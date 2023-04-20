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VERİ MAÇ
Futbol performans karşılaştırma uygulaması Comparisonator’ın verilerine dayanarak yapılan spor programı.
https://sputniknews.com.tr/20230420/fenerbahceden-bir-geri-donus-zaferi-daha-1070063466.html
Fenerbahçe’den bir geri dönüş zaferi daha
Fenerbahçe’den bir geri dönüş zaferi daha
Süper Lig'in 30’uncu haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü Başakşehir deplasmanında ikinci yarıda oyuna dahil olan Joao Pedro'nun son... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T22:17+0300
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veri maç
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spor toto süper lig
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Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Ayan, Ata Arslan ve Çağlar Öner’in hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında 30. Haftası geçilen Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarının değerlendirildi.Fenerbahçe’nin bu haftaki rakibi Medipol Başakşehir oldu. Sarı Lacivertli takım, ev sahibi karşısında 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 ile galibiyete ulaşmayı başardı. Jorge Jesus’un öğrencileri, Süper Lig’de Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında da 1-0 geri düştükten sonra 2-1 kazanmayı başararak 3 puana uzanmışlardı. Sarı kanaryalar, elde ettikleri 23 puanla bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarından en fazla puan çıkaran takım unvanının sahibi.İlk yarıda isabetli şut dahi bulamayan Fenerbahçe, 90 dakika boyunca çektiği 20 şut denemesinden 5’inde çerçeveyi tutturdu. Çubuklu formalılar 39 kez ile rakip ceza sahasında topla buluşurken, bu istatistik Medipol Başakşehir hanesine 9 olarak yansıdı. Maç süresi boyunca pas istatistiğine bakıldığında ise Fenerbahçe 510 kez, turuncu lacivertli ekip ise 219 kez pas yaptı.Veri maç programında Galatasaray’a da ayrı bir parantez açıldı. Son olarak deplasmanda Corendon Alanyapsor engelini 4-1 ile geçen Cimbom, Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük ligi (İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, Almanya 1. Bundesliga, İngiltere Premier Lig) dikkate alındığında, maç başına 19,2 ortalamayla en çok şut çeken ekip durumunda. Okan Buruk yönetimindeki takımın bu alanda en yakın takipçisi ise 18.6 ile Bundesliga lideri Bayern Münih.
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radyo sputnik, radyo, spor toto süper lig, fenerbahçe, jorge jesus

Fenerbahçe’den bir geri dönüş zaferi daha

22:17 20.04.2023 (güncellendi: 22:23 22.04.2023)
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Veri Maç - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
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Çağlar Öner
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Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
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Ata Arslan
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Süper Lig'in 30’uncu haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü Başakşehir deplasmanında ikinci yarıda oyuna dahil olan Joao Pedro'nun son dakikalarda attığı 2 golle rakibini 2-1 yendi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Ayan, Ata Arslan ve Çağlar Öner’in hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında 30. Haftası geçilen Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarının değerlendirildi.
Fenerbahçe’nin bu haftaki rakibi Medipol Başakşehir oldu. Sarı Lacivertli takım, ev sahibi karşısında 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 ile galibiyete ulaşmayı başardı. Jorge Jesus’un öğrencileri, Süper Lig’de Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında da 1-0 geri düştükten sonra 2-1 kazanmayı başararak 3 puana uzanmışlardı. Sarı kanaryalar, elde ettikleri 23 puanla bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarından en fazla puan çıkaran takım unvanının sahibi.
İlk yarıda isabetli şut dahi bulamayan Fenerbahçe, 90 dakika boyunca çektiği 20 şut denemesinden 5’inde çerçeveyi tutturdu. Çubuklu formalılar 39 kez ile rakip ceza sahasında topla buluşurken, bu istatistik Medipol Başakşehir hanesine 9 olarak yansıdı. Maç süresi boyunca pas istatistiğine bakıldığında ise Fenerbahçe 510 kez, turuncu lacivertli ekip ise 219 kez pas yaptı.
Veri maç programında Galatasaray’a da ayrı bir parantez açıldı. Son olarak deplasmanda Corendon Alanyapsor engelini 4-1 ile geçen Cimbom, Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük ligi (İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, Almanya 1. Bundesliga, İngiltere Premier Lig) dikkate alındığında, maç başına 19,2 ortalamayla en çok şut çeken ekip durumunda. Okan Buruk yönetimindeki takımın bu alanda en yakın takipçisi ise 18.6 ile Bundesliga lideri Bayern Münih.
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