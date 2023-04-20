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https://sputniknews.com.tr/20230420/danimarka-ile-hollanda-ukraynaya-leopard-tanki-satin-alip-gonderecek-1069952361.html
Danimarka ile Hollanda, 14 Leopard tankı satın alıp Ukrayna'ya gönderecek
Danimarka ile Hollanda, 14 Leopard tankı satın alıp Ukrayna'ya gönderecek
Danimarka ile Hollanda'nın, 14 Leopard 2 tankı satın alıp Ukrayna'ya bağışlama konusunda anlaştı açıklandı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
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Ukrayna'nın uzun zamandır askeri teçhizat istek listesinde yer alan tankların 14 tanesinin Danimarka ile Hollanda tarafından sağlanacağı açıklandı. Danimarka Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada, "Hollanda ve Danimarka, Ukrayna için 14 Leopard 2A4 tankını ortaklaşa satın alma, yenileme ve bağışlama niyetini ilan ediyor. Bu sayede birçok ortak ve müttefik tarafından desteklenen 'Leopard 2 koalisyonunda' ortaklaşa yer alacağız" ifadeleri kullanıldı. Tankların tedarikinin '2024'ün başından' itibaren başlayacağı ve tahmini 165 milyon euro'luk maliyetin 'ülkeler arasında eşit bölüneceği' açıklandı. Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ise, "Ukrayna ve Avrupa güvenliği ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır" açıklamasında bulundu. Geçen ay da, Almanya ve İngiltere sırasıyla Ukrayna'ya 18 Leopard ve 14 Challenger 2 tankı teslim etti.
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ukrayna, ukrayna krizi, danimarka, hollanda, leopard, leopard 2a4 tipi tank, leopard 2
ukrayna, ukrayna krizi, danimarka, hollanda, leopard, leopard 2a4 tipi tank, leopard 2

Danimarka ile Hollanda, 14 Leopard tankı satın alıp Ukrayna'ya gönderecek

11:57 20.04.2023
© AFP 2023 / Patrik StollarzAlman Leopard 2 A7 muharebe tankı
Alman Leopard 2 A7 muharebe tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / Patrik Stollarz
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Danimarka ile Hollanda'nın, 14 Leopard 2 tankı satın alıp Ukrayna'ya bağışlama konusunda anlaştı açıklandı.
Ukrayna'nın uzun zamandır askeri teçhizat istek listesinde yer alan tankların 14 tanesinin Danimarka ile Hollanda tarafından sağlanacağı açıklandı.
Danimarka Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada, "Hollanda ve Danimarka, Ukrayna için 14 Leopard 2A4 tankını ortaklaşa satın alma, yenileme ve bağışlama niyetini ilan ediyor. Bu sayede birçok ortak ve müttefik tarafından desteklenen 'Leopard 2 koalisyonunda' ortaklaşa yer alacağız" ifadeleri kullanıldı.
Tankların tedarikinin '2024'ün başından' itibaren başlayacağı ve tahmini 165 milyon euro'luk maliyetin 'ülkeler arasında eşit bölüneceği' açıklandı.
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ise, "Ukrayna ve Avrupa güvenliği ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır" açıklamasında bulundu.
Geçen ay da, Almanya ve İngiltere sırasıyla Ukrayna'ya 18 Leopard ve 14 Challenger 2 tankı teslim etti.
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