https://sputniknews.com.tr/20230420/fenerbahce-yonecisi-danabas-dunyanin-en-buyuk-spor-kulubu-fenerbahce-1069961930.html

Fenerbahçe yönecisi Danabaş: 'Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'

Fenerbahçe yönecisi Danabaş: 'Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, uzun zamandır verdikleri emeklerin karşılığını FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olarak... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T13:19+0300

2023-04-20T13:19+0300

2023-04-20T13:19+0300

spor

fenerbahçe

fenerbahçe beko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/18/1068712213_0:41:716:444_1920x0_80_0_0_a54551c631c45a0161d663475631d440.jpg

Uzun zamandır basketbola yaptığı yatırımlarla dikkati çeken sarı-lacivertli kulüp, erkeklerde THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşırken, kadınlarda ise 4 kez final oynamasına rağmen bu sevinci yaşayamamıştı.Kupaya çok yaklaşan Fenerbahçe, 5. finaline bu sezon Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonda çıktı. Finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek tarihinde ilk kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu oldu.Sarı-lacivertli kulübün kadın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş, takımlarının Avrupa Ligi şampiyonluğuyla ilgili açıklamalarda bulundu."Hem erkekte hem de kadın basketbolda bu başarıyı yaşayan tek kulübüz"Fenerbahçe'nin basketboldaki başarılarına değinen Danabaş, "Hem erkek hem de kadın basketbolunda Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan tek kulübüz. Bunun için çok çalıştık, uğraştık. Yıllarca verilen bir emeğin karşılığını aldık. 1998 yılından beri bu şubeye ciddi emek ve mesai harcanıyor, önemli transferler yapılıyor. Nasip bu seneyeymiş. Kadınlarda Avrupa Ligi kupasını aldık." diye konuştu.Danabaş, kadın basketbol şubesine ciddi yatırımlar yaptıklarına değinerek, "Bu şampiyonluğun Cumhuriyetimizin 100. yılında gelmesi ayrı bir keyif. Bu kupayı, bu sene almayı çok istiyorduk. Önemli transferler yaptık. Zaten çok iyi oyuncularla donanmış olan kadroya yeni transferlerimizi kattık. Hem bu arenada oynamayı çok iyi bilen oyunculardı hem de çok karakterlilerdi. Doğru koç seçimi ve doğru kadro mühendisliğiyle bu sona ulaştık." ifadelerini kullandı.Başkan Ali Koç'un kendilerine çok büyük destek verdiğini aktaran sarı-lacivertli kulübün yöneticisi, "Sayın Başkanımız Ali Koç'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu yolda devamlı bizimleydi. Her gün dertlerimizle sıkıntılarımızla uğraştı. Bu şampiyonluklar kolay olmuyor. Çok ciddi bir emek harcanıyor. Biz bir aileyiz. Bütün yaraları içimizde sardık ve mutlu sona ulaştık." şeklinde görüş belirtti.Sırp başantrenör Marina Maljkovic'in de bir ilk yaşadığını vurgulayan Mustafa Kemal Danabaş, "Bu şampiyonlukta bir ilk daha var. Koçumuz Marina Maljkovic'in babası da Avrupa Ligi'nin efsane koçlarından Bozidar Maljkovic. Onun da Avrupa Ligi şampiyonlukları var. Baba-kız Avrupa Ligi şampiyonu olan tek aile, Maljkovic ailesi. Bunun da Fenerbahçe bünyesinde olması bize keyif veriyor." değerlendirmesinde bulundu."Önümüzde Türkiye Ligi finali var"Mustafa Kemal Danabaş, şimdiki hedeflerinin ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk olduğunu dile getirdi.Yarı final serisinin ikinci maçında bu akşam Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaşacaklarını ve kazanmaları durumunda finale çıkacaklarını hatırlatan Danabaş, şunları kaydetti:"Kadın basketbol şubesine yaptığımız yatırımların karşılığını muhteşem bir şampiyonlukla aldık. Kupayı, Prag'da muhteşem bir taraftar önünde kaldırdık. Başkanımız, yönetim kurulumuz bizimleydi. Çok keyifli dakikalar geçirdik ama şu anda sezon devam ediyor. Önümüzde Türkiye Ligi finali var ama önce yarı finali geçmemiz lazım. Adım adım, maç maç giderek bu başarıları devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz, Fenerbahçe bayrağını zirvede dalgalandırmak.""Fenerbahçe, yarıştığı her alanda şampiyonluğu hedefliyor"Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi, Fenerbahçe'nin her alanda şampiyonluk hedefleyen ve bunun için çalışan bir kulüp olduğunu söyledi.Kendisinin kadın basketbolundan sorumlu olduğunu hatırlatan Danabaş, "Dünyanın en büyük spor kulübüyüz. Fenerbahçe, yarıştığı her alanda şampiyonluğu hedefliyor, sonuna kadar bunu kovalıyor. Tüm yatırımlarımızı bu uğurda yapıyoruz. Kadın basketbol şubesinde olduğum için diğer konulara girmek istemiyorum ama erkek basketbol takımımızın hem Türkiye Ligi'nde hem de THY Avrupa Ligi'nde çok iddialı olduğuna inanıyorum. Futbolda şu anda ipler bizim elimizde değil ama takımımızın mutlu sona ulaşması bir Fenerbahçeli olarak en büyük dileğim." diyerek sözlerini tamamladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, fenerbahçe beko