https://sputniknews.com.tr/20230420/celal-sengor-zaturre-oldu-1069971063.html

Prof. Dr. Celal Şengör zatürreye yakalandığını açıkladı

Prof. Dr. Celal Şengör zatürreye yakalandığını açıkladı

Türkiye'nin önde gelen jeologlarından, yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, zatürreye yakalandığını yayınladığı video ile yatağından duyurdu. Şengör, davetli... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T15:40+0300

2023-04-20T15:40+0300

2023-04-20T15:41+0300

yaşam

celal şengör

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İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Celal Şengör, zatürreye yakalandı. Şengör, Azerbaycan seyahatini hastalığı nedeniyle iptal ettiğini takipçilerine duyurdu.Hasta yatağından, sağlık durumunu anlattığı bir video paylaşan Celal Şengör şunları söyledi:“Sevgili dostlarım kusura bakmayın, Azerbaycan’a gelemedim çünkü zatürre oldum. Doktor da ’15 gün yatağında kalacaksın’ dedi. Ben de yatağımdayım zaten. Öksürüp duruyorum. İnşallah çabuk geçer, mayıs ayında Azerbaycan’a gelebilirim. Gelmeyi çok istiyorum. Çamur volkanlarını görmeyi istiyorum. Görüşmek üzere.”

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celal şengör