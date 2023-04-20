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DSÖ, Sudan'daki çatışmalarda can kaybı sayısının 300'e yükseldiğini açıkladı
DSÖ, Sudan'daki çatışmalarda can kaybı sayısının 300'e yükseldiğini açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
dünya sağlık örgütü (dsö)
tedros adhanom ghebreyesus
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'daki çatışmalara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Ülkedeki durumun daha endişe verici ve içler acısı hale geldiğini belirten Ghebreyesus, "(Sudan'daki çatışmalarda) Şimdiye kadar yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirdi ve 3 binden fazla kişi yaralandı. Başta siviller ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar olmak üzere, tüm can kayıplarını kınıyorum" ifadelerini kullandı.Ghebreyesus, Sudan'daki sağlık tesislerini işgal eden güçlerden gelen haberlerin endişe verici olduğuna da değinirken, "Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar, uluslararası hukuk ve sağlık hakkının açık bir ihlalidir. Bunların durması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.Elektrik, gıda, su ve personele güvenli erişimde yaşanan sorunlar ve tıbbi malzemelerin azaldığını belirten Ghebreyesus, bu durumun, acil bakıma ihtiyaç duyan binlerce yaralının olduğu zamanda sağlık kuruluşlarının çalışmasını neredeyse imkansız hale getirdiğini ifade etti.Ghebreyesus, Sudan'daki taraflara yönelik "çatışmalara insani ara verme" çağrısını yinelerken, barışın tek çözüm olduğuna değindi.Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışmaSudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.
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dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, sudan
dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus, sudan

DSÖ, Sudan'daki çatışmalarda can kaybı sayısının 300'e yükseldiğini açıkladı

02:16 20.04.2023 (güncellendi: 02:17 20.04.2023)
© AP Photo / Marwan AliSudan - Hartum
Sudan - Hartum - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'e yaklaştığını bildirdi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'daki çatışmalara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Ülkedeki durumun daha endişe verici ve içler acısı hale geldiğini belirten Ghebreyesus, "(Sudan'daki çatışmalarda) Şimdiye kadar yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirdi ve 3 binden fazla kişi yaralandı. Başta siviller ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar olmak üzere, tüm can kayıplarını kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Ghebreyesus, Sudan'daki sağlık tesislerini işgal eden güçlerden gelen haberlerin endişe verici olduğuna da değinirken, "Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar, uluslararası hukuk ve sağlık hakkının açık bir ihlalidir. Bunların durması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.
Elektrik, gıda, su ve personele güvenli erişimde yaşanan sorunlar ve tıbbi malzemelerin azaldığını belirten Ghebreyesus, bu durumun, acil bakıma ihtiyaç duyan binlerce yaralının olduğu zamanda sağlık kuruluşlarının çalışmasını neredeyse imkansız hale getirdiğini ifade etti.
Ghebreyesus, Sudan'daki taraflara yönelik "çatışmalara insani ara verme" çağrısını yinelerken, barışın tek çözüm olduğuna değindi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.
Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.
Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.
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