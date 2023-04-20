https://sputniknews.com.tr/20230420/canakkale-bogazi-sis-nedeniyle-transit-gemilere-kapatildi-1069941195.html
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T07:40+0300
2023-04-20T07:40+0300
2023-04-20T07:40+0300
türkiye
çanakkale
çanakkale boğazı
sis
türkiye
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Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 07.20 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
türkiye
çanakkale
çanakkale boğazı
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MIA „Rosiya Segodnya“
çanakkale, çanakkale boğazı, sis, türkiye
çanakkale, çanakkale boğazı, sis, türkiye
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı
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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 07.20 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.