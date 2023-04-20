https://sputniknews.com.tr/20230420/cumhurbaskani-erdogan-umman-sultani-heysem-bin-tarik-ile-telefonda-gorustu-1069936645.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T01:10+0300
2023-04-20T01:10+0300
2023-04-20T01:10+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
umman
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Umman ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede liderler, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.
türkiye
umman
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recep tayyip erdoğan, umman, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
recep tayyip erdoğan, umman, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Umman ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede liderler, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.