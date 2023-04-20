https://sputniknews.com.tr/20230420/brezilyada-sizdirilan-goruntuler-sonrasi-ust-duzey-istifa--1069946110.html
Brezilya'da sızdırılan görüntüler sonrası üst düzey istifa
Brezilya'da sızdırılan görüntüler sonrası üst düzey istifa
Brezilya'da 8 Ocak'ta Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı baskını sırasında sarayda bulunduğuna dair görüntüleri sızdırılan ulusal baş güvenlik... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T10:55+0300
2023-04-20T10:55+0300
2023-04-20T10:55+0300
dünya
luiz inacio lula da silva
brezilya
jair bolsonaro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069946337_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e1cf880b20f3c8b0538902f3047aeead.jpg
CNN Brezilya'nın paylaştığı, Başkanlık Sarayı'ndaki 22 güvenlik kamerasınca kaydedilen 160 saatten fazla görüntüde Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Ulusal Baş Güvenlik Danışmanı General Marcos Goncalves Dias'ın baskın sırasında sarayda bulunduğu görüldü. Dias'ın istifası, baskın sırasında saray koridorlarında yürüdüğü ve eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlılarını selamladığına dair görüntülerin sızdırılmasının ardından geldi. Yerel basındaki haberlere göre Lula da Silva, Dias'ın istifasını kabul etti. Görüntülerin sızdırılmasının ardından Globo TV'ye röportaj veren Dias, saraya baskın yapılmasından sonra girdiğini iddia etti. Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatılacağı ifade edilerek, baskında yer alan asker ya da sivil hiç kimsenin cezasız kalmayacağı vurgulandı. Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50.9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49.1 oy almıştı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından ordu karargahlarının önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı. Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti. Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti. Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı. Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkemeyi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkarılarak kontrol sağlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230401/eski-brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-muhalefete-liderlik-etmeyecegini-soyledi-1069028711.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069946337_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_252fac755b4d0a168685ffadcb38ebe0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
luiz inacio lula da silva, brezilya, jair bolsonaro
luiz inacio lula da silva, brezilya, jair bolsonaro
Brezilya'da sızdırılan görüntüler sonrası üst düzey istifa
Abone ol
Brezilya'da 8 Ocak'ta Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı baskını sırasında sarayda bulunduğuna dair görüntüleri sızdırılan ulusal baş güvenlik danışmanı istifa etti.
CNN Brezilya'nın paylaştığı, Başkanlık Sarayı'ndaki 22 güvenlik kamerasınca kaydedilen 160 saatten fazla görüntüde Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Ulusal Baş Güvenlik Danışmanı General Marcos Goncalves Dias'ın baskın sırasında sarayda bulunduğu görüldü.
Dias'ın istifası, baskın sırasında saray koridorlarında yürüdüğü ve eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlılarını selamladığına dair görüntülerin sızdırılmasının ardından geldi.
Yerel basındaki haberlere göre Lula da Silva, Dias'ın istifasını kabul etti.
Görüntülerin sızdırılmasının ardından Globo TV'ye röportaj veren Dias, saraya baskın yapılmasından sonra girdiğini iddia etti.
Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatılacağı ifade edilerek, baskında yer alan asker ya da sivil hiç kimsenin cezasız kalmayacağı vurgulandı.
Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50.9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49.1 oy almıştı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından ordu karargahlarının önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.
Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.
Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti. Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı. Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkemeyi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkarılarak kontrol sağlanmıştı.