şikâyeti üzerine Sağlık Bakanlığı
tarafından görevlendirilen müfettişler, Kızılay’dan alınarak ameliyat sırasında verilen kandan Bilgin’e HIV bulaştığını tespit etti.
Bilgin ailesi, 2013 yılında avukatları Sema Kılıç aracılığı ile İstanbul Anadolu 30’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Kızılay ve kan naklinin yapıldığı Medikal Park Göztepe Hastanesi hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı.
Aralık 2022’de davayı karara bağlayan mahkeme, toplam 770 bin TL’nin olay tarihinden itibaren yasal faizi ile Kızılay ve özel hastaneden alınarak Bilgin ailesine ödenmesine hükmetti.
Kararda, Türkiye Kızılay Derneği tarafından gelişmiş tekniklerin kullanılması halinde HIV’in daha erken evrede tespiti mümkün iken bu tekniklerin kullanılmadığı belirtildi.
Olay tarihindeki mevcut tarama testlerinin kullanılmış olmasının, kan ve kan ürünleri ile ilgili sistemin kurulmasında tam güvenli bir organizasyonun planlanmadığının göstergesi olduğu vurgulandı.