https://sputniknews.com.tr/20230420/defne-samyeli-kizinin-sevgilisi-tarafindan-siddet-gordugunu-dogruladi-1069971961.html
Defne Samyeli, kızının sevgilisi tarafından şiddet gördüğünü doğruladı
Defne Samyeli, kızının sevgilisi tarafından şiddet gördüğünü doğruladı
Oyuncu Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu'nun, sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Samyeli, kızının şiddet gördüğünü doğruladı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T16:00+0300
2023-04-20T16:00+0300
2023-04-20T16:09+0300
yaşam
defne samyeli
kız
kız çocuğu
sevgili
şiddet
darp
derin talu
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Defne Samyeli ve Eren Talu’nun 19 yaşındaki kızı Derin Talu’nun şiddet gördüğü öne sürüldü.Samyeli, iddialara ilişkin, “Evet, çıkan haberler doğru. Kızım darp edildi. Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. Haberler doğru diyeyim yeterli” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20211019/defne-samyeli-mustafa-sandala-actigi-1-tllik-tazminat-davasini-kaybetti-1049962772.html
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defne samyeli, kız, kız çocuğu, sevgili, şiddet, darp, derin talu
defne samyeli, kız, kız çocuğu, sevgili, şiddet, darp, derin talu
Defne Samyeli, kızının sevgilisi tarafından şiddet gördüğünü doğruladı
16:00 20.04.2023 (güncellendi: 16:09 20.04.2023) Abone ol
Oyuncu Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu'nun, sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Samyeli, kızının şiddet gördüğünü doğruladı.
Defne Samyeli ve Eren Talu’nun 19 yaşındaki kızı Derin Talu’nun şiddet gördüğü öne sürüldü.
Samyeli, iddialara ilişkin, “Evet, çıkan haberler doğru. Kızım darp edildi. Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. Haberler doğru diyeyim yeterli” dedi.