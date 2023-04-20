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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230420/guney-kore-rusya-ile-iliskilerini-korumak-icin-ukraynaya-silah-tedarik-etmiyor-1069982755.html
‘Güney Kore, Rusya ile ilişkilerini korumak için Ukrayna'ya silah tedarik etmiyor’
‘Güney Kore, Rusya ile ilişkilerini korumak için Ukrayna'ya silah tedarik etmiyor’
Güney Kore’nin Rusya ile istikrarlı ilişkileri koruma arzusu nedeni ile Ukrayna'ya silah tedarik etmediği bildirildi. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T21:54+0300
2023-04-20T21:55+0300
ukrayna krizi
güney kore
rusya
ukrayna krizi
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Yonhap ajansının Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden üst düzey bir bürokratın açıklamalarına dayandırdığı haberine göre Seul, Moskova ile istikrarlı ilişkileri koruma arsızı nedeni ile Ukrayna’ya silah tedarik etmiyor.Yetkili ayrıca Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol’un ileride Ukrayna’ya silah tedarik edilebileceği yönündeki açıklamasının teorik olduğunu ifade etti.Adı açıklanmayan bürokrat basın açıklaması sırasında, “Bunu yapmıyoruz, zira Güney Kore, Ukrayna vatandaşlarının özgürlüğünü korumak için uluslararası toplumu aktif olarak desteklerken, aynı zamanda Rusya ile ilişkileri istikrarlı bir şekilde yönetmeliyiz” diye konuştu.Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, ABD ziyaretinden önce Reuters'e verdiği demeçte Ukraynalı sivillere yönelik büyük çaplı bir saldırı olması halinde Kiev'e desteği insani ve ekonomik yardımın ötesine taşıyabileceklerini ilk kez açıklamıştı.Rusya Dışişleri: Herhangi bir silahın tedariki, Rus karşıtı düşmanca bir harekettirGüney Kore liderinin bu açıklaması üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'e yapılabilecek herhangi bir silah tedarikinin ‘açıkça Rus karşıtı düşmanca bir hareket’ olarak görüleceğini belirtti.Bakanlığın sitesinde yayınlanan Zaharova’nın konuya ilişkin açıklamasında, “Bu durumda, nereden gelirse gelsin Ukrayna'ya herhangi bir silah sevkiyatını Rusya karşıtı düşmanca bir eylem olarak değerlendiriyoruz. Bu tür adımların, onları atan devletlerle ikili ilişkiler üzerinde son derece olumsuz bir etkisi olacak ve ilgili ülkelerin temel güvenlik çıkarlarını etkileyen konularda Rusya'nın pozisyonu oluşturulurken dikkate alınacak” ifadeleri yer aldı.Zaharova, Güney Kore'nin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye karar vermesi durumunda Rusya'nın ‘Kore Yarımadası'ndaki durumun çözümüne ilişkin’ yaklaşımında bunu dikkate alabileceğini sözlerine ekledi.
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güney kore, rusya, ukrayna krizi
güney kore, rusya, ukrayna krizi

‘Güney Kore, Rusya ile ilişkilerini korumak için Ukrayna'ya silah tedarik etmiyor’

21:54 20.04.2023 (güncellendi: 21:55 20.04.2023)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinSilah - Ukrayna - operasyon - Rusya
Silah - Ukrayna - operasyon - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Güney Kore’nin Rusya ile istikrarlı ilişkileri koruma arzusu nedeni ile Ukrayna'ya silah tedarik etmediği bildirildi.
Yonhap ajansının Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden üst düzey bir bürokratın açıklamalarına dayandırdığı haberine göre Seul, Moskova ile istikrarlı ilişkileri koruma arsızı nedeni ile Ukrayna’ya silah tedarik etmiyor.
Yetkili ayrıca Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol’un ileride Ukrayna’ya silah tedarik edilebileceği yönündeki açıklamasının teorik olduğunu ifade etti.
Adı açıklanmayan bürokrat basın açıklaması sırasında, “Bunu yapmıyoruz, zira Güney Kore, Ukrayna vatandaşlarının özgürlüğünü korumak için uluslararası toplumu aktif olarak desteklerken, aynı zamanda Rusya ile ilişkileri istikrarlı bir şekilde yönetmeliyiz” diye konuştu.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, ABD ziyaretinden önce Reuters'e verdiği demeçte Ukraynalı sivillere yönelik büyük çaplı bir saldırı olması halinde Kiev'e desteği insani ve ekonomik yardımın ötesine taşıyabileceklerini ilk kez açıklamıştı.

Rusya Dışişleri: Herhangi bir silahın tedariki, Rus karşıtı düşmanca bir harekettir

Güney Kore liderinin bu açıklaması üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev'e yapılabilecek herhangi bir silah tedarikinin ‘açıkça Rus karşıtı düşmanca bir hareket’ olarak görüleceğini belirtti.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan Zaharova’nın konuya ilişkin açıklamasında, “Bu durumda, nereden gelirse gelsin Ukrayna'ya herhangi bir silah sevkiyatını Rusya karşıtı düşmanca bir eylem olarak değerlendiriyoruz. Bu tür adımların, onları atan devletlerle ikili ilişkiler üzerinde son derece olumsuz bir etkisi olacak ve ilgili ülkelerin temel güvenlik çıkarlarını etkileyen konularda Rusya'nın pozisyonu oluşturulurken dikkate alınacak” ifadeleri yer aldı.
Zaharova, Güney Kore'nin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye karar vermesi durumunda Rusya'nın ‘Kore Yarımadası'ndaki durumun çözümüne ilişkin’ yaklaşımında bunu dikkate alabileceğini sözlerine ekledi.
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