https://sputniknews.com.tr/20230420/cumhurbaskani-erdogan-umman-sultani-heysem-bin-tarik-ile-telefonda-gorustu-1069936645.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T01:10+0300

2023-04-20T01:10+0300

2023-04-20T01:10+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

umman

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Umman ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede liderler, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.

türkiye

umman

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, umman, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı