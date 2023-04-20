https://sputniknews.com.tr/20230420/danimarka-ile-hollanda-ukraynaya-leopard-tanki-satin-alip-gonderecek-1069952361.html

Danimarka ile Hollanda, 14 Leopard tankı satın alıp Ukrayna'ya gönderecek

Danimarka ile Hollanda, 14 Leopard tankı satın alıp Ukrayna'ya gönderecek

Danimarka ile Hollanda'nın, 14 Leopard 2 tankı satın alıp Ukrayna'ya bağışlama konusunda anlaştı açıklandı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T11:57+0300

2023-04-20T11:57+0300

2023-04-20T11:57+0300

dünya

ukrayna

ukrayna krizi

danimarka

hollanda

leopard

leopard 2a4 tipi tank

leopard 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067111200_0:0:3205:1802_1920x0_80_0_0_cc90357139d36d932996704d49e97a76.jpg

Ukrayna'nın uzun zamandır askeri teçhizat istek listesinde yer alan tankların 14 tanesinin Danimarka ile Hollanda tarafından sağlanacağı açıklandı. Danimarka Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada, "Hollanda ve Danimarka, Ukrayna için 14 Leopard 2A4 tankını ortaklaşa satın alma, yenileme ve bağışlama niyetini ilan ediyor. Bu sayede birçok ortak ve müttefik tarafından desteklenen 'Leopard 2 koalisyonunda' ortaklaşa yer alacağız" ifadeleri kullanıldı. Tankların tedarikinin '2024'ün başından' itibaren başlayacağı ve tahmini 165 milyon euro'luk maliyetin 'ülkeler arasında eşit bölüneceği' açıklandı. Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ise, "Ukrayna ve Avrupa güvenliği ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır" açıklamasında bulundu. Geçen ay da, Almanya ve İngiltere sırasıyla Ukrayna'ya 18 Leopard ve 14 Challenger 2 tankı teslim etti.

ukrayna

danimarka

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, danimarka, hollanda, leopard, leopard 2a4 tipi tank, leopard 2