Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına 90+3. dakikada... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T02:27+0300

2023-04-20T02:27+0300

2023-04-20T02:27+0300

spor

fenerbahçe

spor toto süper lig

medipol başakşehir

17. dakikada Arda Güler'in ceza sahası içinde sağdan penaltı noktası civarına ortasına yatarak şık bir vuruş yapan Valencia, meşin yuvarlağı farklı şekilde auta attı.30. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Samet Akaydın'ın kaleciye hatalı pasında araya giren Aleksic, kaleci İrfan Can Eğribayat'tan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye ağlara gönderdi: 1-0.31. dakikada Touba'nın soldan ortasında ceza sahası içinde Deniz Türüç'ün gelişine şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.32. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde müsait durumda topla buluşan Rossi'nin gelişine şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.41. dakikada Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.İlk yarı, 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarı51. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi'nin yaptığı ortada, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Samet'in arka direkte dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.60. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Alioski'nin sol kanattan ön direğe yaptığı ortada Pedro topa ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.67. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Emre Mor'un pasıyla Başakşehir ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sol çaprazdan uygun pozisyonda şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.75. dakikada konuk ekibin kazandığı frikikte topun başına İrfan Can Kahveci geçti. Başakşehir ceza sahası önü sağ çaprazından İrfan'ın kullandığı vuruşta, köşeye giden topu kaleci Muhammed son anda kornere çeldi.81. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Deniz Türüç'ün Fenerbahçe ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert şutunda, yere de çarpan topu kaleci İrfan kornere gönderdi.87. dakikada Başakşehir ikinci gol şansını kullanamadı. Sol kanata topla buluşan Szysz'in altıpas önüne gönderdiği topa Januzaj müsait pozisyonda gelişine vurdu, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.88. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Valencia'nın içeriye çevirdiği top savunmadan sekti, altıpas içinde topu önünde bulan Pedro, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.90+3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valencia çalımlarla Başakşehir ceza sahasına girmek istedi, savunmadan seken top Pedro'nun önünde kaldı. Pedro'nun sol çaprazdan şutunu kaleci Muhammed çeldi, Pedro bir kez daha vurdu, kaleciden seken top ağlara gitti: 1-2.Fenerbahçe karşılaşmayı 2-1 kazandı.Bu sonuçla lider Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe, zirve takibini 6 puan farkla sürdürdü.Pedro 7,5 ay sonra gollerle döndü, galibiyeti getirdiFenerbahçe'nin bu sezon bekleneni veremeyen forveti Joao Pedro, takımını galibiyete taşıdı.Sezon içinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle form tutmayı başaramayan Pedro, ligde 3 Eylül 2022 tarihinde Kayserispor'u 2-0 yendikleri maçta 1 gol atmayı başarmıştı.Söz konusu golünün ardından 7,5 ay boyunca ligde skor üretemeyen Pedro, takımının 1-0 geride olduğu Medipol Başakşehir maçında 2 gol birden atarak galibiyeti getiren isim oldu.Samet'ten büyük hataFenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın, Medipol Başakşehir karşısında gole neden olan bir hata yaptı.Maçın 30. dakikasında kalecisine geri pas yapmak isteyen Samet, pası kısa düşünce gole sebebiyet verdi.Devre arasında 3 değişiklikFenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2. yarıya 3 değişiklik yaparak çıktı.İlk yarıda performanslarından memnun olmadığı Arda Güler, Diego Rossi ve Jayden Oosterwolde'yi oyundan alan Portekizli teknik adam, bu isimlerin yerine Ezgjan Alioski, Emre Mor ve Joao Pedro'yu sahaya sürdü.İlk yarılarda suskun kaldıFenerbahçe, son haftalarda oynadığı maçların ilk yarılarında gol bulmakta zorlandı.Sarı-lacivertliler, VavaCars Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü'nün ardından ilk yarıda Medipol Başakşehir'e karşı da gol atmayı başaramadı.Kalesini gole kapatamıyorFenerbahçe, ligde oynadığı son 6 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı.Son olarak 25 Şubat tarihinde Konyaspor'u 4-0 ile geçen sarı-lacivertliler, daha sonrasında ligde oynadığı 6 maçta da gol yedi.Fenerbahçe, söz konusu süreçte Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Karagümrük ve Ankaragücü'nün ardından Medipol Başakşehir'e karşı da kalesini gole kapatamadı.

2023

fenerbahçe, spor toto süper lig, medipol başakşehir