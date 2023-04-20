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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilenebilir enerji kapasitemizi sürekli artırıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilenebilir enerji kapasitemizi sürekli artırıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yenilenebilir enerjinin toplam güç içindeki payını yüzde 55'e çıkardık. Dünyada 12, Avrupa'da 5. sırada yer alıyoruz... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T16:44+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
enerji
yenilenebilir enerji
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantı ile katıldı.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Bir sene içinde afetzedelerimizi içinde huzurla oturacakları yeni yuvalarına kavuşturacağız. İklim değişikliği, biyolojik değişiklik ve kirlilikte çözüm küresel dayanışmadan geçiyor.2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 yılına kadar emisyon azaltma hedefini 2 katına çıkardık. 31. BM İklim Konferansına ev sahipliğine adaylığımızı da ilan ederek konuya verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizdik.Hidrofloro karbon emisyonlarını kademeli olarak azaltılması için ulusal strateji belgemizi 2024 yılına kadar tamamlayacağız.30 Mart günü Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi. BM çatısı altında eşimin başkanlığında danışma kurulu tesis edildi. Bu süreçteki değerli katkılarınız için de teşekkür ediyorum.Sözleşmenin dönem başkanlığını 2 yıl süreyle Türkiye üstlenecektir. Yeşil dönüşüme yönelik çabalarımız devam ediyor. Kullanıma sunduğumuz Togg'u da hedefimizin bir parçası olarak görüyoruz.Yenilenebilir enerjinin toplam güç içindeki payını yüzde 55'e çıkardık. Dünyada 12, Avrupa'da 5. sırada yer alıyoruz. Jeotermalde Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrikte ise Avrupa'da ikinci sırada yer alıyoruz. Yıllık 90 milyon ton karbon eşdeğeri sera gazı emisyonu engellenmiştir.Türkiye olarak tüm çevre sorunlarının sürdürülebilir kalkınması için çaba göstermeye devam edeceğiz."
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recep tayyip erdoğan, enerji, yenilenebilir enerji
recep tayyip erdoğan, enerji, yenilenebilir enerji

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilenebilir enerji kapasitemizi sürekli artırıyoruz

16:44 20.04.2023 (güncellendi: 17:12 20.04.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yenilenebilir enerjinin toplam güç içindeki payını yüzde 55'e çıkardık. Dünyada 12, Avrupa'da 5. sırada yer alıyoruz. Jeotermalde Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrikte ise Avrupa'da ikinci sırada yer alıyoruz. Yıllık 90 milyon ton karbon eşdeğeri sera gazı emisyonu engellenmiştir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantı ile katıldı.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Bir sene içinde afetzedelerimizi içinde huzurla oturacakları yeni yuvalarına kavuşturacağız. İklim değişikliği, biyolojik değişiklik ve kirlilikte çözüm küresel dayanışmadan geçiyor.
2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 yılına kadar emisyon azaltma hedefini 2 katına çıkardık. 31. BM İklim Konferansına ev sahipliğine adaylığımızı da ilan ederek konuya verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizdik.
Hidrofloro karbon emisyonlarını kademeli olarak azaltılması için ulusal strateji belgemizi 2024 yılına kadar tamamlayacağız.
30 Mart günü Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi. BM çatısı altında eşimin başkanlığında danışma kurulu tesis edildi. Bu süreçteki değerli katkılarınız için de teşekkür ediyorum.
Sözleşmenin dönem başkanlığını 2 yıl süreyle Türkiye üstlenecektir. Yeşil dönüşüme yönelik çabalarımız devam ediyor. Kullanıma sunduğumuz Togg'u da hedefimizin bir parçası olarak görüyoruz.
Yenilenebilir enerjinin toplam güç içindeki payını yüzde 55'e çıkardık. Dünyada 12, Avrupa'da 5. sırada yer alıyoruz. Jeotermalde Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrikte ise Avrupa'da ikinci sırada yer alıyoruz. Yıllık 90 milyon ton karbon eşdeğeri sera gazı emisyonu engellenmiştir.
Türkiye olarak tüm çevre sorunlarının sürdürülebilir kalkınması için çaba göstermeye devam edeceğiz."
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