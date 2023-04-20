https://sputniknews.com.tr/20230420/celal-sengor-zaturre-oldu-1069971063.html
Prof. Dr. Celal Şengör zatürreye yakalandığını açıkladı
Prof. Dr. Celal Şengör zatürreye yakalandığını açıkladı
Türkiye'nin önde gelen jeologlarından, yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, zatürreye yakalandığını yayınladığı video ile yatağından duyurdu. Şengör, davetli... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T15:40+0300
2023-04-20T15:40+0300
2023-04-20T15:41+0300
yaşam
celal şengör
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İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Celal Şengör, zatürreye yakalandı. Şengör, Azerbaycan seyahatini hastalığı nedeniyle iptal ettiğini takipçilerine duyurdu.Hasta yatağından, sağlık durumunu anlattığı bir video paylaşan Celal Şengör şunları söyledi:“Sevgili dostlarım kusura bakmayın, Azerbaycan’a gelemedim çünkü zatürre oldum. Doktor da ’15 gün yatağında kalacaksın’ dedi. Ben de yatağımdayım zaten. Öksürüp duruyorum. İnşallah çabuk geçer, mayıs ayında Azerbaycan’a gelebilirim. Gelmeyi çok istiyorum. Çamur volkanlarını görmeyi istiyorum. Görüşmek üzere.”
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celal şengör
Prof. Dr. Celal Şengör zatürreye yakalandığını açıkladı
15:40 20.04.2023 (güncellendi: 15:41 20.04.2023) Abone ol
Türkiye'nin önde gelen jeologlarından, yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, zatürreye yakalandığını yayınladığı video ile yatağından duyurdu. Şengör, davetli olduğu Azerbaycan'a mayıs ayında gitmek istediğini söyledi.
İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Celal Şengör, zatürreye yakalandı. Şengör, Azerbaycan seyahatini hastalığı nedeniyle iptal ettiğini takipçilerine duyurdu.
Hasta yatağından, sağlık durumunu anlattığı bir video paylaşan Celal Şengör şunları söyledi:
“Sevgili dostlarım kusura bakmayın, Azerbaycan’a gelemedim çünkü zatürre oldum. Doktor da ’15 gün yatağında kalacaksın’ dedi. Ben de yatağımdayım zaten. Öksürüp duruyorum. İnşallah çabuk geçer, mayıs ayında Azerbaycan’a gelebilirim. Gelmeyi çok istiyorum. Çamur volkanlarını görmeyi istiyorum. Görüşmek üzere.”