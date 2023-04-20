https://sputniknews.com.tr/20230420/elon-musk-microsofta-dava-aciyor-1069972725.html
Elon Musk, Microsoft’a dava açıyor
Elon Musk, Microsoft’a dava açıyor
Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformunun verilerini izinsiz kullanmakla suçladığı Microsoft’u dava edeceğini belirtti. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T16:14+0300
2023-04-20T16:14+0300
2023-04-20T16:14+0300
dünya
elon musk
microsoft
twitter
dava
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Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Microsoft’un Twitter’ı kurumsal reklamcılık platformundan kaldıracağına dair, Twitter'da yaptığı paylaşıma, “Onlar, Twitter verilerini kullanarak yasa dışı eğitim aldılar. Dava zamanı" ifadeleriyle yanıt verdi. Ancak Musk, iddiasını destekleyecek bir kanıt veya herhangi bir detayı paylaşmadı.BBC’nin haberine göre, ayrı bir paylaşımında ise Musk, Twitter verilerini tartışmakla ilgili fikirlere açık olduğunu fakat Twitter’ın veri tabanını yağmalamanın, reklamları kaldırarak şeytanlaştırmanın ve ardından verilerini başkalarına satmanın, kazanmaya yönelik bir çözüm olmadığını belirtmişti.Microsoft ise konuyla ilgili yöneltilen soruları cevaplamayı reddetti.Microsoft daha önce kendi reklam platformunun 25 Nisan’dan itibaren Twitter’ı desteklemeyeceğini bildirmişti. Bunun sonucu olarak da reklam alıcıları, Microsoft’un sosyal medya yönetim aracı vasıtasıyla Twitter hesaplarına erişemeyecekti.
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elon musk, microsoft, twitter , dava
elon musk, microsoft, twitter , dava
Elon Musk, Microsoft’a dava açıyor
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Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformunun verilerini izinsiz kullanmakla suçladığı Microsoft’u dava edeceğini belirtti.
Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Microsoft’un Twitter’ı kurumsal reklamcılık platformundan kaldıracağına dair, Twitter'da yaptığı paylaşıma, “Onlar, Twitter verilerini kullanarak yasa dışı eğitim aldılar. Dava zamanı" ifadeleriyle yanıt verdi. Ancak Musk, iddiasını destekleyecek bir kanıt veya herhangi bir detayı paylaşmadı.
BBC’nin haberine göre, ayrı bir paylaşımında ise Musk, Twitter verilerini tartışmakla ilgili fikirlere açık olduğunu fakat Twitter’ın veri tabanını yağmalamanın, reklamları kaldırarak şeytanlaştırmanın ve ardından verilerini başkalarına satmanın, kazanmaya yönelik bir çözüm olmadığını belirtmişti.
Microsoft ise konuyla ilgili yöneltilen soruları cevaplamayı reddetti.
Microsoft daha önce kendi reklam platformunun 25 Nisan’dan itibaren Twitter’ı desteklemeyeceğini bildirmişti. Bunun sonucu olarak da reklam alıcıları, Microsoft’un sosyal medya yönetim aracı vasıtasıyla Twitter hesaplarına erişemeyecekti.