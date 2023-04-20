https://sputniknews.com.tr/20230420/cumhurbaskani-erdogandan-sudan-icin-telefon-diplomasisi-catismanin-taraflariyla-gorustu-1069972829.html
Erdoğan’dan Sudan için telefon diplomasisi: Çatışmanın taraflarıyla görüştü
Erdoğan’dan Sudan için telefon diplomasisi: Çatışmanın taraflarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T16:18+0300
2023-04-20T16:18+0300
2023-04-20T16:18+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
sudan
telefon
telefon görüşmesi
diplomasi
çatışma
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Sudan’daki gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmelerde, Sudan’da yaşanan olayları kardeşlik hissiyatı içinde endişeyle takip ettiklerini dile getirdi.Türkiye olarak Sudan’da geçiş sürecini başından bu yana samimiyetle desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaşananların ise 2018’den beri süren mücadeleye zarar verdiğini ve geçiş döneminin kazanımlarını riske attığını ifade etti.Tarafları çatışmaları bitirmeye, kardeşkanının dökülmesine son vermeye ve diyaloğa geri dönmeye davet eden Erdoğan, Sudan’da toplumun birliğini sağlayacak gerekli adımları atma, temaslara kapıyı kapatmama ve sorunları aklıselimle çözüme kavuşturma çağrısında bulundu.Erdoğan, Türkiye olarak bu süreçte de kardeş Sudan devleti ve halkının yanında yer almayı sürdüreceklerini, olası arabuluculuk girişimlerine ev sahipliği yapmak dahil ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’daki Türk vatandaşlarının ve kurumlarının can ve mal güvenliğinin korunmasına dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, Türk vatandaşlarının Türkiye’ye nakillerinin sağlanması ve acil insani yardım koridoru açılması için Hartum Havalimanı'nın güvenli şekilde kullanımının temini noktasında uygun tedbirlerin alınması gerektiğini de ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230420/aksener-emekli-maasini-kilicdaroglunun-kampanyasina-bagisladi-1069971324.html
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recep tayyip erdoğan, sudan, telefon, telefon görüşmesi, diplomasi, çatışma
recep tayyip erdoğan, sudan, telefon, telefon görüşmesi, diplomasi, çatışma
Erdoğan’dan Sudan için telefon diplomasisi: Çatışmanın taraflarıyla görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Sudan’daki gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmelerde, Sudan’da yaşanan olayları kardeşlik hissiyatı içinde endişeyle takip ettiklerini dile getirdi.
Türkiye olarak Sudan’da geçiş sürecini başından bu yana samimiyetle desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaşananların ise 2018’den beri süren mücadeleye zarar verdiğini ve geçiş döneminin kazanımlarını riske attığını ifade etti.
Tarafları çatışmaları bitirmeye, kardeşkanının dökülmesine son vermeye ve diyaloğa geri dönmeye davet eden Erdoğan, Sudan’da toplumun birliğini sağlayacak gerekli adımları atma, temaslara kapıyı kapatmama ve sorunları aklıselimle çözüme kavuşturma çağrısında bulundu.
Erdoğan, Türkiye olarak bu süreçte de kardeş Sudan devleti ve halkının yanında yer almayı sürdüreceklerini, olası arabuluculuk girişimlerine ev sahipliği yapmak dahil ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan’daki Türk vatandaşlarının ve kurumlarının can ve mal güvenliğinin korunmasına dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, Türk vatandaşlarının Türkiye’ye nakillerinin sağlanması ve acil insani yardım koridoru açılması için Hartum Havalimanı'nın güvenli şekilde kullanımının temini noktasında uygun tedbirlerin alınması gerektiğini de ifade etti.