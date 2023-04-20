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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230420/fedin-bej-kitabi-kira-ve-ev-fiyatlari-rekor-seviyelere-yakin-1069935995.html
Fed'in Bej Kitabı: Kira ve ev fiyatları rekor seviyelere yakın
Fed'in Bej Kitabı: Kira ve ev fiyatları rekor seviyelere yakın
Fed'in Bej Kitabı ABD'de ekonomik faaliyetin son haftalarda "çok az" değiştiğini gösterdi. Tüketici fiyatlarının genel olarak, hala yüksek olan talebin yanı... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T00:56+0300
2023-04-20T00:56+0300
ekonomi
abd merkez bankası (fed)
fed
fed
bej kitap
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ABD Merkez Bankası (Fed), genel ekonomik faaliyetin son haftalarda "çok az" değiştiğini bildirdi.Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun nisan sayısını yayımladı.Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, son haftalarda genel ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiği belirtilerek büyüme beklentilerinin de büyük oranda değişmediği kaydedildi.Raporda, tüketici harcamalarının, devam eden ılımlı fiyat artışlarının ortasında hafif aşağı düştüğü ifade edilerek otomobil satışlarının genel olarak sabit kaldığı ve yalnızca birkaç bölgenin satış ve stok seviyelerinin iyileştiğini bildirdiği aktarıldı.Seyahat ve turizm ülkenin büyük bir bölümünde toparlandığının altı çizilen raporda, tedarik zincirlerinin gelişmeye devam etmesine rağmen, imalat faaliyetinin yatay veya aşağı yönlü olarak rapor edildiği belirtildi.Raporda, bazı bölgelere göre nakliye ve navlun hacimlerinin de yataydan aşağıya doğru seyrettiğine değinilerek konut satışları ve yeni inşaat faaliyetinin ılımlı bir şekilde yumuşadığı, satış ve kiralama faaliyetlerinin genel olarak aşağı yönlü ilerlediği, konut dışı inşaatlarda da çok az değişiklik olduğu bildirildi.'Bankalar borç verme standartlarını sıkılaştırdı'Kredi hacimleri ve kredi talebinin tüketici ve işletme kredisi türlerinde gerilediğine işaret edilen raporda, bazı bölgelerin bankaların artan belirsizlik ve likidite konusundaki endişeler nedeniyle borç verme standartlarını sıkılaştırdığını aktardığı kaydedildi.Raporda, bölgelerin çoğunun finansal olmayan hizmetler için artan talep ve satışları bildirdiği belirtilerek tarım koşullarının son haftalarda büyük ölçüde değişmediği, enerji piyasalarında da bir miktar yumuşama kaydedildiği dile getirildi.Birkaç bölgenin son rapordan daha yavaş bir artış bildirmesi nedeniyle, istihdam büyümesinin biraz azaldığı aktarılan raporda, ücretlerin bir miktar ılımlılık gösterse de yüksek kalmaya devam ettiği bildirildi.'Fiyat artışları yavaşlıyor'Raporda, toplam fiyat seviyelerinin orta derecede arttığı ancak fiyat artış oranının yavaşlamış gibi göründüğü vurgulandı.Son haftalarda emek dışı girdi fiyatlarında ılımlıdan keskin düşüşlere geçiş olduğuna değinilerek navlun maliyetlerinde önemli ölçüde düşüş olduğu kaydedildi.Raporda, mamul mallar için üretici fiyatlarının biraz daha yavaş da olsa ılımlı bir artış gösterdiği belirtilerek imalat ve hizmet sektörlerinde satış fiyatı baskılarının büyük ölçüde hafiflediği aktarıldı.Tüketici fiyatlarının genel olarak, hala yüksek olan talebin yanı sıra daha yüksek envanter ve işçilik maliyetleri nedeniyle arttığı kaydedilen raporda, ev ve kira fiyatlarının çoğu yerde dengelendiği ancak rekor seviyelere yakın kaldığı bildirildi.
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abd merkez bankası (fed), fed, fed, bej kitap
abd merkez bankası (fed), fed, fed, bej kitap

Fed'in Bej Kitabı: Kira ve ev fiyatları rekor seviyelere yakın

00:56 20.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz
 ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
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Fed'in Bej Kitabı ABD'de ekonomik faaliyetin son haftalarda "çok az" değiştiğini gösterdi. Tüketici fiyatlarının genel olarak, hala yüksek olan talebin yanı sıra daha yüksek envanter ve işçilik maliyetleri nedeniyle arttığı kaydedilen raporda, ev ve kira fiyatlarının çoğu yerde dengelendiği ancak rekor seviyelere yakın kaldığı bildirildi.
ABD Merkez Bankası (Fed), genel ekonomik faaliyetin son haftalarda "çok az" değiştiğini bildirdi.
Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun nisan sayısını yayımladı.
Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, son haftalarda genel ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiği belirtilerek büyüme beklentilerinin de büyük oranda değişmediği kaydedildi.
Raporda, tüketici harcamalarının, devam eden ılımlı fiyat artışlarının ortasında hafif aşağı düştüğü ifade edilerek otomobil satışlarının genel olarak sabit kaldığı ve yalnızca birkaç bölgenin satış ve stok seviyelerinin iyileştiğini bildirdiği aktarıldı.
Seyahat ve turizm ülkenin büyük bir bölümünde toparlandığının altı çizilen raporda, tedarik zincirlerinin gelişmeye devam etmesine rağmen, imalat faaliyetinin yatay veya aşağı yönlü olarak rapor edildiği belirtildi.
Raporda, bazı bölgelere göre nakliye ve navlun hacimlerinin de yataydan aşağıya doğru seyrettiğine değinilerek konut satışları ve yeni inşaat faaliyetinin ılımlı bir şekilde yumuşadığı, satış ve kiralama faaliyetlerinin genel olarak aşağı yönlü ilerlediği, konut dışı inşaatlarda da çok az değişiklik olduğu bildirildi.

'Bankalar borç verme standartlarını sıkılaştırdı'

Kredi hacimleri ve kredi talebinin tüketici ve işletme kredisi türlerinde gerilediğine işaret edilen raporda, bazı bölgelerin bankaların artan belirsizlik ve likidite konusundaki endişeler nedeniyle borç verme standartlarını sıkılaştırdığını aktardığı kaydedildi.
Raporda, bölgelerin çoğunun finansal olmayan hizmetler için artan talep ve satışları bildirdiği belirtilerek tarım koşullarının son haftalarda büyük ölçüde değişmediği, enerji piyasalarında da bir miktar yumuşama kaydedildiği dile getirildi.
Birkaç bölgenin son rapordan daha yavaş bir artış bildirmesi nedeniyle, istihdam büyümesinin biraz azaldığı aktarılan raporda, ücretlerin bir miktar ılımlılık gösterse de yüksek kalmaya devam ettiği bildirildi.

'Fiyat artışları yavaşlıyor'

Raporda, toplam fiyat seviyelerinin orta derecede arttığı ancak fiyat artış oranının yavaşlamış gibi göründüğü vurgulandı.
Son haftalarda emek dışı girdi fiyatlarında ılımlıdan keskin düşüşlere geçiş olduğuna değinilerek navlun maliyetlerinde önemli ölçüde düşüş olduğu kaydedildi.
Raporda, mamul mallar için üretici fiyatlarının biraz daha yavaş da olsa ılımlı bir artış gösterdiği belirtilerek imalat ve hizmet sektörlerinde satış fiyatı baskılarının büyük ölçüde hafiflediği aktarıldı.
Tüketici fiyatlarının genel olarak, hala yüksek olan talebin yanı sıra daha yüksek envanter ve işçilik maliyetleri nedeniyle arttığı kaydedilen raporda, ev ve kira fiyatlarının çoğu yerde dengelendiği ancak rekor seviyelere yakın kaldığı bildirildi.
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