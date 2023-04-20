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https://sputniknews.com.tr/20230420/benzin-ve-motorine-indirim-geliyor-1069949390.html
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bu gece benzin ve motorine indirim geliyor. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T11:20+0300
2023-04-20T11:20+0300
ekonomi
motorin
benzin
akaryakıt
fiyat
indirim
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Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.Sözcü'nün sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere, litre fiyatında benzine 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş indirim gelecek.İndirimle birlikte benzinde litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21.25 TL’ye, Ankara’da 21.60 TL’ye, İzmir’de 21.57 TL’ye gerileyecek.İndirimle birlikte motorinde litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20.18 TL’ye, Ankara’da 20.54 TL’ye, İzmir’de 20.62 TL’ye gerileyecek.Fiyatlar, rafineri uzaklığı ve kâr marjına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230412/bakan-kurum-duyurdu-tokiden-yuzde-25-indirim-kampanyasi-1069559562.html
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motorin, benzin, akaryakıt, fiyat, indirim
motorin, benzin, akaryakıt, fiyat, indirim

Benzin ve motorine indirim geliyor

11:20 20.04.2023
© AABenzin, motorin, akaryakıt
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
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Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bu gece benzin ve motorine indirim geliyor.
Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.
Sözcü'nün sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere, litre fiyatında benzine 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş indirim gelecek.
İndirimle birlikte benzinde litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21.25 TL’ye, Ankara’da 21.60 TL’ye, İzmir’de 21.57 TL’ye gerileyecek.
İndirimle birlikte motorinde litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20.18 TL’ye, Ankara’da 20.54 TL’ye, İzmir’de 20.62 TL’ye gerileyecek.
Fiyatlar, rafineri uzaklığı ve kâr marjına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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