https://sputniknews.com.tr/20230420/hiv-pozitif-kan-nakli-yapilan-hasta-hayatini-kaybetti-hastaneye-770-bin-lira-ceza-kesildi-1069943749.html

HIV pozitif kan nakli yapılan hasta hayatını kaybetti: Hastaneye 770 bin lira ceza kesildi

HIV pozitif kan nakli yapılan hasta hayatını kaybetti: Hastaneye 770 bin lira ceza kesildi

İstanbul’da yaşayan böbrek hastası Ahmet Emin Bilgin’e 2011 yılında Medikal Park Göztepe Hastanesi’nde annesinin böbreği nakledildi. Bilgin operasyonun... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T10:04+0300

2023-04-20T10:04+0300

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Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, ailenin şikâyeti üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, Kızılay’dan alınarak ameliyat sırasında verilen kandan Bilgin’e HIV bulaştığını tespit etti. Bilgin ailesi, 2013 yılında avukatları Sema Kılıç aracılığı ile İstanbul Anadolu 30’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Kızılay ve kan naklinin yapıldığı Medikal Park Göztepe Hastanesi hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı.Aralık 2022’de davayı karara bağlayan mahkeme, toplam 770 bin TL’nin olay tarihinden itibaren yasal faizi ile Kızılay ve özel hastaneden alınarak Bilgin ailesine ödenmesine hükmetti.Kararda, Türkiye Kızılay Derneği tarafından gelişmiş tekniklerin kullanılması halinde HIV’in daha erken evrede tespiti mümkün iken bu tekniklerin kullanılmadığı belirtildi. Olay tarihindeki mevcut tarama testlerinin kullanılmış olmasının, kan ve kan ürünleri ile ilgili sistemin kurulmasında tam güvenli bir organizasyonun planlanmadığının göstergesi olduğu vurgulandı.

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