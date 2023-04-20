https://sputniknews.com.tr/20230420/haftanin-macinda-gol-sesi-cikmadi--1069946539.html

Haftanın maçında gol sesi çıkmadı

Haftanın maçında gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig’in 29. Haftasının zirveyi yakından ilgilendiren maçlarında Galatasaray evinde ağırladığı Yukatel Kayserispor’u 6-0’la geçti. Fenerbahçe... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T10:55+0300

2023-04-20T10:55+0300

2023-04-20T10:55+0300

veri maç

trabzonspor

beşiktaş

galatasaray

fenerbahçe

radyo sputnik

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Galatasaray yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor Serhat Ayan, Ata Arslan ve Çağlar Öner’in hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında 30. Haftası geçilen Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarının detaylı analizleri yapılıyor.

Radyo Sputnik'te Serhat Ayan, Ata Arslan ve Çağlar Öner’in hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında 29. Haftası geçilen Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları değerlendirildi.Bu sezon işlerin yolunda gitmediği Trabzonspor, kendi sahasında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. İlk yarısından yalnızca bir isabetli şutun çıktığı, ikinci devresinde de durumun pek de değişmediği dev maçın son dakikaları hareketli geçti. Keleciler hem Uğurcan Çakır hem de Mert Günok'un devleştiği düellodan gol sesi çıkmadı, karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. İki takım sahadan birer puanla ayrıldı. Gol beklentisi oranlarına bakıldığında Trabzonspor 1,23’lük oran yakalarken, konuk ekibin hanesinde ise 1,17’lik oran göze çarptı.Galatasaray, evinde Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Cimbom, mücadeleden 6-0’lık net galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda ikisi penaltıdan olmak üzere 3 gol atarak hat-trick yapan Mauro Icardı maça damga vururken, diğer goller ise Rashica, Kerem ve Zaniolo'dan geldi. Konuk takım, 45+10'da Hosseini'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Kanarya, geriye düştüğü karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazandı. Jorge Jesus’un öğrencileri 90 dakika boyunca 20 şut çekerken bunlardan 9’u isabet buldu. Maçta genç yıldız Arda Güler, sergilediği performansla maça damga vurdu. Henüz 18 yaşında olan futbolcu, özellikle ilk yarıdaki başarısı ile öne çıktı. Arda maçın bu diliminde, 55 kez topla buluştu, 26 pas atıp 3 şut çekti. Ayrıca ikili mücadelelerde 13’te 6 oran tuttururken, rakiplerini 4 kez çalımla geçti ve takım arkadaşlarına açtığı 7 ortadan 4’ünde isabet buldu.

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trabzonspor, beşiktaş, galatasaray, fenerbahçe, radyo sputnik, аудио