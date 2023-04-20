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BM: Sudan'da insani yardım çalışanları ve varlıklarına saldırılar durmalı
BM: Sudan'da insani yardım çalışanları ve varlıklarına saldırılar durmalı
BM Sudan'daki İnsani Koordinatör Vekili Abdou Dieng, ülkedeki insani durumun kötüleştiğini belirterek, çatışmadaki tarafların insani yardım çalışanları ve... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
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Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudan'daki İnsani Koordinatör Vekili Abdou Dieng, telefon bağlantısıyla New York'taki BM binasındaki gazetecileri bilgilendirdi.Genel anlamda çatışmanın sonlanması çağrısında bulunan Dieng, "Acilen insani durum için çatışmanın durması gerekiyor. İnsanların gıda, yakıt ve diğer kritik ihtiyaçlarını tedarik edebilmeleri lazım." diye konuştu.Dieng, çatışmaların insani yardım operasyonlarının gerçekleşmesini imkansız kıldığını aktardı.Tarafların uluslararası hukuka uyması gerektiğinin altını çizen Dieng, "İnsani yardım çalışanları ve varlıklarına yönelik saldırıların durması gerekiyor." dedi.Dieng, cinsel taciz ve şiddetin gerçekleştiğine ilişkin bilgi edindiklerini de belirterek, bunun endişe verici olduğunu ifade etti.BM Güvenlik Konseyinin çatışmanın sonlanması için çağrıda bulunması gerektiğini dile getiren Dieng, Sudan halkının ciddi anlamda acı çektiğini vurguladı. Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışmaSudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'e yükseldiğini duyurmuştu.BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Sudan’da devam eden çatışmalarda 3 personelinin hayatını kaybettiğini açıklamış, operasyonlarını askıya aldığını bildirmişti.
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afrika, sudan, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), ateşkes
afrika, sudan, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), ateşkes

BM: Sudan'da insani yardım çalışanları ve varlıklarına saldırılar durmalı

22:02 20.04.2023 (güncellendi: 22:04 20.04.2023)
© AFP 2023 / -Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başladı.
Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / -
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BM Sudan'daki İnsani Koordinatör Vekili Abdou Dieng, ülkedeki insani durumun kötüleştiğini belirterek, çatışmadaki tarafların insani yardım çalışanları ve varlıklarına yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini söyledi.
Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudan'daki İnsani Koordinatör Vekili Abdou Dieng, telefon bağlantısıyla New York'taki BM binasındaki gazetecileri bilgilendirdi.
Genel anlamda çatışmanın sonlanması çağrısında bulunan Dieng, "Acilen insani durum için çatışmanın durması gerekiyor. İnsanların gıda, yakıt ve diğer kritik ihtiyaçlarını tedarik edebilmeleri lazım." diye konuştu.
Dieng, çatışmaların insani yardım operasyonlarının gerçekleşmesini imkansız kıldığını aktardı.
Tarafların uluslararası hukuka uyması gerektiğinin altını çizen Dieng, "İnsani yardım çalışanları ve varlıklarına yönelik saldırıların durması gerekiyor." dedi.
Dieng, cinsel taciz ve şiddetin gerçekleştiğine ilişkin bilgi edindiklerini de belirterek, bunun endişe verici olduğunu ifade etti.
BM Güvenlik Konseyinin çatışmanın sonlanması için çağrıda bulunması gerektiğini dile getiren Dieng, Sudan halkının ciddi anlamda acı çektiğini vurguladı.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.
Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'e yükseldiğini duyurmuştu.
BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Sudan’da devam eden çatışmalarda 3 personelinin hayatını kaybettiğini açıklamış, operasyonlarını askıya aldığını bildirmişti.
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