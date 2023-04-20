Brezilya'da sızdırılan görüntüler sonrası üst düzey istifa

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor
14:06
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İhvan'ın Tunus koluna operasyon
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Akademi A.Ş.
18:32
113 dk
Z RAPORU
YSK’dan iki kritik karar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Akşener'in 'Muharrem İnce çıkışı' CHP'de nasıl yankılandı?
09:02
61 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 24 gün kala en dikkat çekici başlıklar
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe bir geri dönüşe daha imza attı
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
Canlı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230420/brezilyada-sizdirilan-goruntuler-sonrasi-ust-duzey-istifa--1069946110.html
Brezilya'da sızdırılan görüntüler sonrası üst düzey istifa
Brezilya'da sızdırılan görüntüler sonrası üst düzey istifa
Brezilya'da 8 Ocak'ta Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı baskını sırasında sarayda bulunduğuna dair görüntüleri sızdırılan ulusal baş güvenlik... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T10:55+0300
2023-04-20T10:55+0300
dünya
luiz inacio lula da silva
brezilya
jair bolsonaro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069946337_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e1cf880b20f3c8b0538902f3047aeead.jpg
CNN Brezilya'nın paylaştığı, Başkanlık Sarayı'ndaki 22 güvenlik kamerasınca kaydedilen 160 saatten fazla görüntüde Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Ulusal Baş Güvenlik Danışmanı General Marcos Goncalves Dias'ın baskın sırasında sarayda bulunduğu görüldü. Dias'ın istifası, baskın sırasında saray koridorlarında yürüdüğü ve eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlılarını selamladığına dair görüntülerin sızdırılmasının ardından geldi. Yerel basındaki haberlere göre Lula da Silva, Dias'ın istifasını kabul etti. Görüntülerin sızdırılmasının ardından Globo TV'ye röportaj veren Dias, saraya baskın yapılmasından sonra girdiğini iddia etti. Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatılacağı ifade edilerek, baskında yer alan asker ya da sivil hiç kimsenin cezasız kalmayacağı vurgulandı. Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50.9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49.1 oy almıştı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından ordu karargahlarının önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı. Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti. Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti. Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı. Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkemeyi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkarılarak kontrol sağlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230401/eski-brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-muhalefete-liderlik-etmeyecegini-soyledi-1069028711.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069946337_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_252fac755b4d0a168685ffadcb38ebe0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
luiz inacio lula da silva, brezilya, jair bolsonaro
luiz inacio lula da silva, brezilya, jair bolsonaro

Brezilya'da sızdırılan görüntüler sonrası üst düzey istifa

10:55 20.04.2023
© AFP 2023 / SERGIO LIMAGonçalves Dias
Gonçalves Dias - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / SERGIO LIMA
Abone olTelegram
Brezilya'da 8 Ocak'ta Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı baskını sırasında sarayda bulunduğuna dair görüntüleri sızdırılan ulusal baş güvenlik danışmanı istifa etti.
CNN Brezilya'nın paylaştığı, Başkanlık Sarayı'ndaki 22 güvenlik kamerasınca kaydedilen 160 saatten fazla görüntüde Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Ulusal Baş Güvenlik Danışmanı General Marcos Goncalves Dias'ın baskın sırasında sarayda bulunduğu görüldü.
Dias'ın istifası, baskın sırasında saray koridorlarında yürüdüğü ve eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlılarını selamladığına dair görüntülerin sızdırılmasının ardından geldi.
Yerel basındaki haberlere göre Lula da Silva, Dias'ın istifasını kabul etti.
Görüntülerin sızdırılmasının ardından Globo TV'ye röportaj veren Dias, saraya baskın yapılmasından sonra girdiğini iddia etti.
Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatılacağı ifade edilerek, baskında yer alan asker ya da sivil hiç kimsenin cezasız kalmayacağı vurgulandı.
Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50.9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49.1 oy almıştı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından ordu karargahlarının önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.
Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.
Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti. Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı. Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkemeyi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkarılarak kontrol sağlanmıştı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2023
DÜNYA
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, muhalefete liderlik etmeyeceğini söyledi
1 Nisan, 03:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала