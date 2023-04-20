https://sputniknews.com.tr/20230420/benzin-ve-motorine-indirim-geliyor-1069949390.html

Benzin ve motorine indirim geliyor

Benzin ve motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bu gece benzin ve motorine indirim geliyor. 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T11:20+0300

2023-04-20T11:20+0300

2023-04-20T11:20+0300

ekonomi

motorin

benzin

akaryakıt

fiyat

indirim

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Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.Sözcü'nün sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere, litre fiyatında benzine 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş indirim gelecek.İndirimle birlikte benzinde litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21.25 TL’ye, Ankara’da 21.60 TL’ye, İzmir’de 21.57 TL’ye gerileyecek.İndirimle birlikte motorinde litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20.18 TL’ye, Ankara’da 20.54 TL’ye, İzmir’de 20.62 TL’ye gerileyecek.Fiyatlar, rafineri uzaklığı ve kâr marjına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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motorin, benzin, akaryakıt, fiyat, indirim