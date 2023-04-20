Fenerbahçe yönecisi Danabaş: 'Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor
14:06
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İhvan'ın Tunus koluna operasyon
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Akademi A.Ş.
18:32
113 dk
Z RAPORU
YSK’dan iki kritik karar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Akşener'in 'Muharrem İnce çıkışı' CHP'de nasıl yankılandı?
09:02
61 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 24 gün kala en dikkat çekici başlıklar
12:47
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe bir geri dönüşe daha imza attı
14:02
58 dk
ANKARA FARKI
14 Mayıs seçimlerine giderken seçmenin talepleri
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230420/fenerbahce-yonecisi-danabas-dunyanin-en-buyuk-spor-kulubu-fenerbahce-1069961930.html
Fenerbahçe yönecisi Danabaş: 'Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'
Fenerbahçe yönecisi Danabaş: 'Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, uzun zamandır verdikleri emeklerin karşılığını FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olarak... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T13:19+0300
2023-04-20T13:19+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe beko
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/18/1068712213_0:41:716:444_1920x0_80_0_0_a54551c631c45a0161d663475631d440.jpg
Uzun zamandır basketbola yaptığı yatırımlarla dikkati çeken sarı-lacivertli kulüp, erkeklerde THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşırken, kadınlarda ise 4 kez final oynamasına rağmen bu sevinci yaşayamamıştı.Kupaya çok yaklaşan Fenerbahçe, 5. finaline bu sezon Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonda çıktı. Finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek tarihinde ilk kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu oldu.Sarı-lacivertli kulübün kadın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş, takımlarının Avrupa Ligi şampiyonluğuyla ilgili açıklamalarda bulundu."Hem erkekte hem de kadın basketbolda bu başarıyı yaşayan tek kulübüz"Fenerbahçe'nin basketboldaki başarılarına değinen Danabaş, "Hem erkek hem de kadın basketbolunda Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan tek kulübüz. Bunun için çok çalıştık, uğraştık. Yıllarca verilen bir emeğin karşılığını aldık. 1998 yılından beri bu şubeye ciddi emek ve mesai harcanıyor, önemli transferler yapılıyor. Nasip bu seneyeymiş. Kadınlarda Avrupa Ligi kupasını aldık." diye konuştu.Danabaş, kadın basketbol şubesine ciddi yatırımlar yaptıklarına değinerek, "Bu şampiyonluğun Cumhuriyetimizin 100. yılında gelmesi ayrı bir keyif. Bu kupayı, bu sene almayı çok istiyorduk. Önemli transferler yaptık. Zaten çok iyi oyuncularla donanmış olan kadroya yeni transferlerimizi kattık. Hem bu arenada oynamayı çok iyi bilen oyunculardı hem de çok karakterlilerdi. Doğru koç seçimi ve doğru kadro mühendisliğiyle bu sona ulaştık." ifadelerini kullandı.Başkan Ali Koç'un kendilerine çok büyük destek verdiğini aktaran sarı-lacivertli kulübün yöneticisi, "Sayın Başkanımız Ali Koç'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu yolda devamlı bizimleydi. Her gün dertlerimizle sıkıntılarımızla uğraştı. Bu şampiyonluklar kolay olmuyor. Çok ciddi bir emek harcanıyor. Biz bir aileyiz. Bütün yaraları içimizde sardık ve mutlu sona ulaştık." şeklinde görüş belirtti.Sırp başantrenör Marina Maljkovic'in de bir ilk yaşadığını vurgulayan Mustafa Kemal Danabaş, "Bu şampiyonlukta bir ilk daha var. Koçumuz Marina Maljkovic'in babası da Avrupa Ligi'nin efsane koçlarından Bozidar Maljkovic. Onun da Avrupa Ligi şampiyonlukları var. Baba-kız Avrupa Ligi şampiyonu olan tek aile, Maljkovic ailesi. Bunun da Fenerbahçe bünyesinde olması bize keyif veriyor." değerlendirmesinde bulundu."Önümüzde Türkiye Ligi finali var"Mustafa Kemal Danabaş, şimdiki hedeflerinin ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk olduğunu dile getirdi.Yarı final serisinin ikinci maçında bu akşam Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaşacaklarını ve kazanmaları durumunda finale çıkacaklarını hatırlatan Danabaş, şunları kaydetti:"Kadın basketbol şubesine yaptığımız yatırımların karşılığını muhteşem bir şampiyonlukla aldık. Kupayı, Prag'da muhteşem bir taraftar önünde kaldırdık. Başkanımız, yönetim kurulumuz bizimleydi. Çok keyifli dakikalar geçirdik ama şu anda sezon devam ediyor. Önümüzde Türkiye Ligi finali var ama önce yarı finali geçmemiz lazım. Adım adım, maç maç giderek bu başarıları devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz, Fenerbahçe bayrağını zirvede dalgalandırmak.""Fenerbahçe, yarıştığı her alanda şampiyonluğu hedefliyor"Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi, Fenerbahçe'nin her alanda şampiyonluk hedefleyen ve bunun için çalışan bir kulüp olduğunu söyledi.Kendisinin kadın basketbolundan sorumlu olduğunu hatırlatan Danabaş, "Dünyanın en büyük spor kulübüyüz. Fenerbahçe, yarıştığı her alanda şampiyonluğu hedefliyor, sonuna kadar bunu kovalıyor. Tüm yatırımlarımızı bu uğurda yapıyoruz. Kadın basketbol şubesinde olduğum için diğer konulara girmek istemiyorum ama erkek basketbol takımımızın hem Türkiye Ligi'nde hem de THY Avrupa Ligi'nde çok iddialı olduğuna inanıyorum. Futbolda şu anda ipler bizim elimizde değil ama takımımızın mutlu sona ulaşması bir Fenerbahçeli olarak en büyük dileğim." diyerek sözlerini tamamladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/18/1068712213_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_90e1938688590c2f09de7d62bbc9b6a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, fenerbahçe beko
fenerbahçe, fenerbahçe beko

Fenerbahçe yönecisi Danabaş: 'Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'

13:19 20.04.2023
© AAŞükrü Saracoğlu Stadı
Şükrü Saracoğlu Stadı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, uzun zamandır verdikleri emeklerin karşılığını FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olarak aldıklarını söyledi.
Uzun zamandır basketbola yaptığı yatırımlarla dikkati çeken sarı-lacivertli kulüp, erkeklerde THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşırken, kadınlarda ise 4 kez final oynamasına rağmen bu sevinci yaşayamamıştı.
Kupaya çok yaklaşan Fenerbahçe, 5. finaline bu sezon Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonda çıktı. Finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek tarihinde ilk kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu oldu.
Sarı-lacivertli kulübün kadın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş, takımlarının Avrupa Ligi şampiyonluğuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Hem erkekte hem de kadın basketbolda bu başarıyı yaşayan tek kulübüz"

Fenerbahçe'nin basketboldaki başarılarına değinen Danabaş, "Hem erkek hem de kadın basketbolunda Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan tek kulübüz. Bunun için çok çalıştık, uğraştık. Yıllarca verilen bir emeğin karşılığını aldık. 1998 yılından beri bu şubeye ciddi emek ve mesai harcanıyor, önemli transferler yapılıyor. Nasip bu seneyeymiş. Kadınlarda Avrupa Ligi kupasını aldık." diye konuştu.
Danabaş, kadın basketbol şubesine ciddi yatırımlar yaptıklarına değinerek, "Bu şampiyonluğun Cumhuriyetimizin 100. yılında gelmesi ayrı bir keyif. Bu kupayı, bu sene almayı çok istiyorduk. Önemli transferler yaptık. Zaten çok iyi oyuncularla donanmış olan kadroya yeni transferlerimizi kattık. Hem bu arenada oynamayı çok iyi bilen oyunculardı hem de çok karakterlilerdi. Doğru koç seçimi ve doğru kadro mühendisliğiyle bu sona ulaştık." ifadelerini kullandı.
Başkan Ali Koç'un kendilerine çok büyük destek verdiğini aktaran sarı-lacivertli kulübün yöneticisi, "Sayın Başkanımız Ali Koç'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu yolda devamlı bizimleydi. Her gün dertlerimizle sıkıntılarımızla uğraştı. Bu şampiyonluklar kolay olmuyor. Çok ciddi bir emek harcanıyor. Biz bir aileyiz. Bütün yaraları içimizde sardık ve mutlu sona ulaştık." şeklinde görüş belirtti.
Sırp başantrenör Marina Maljkovic'in de bir ilk yaşadığını vurgulayan Mustafa Kemal Danabaş, "Bu şampiyonlukta bir ilk daha var. Koçumuz Marina Maljkovic'in babası da Avrupa Ligi'nin efsane koçlarından Bozidar Maljkovic. Onun da Avrupa Ligi şampiyonlukları var. Baba-kız Avrupa Ligi şampiyonu olan tek aile, Maljkovic ailesi. Bunun da Fenerbahçe bünyesinde olması bize keyif veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Önümüzde Türkiye Ligi finali var"

Mustafa Kemal Danabaş, şimdiki hedeflerinin ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk olduğunu dile getirdi.
Yarı final serisinin ikinci maçında bu akşam Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaşacaklarını ve kazanmaları durumunda finale çıkacaklarını hatırlatan Danabaş, şunları kaydetti:
"Kadın basketbol şubesine yaptığımız yatırımların karşılığını muhteşem bir şampiyonlukla aldık. Kupayı, Prag'da muhteşem bir taraftar önünde kaldırdık. Başkanımız, yönetim kurulumuz bizimleydi. Çok keyifli dakikalar geçirdik ama şu anda sezon devam ediyor. Önümüzde Türkiye Ligi finali var ama önce yarı finali geçmemiz lazım. Adım adım, maç maç giderek bu başarıları devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz, Fenerbahçe bayrağını zirvede dalgalandırmak."

"Fenerbahçe, yarıştığı her alanda şampiyonluğu hedefliyor"

Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi, Fenerbahçe'nin her alanda şampiyonluk hedefleyen ve bunun için çalışan bir kulüp olduğunu söyledi.
Kendisinin kadın basketbolundan sorumlu olduğunu hatırlatan Danabaş, "Dünyanın en büyük spor kulübüyüz. Fenerbahçe, yarıştığı her alanda şampiyonluğu hedefliyor, sonuna kadar bunu kovalıyor. Tüm yatırımlarımızı bu uğurda yapıyoruz. Kadın basketbol şubesinde olduğum için diğer konulara girmek istemiyorum ama erkek basketbol takımımızın hem Türkiye Ligi'nde hem de THY Avrupa Ligi'nde çok iddialı olduğuna inanıyorum. Futbolda şu anda ipler bizim elimizde değil ama takımımızın mutlu sona ulaşması bir Fenerbahçeli olarak en büyük dileğim." diyerek sözlerini tamamladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала