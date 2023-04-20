https://sputniknews.com.tr/20230420/business-insider-putin-kremlinde-onemli-bir-konugu-kabul-ederek-abdye-orta-parmak-gosterdi-1069970133.html

Business Insider: Putin, Kremlin’de önemli bir konuğu kabul ederek ABD’ye orta parmak gösterdi

Business Insider: Putin, Kremlin’de önemli bir konuğu kabul ederek ABD’ye orta parmak gösterdi

Business Insider, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kremlin’de Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ile bir araya gelerek ‘ABD’ye orta parmak gösterdiğini’ yazdı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T15:15+0300

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Business Insider’de yer alan haberde, Putin’in Washington’un daha 2018’de yaptırım uyguladığı Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ile bir araya gelerek ‘ABD’ye orta parmak gösterdiği’ ifade edildi.“Li'yi kabul etme kararı, 2018'de Çinli yetkiliye yaptırım uygulayan ABD’ye bir tür orta parmak gösterisiydi” denilen haberde, bu adımın Washington için önemli bir meydan okuma olduğu kaydedildi.Makalede, “Böylesine bir toplantı, muhtemelen (Rusya ve Çin’in) Avrupa ve Asya'daki jeopolitik koordinasyonunun yanı sıra askeri işbirliğinin mevcut ve gelecekteki yönünün değerlendirmesi olacak” vurgusu yapıldı.Çin Savunma Bakanı Li Şangfu 16 Nisan’da Moskova’ya gelmiş ve aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin’de kabul edilmişti. Çinli bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin özel doğasını ve stratejik önemini vurgulamak için ilk ziyareti için özellikle Rusya’yı seçtiğini ifade etmişti.

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