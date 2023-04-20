https://sputniknews.com.tr/20230420/fransa-ve-polonyanin-ab-buyukelcileri-ukrayna-yuzunden-tartisti-1069984294.html
'Fransa ve Polonya'nın AB büyükelçileri, Ukrayna yüzünden tartıştı'
'Fransa ve Polonya'nın AB büyükelçileri, Ukrayna yüzünden tartıştı'
Fransa ile Polonya'nın AB elçilerinin karşılıklı suçlamalarda bulunduğu ve ikili arasındaki ihtilafın Ukrayna için mühimmat satın alınmasına dair AB... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T22:23+0300
2023-04-20T22:23+0300
2023-04-20T22:23+0300
ukrayna krizi
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ABD'de yayın yapan Politico, AB'de Ukrayna için mühimmat satın alınmasıyla ilgili müzakereler sırasında anlaşmazlık çıktığını yazdı.Politico'nun haberine göre Fransa mühimmat alım sözleşmelerinin sadece AB merkezli şirketlerle yapılmasını önerirken bazı üye ülkelerin temsilcileri, ABD ve İngiltere'den şirketlerin de listeye dahil edilmesini istedi.Politico, Polonya büyükelçisinin basına nihai anlaşmanın Paris'in tutumu nedeniyle imzalanmadığı şeklinde demeç vermesinin Fransa büyükelçisi tarafından eleştirildiğini, buna cevaben Polonyalı diplomatın Fransa'nın tek yaptığının müzakere sürecini zora sokmak olduğunu söylediğini aktardı.İsveç'in ihtilafı çözmeye çalıştığı ve yeni anlaşma taslağı sunduğu, ancak bunun imzalanmadığı kaydedilen haberde, "Uzlaşma belgesi, söz konusu sözleşmeleri 'AB ve Norveç'te yerleşik şirketler' ile sınırlandırdı, ancak direktifin emsal teşkil etmemesi gerektiğini belirten bir satır da içeriyordu" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230413/baerbock-cinde-almanya-disisleri-bakanligi-pekini-tayvanda-gerilimi-alevlendirmekle-sucladi-1069622889.html
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fransa, almanya, ukrayna, polonya
'Fransa ve Polonya'nın AB büyükelçileri, Ukrayna yüzünden tartıştı'
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Fransa ile Polonya'nın AB elçilerinin karşılıklı suçlamalarda bulunduğu ve ikili arasındaki ihtilafın Ukrayna için mühimmat satın alınmasına dair AB müzakereleri zora soktuğu ifade edildi.
ABD'de yayın yapan Politico, AB'de Ukrayna için mühimmat satın alınmasıyla ilgili müzakereler sırasında anlaşmazlık çıktığını yazdı.
Politico'nun haberine göre Fransa mühimmat alım sözleşmelerinin sadece AB merkezli şirketlerle yapılmasını önerirken bazı üye ülkelerin temsilcileri, ABD ve İngiltere'den şirketlerin de listeye dahil edilmesini istedi.
Politico, Polonya büyükelçisinin basına nihai anlaşmanın Paris'in tutumu nedeniyle imzalanmadığı şeklinde demeç vermesinin Fransa büyükelçisi tarafından eleştirildiğini, buna cevaben Polonyalı diplomatın Fransa'nın tek yaptığının müzakere sürecini zora sokmak olduğunu söylediğini aktardı.
İsveç'in ihtilafı çözmeye çalıştığı ve yeni anlaşma taslağı sunduğu, ancak bunun imzalanmadığı kaydedilen haberde, "Uzlaşma belgesi, söz konusu sözleşmeleri 'AB ve Norveç'te yerleşik şirketler' ile sınırlandırdı, ancak direktifin emsal teşkil etmemesi gerektiğini belirten bir satır da içeriyordu" ifadelerine yer verildi.