https://sputniknews.com.tr/20230420/bayram-arastirmasi-yuzde-59-ekonomik-nedenlerle-misafir-istemiyor-1069988218.html
Bayram araştırması: Yüzde 59 ekonomik nedenlerle misafir istemiyor
Bayram araştırması: Yüzde 59 ekonomik nedenlerle misafir istemiyor
Ipsos Araştırman'nın yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 69'u zengin iftar sofrası kuramayacağını, yüzde 59'u da ekonomik nedenlerle misafir... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T23:43+0300
2023-04-20T23:43+0300
2023-04-20T23:43+0300
ipsos
ekonomi
misafir
şeker
ramazan bayramı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069988271_0:14:1082:623_1920x0_80_0_0_e6d8072796b0367d0dbcf8a4f2a6ab0c.jpg
Ipsos araştırma, halkın Şeker Bayramı tercihlerini araştırdı. Araştırmaya göre, bu sene de her 3 kişiden biri bayramda yaşadığı ildeki yakınlarını/akrabalarını ziyaret edip bayramlaşmayı planlıyor.Bayramda hiçbir şey yapmayı planlamayanların oranı yüzde 14 ile daha yüksekken, memlekete gitme planı yapanların oranı düşüyor. Bu bayramda ekonominin de etkili olduğu görülüyor. Katılımcıların yüzde 69’u ekonomik nedenlerle zengin iftar sofraları kuramayacağını belirtti. Yüzde 59’u ekonomik nedenlerle misafir çağıramayacağını, yine yüzde 59’u hane giderlerinin artacağını ifade etti. Her 4 kişiden 1’i bir kurum ya da kişiye yardımda bulunmuş, yüzde 41’i de yardımda bulunmayı düşünüyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069988271_117:0:965:636_1920x0_80_0_0_3b90c54a823d3ba27b3a931d9592dbdf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ipsos, misafir, şeker, ramazan bayramı
ipsos, misafir, şeker, ramazan bayramı
Bayram araştırması: Yüzde 59 ekonomik nedenlerle misafir istemiyor
Abone ol
Ipsos Araştırman'nın yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 69'u zengin iftar sofrası kuramayacağını, yüzde 59'u da ekonomik nedenlerle misafir çağıramayacağını söyledi.
Ipsos araştırma, halkın Şeker Bayramı tercihlerini araştırdı. Araştırmaya göre, bu sene de her 3 kişiden biri bayramda yaşadığı ildeki yakınlarını/akrabalarını ziyaret edip bayramlaşmayı planlıyor.
Bayramda hiçbir şey yapmayı planlamayanların oranı yüzde 14 ile daha yüksekken, memlekete gitme planı yapanların oranı düşüyor.
Bu bayramda ekonominin de etkili olduğu görülüyor. Katılımcıların yüzde 69’u ekonomik nedenlerle zengin iftar sofraları kuramayacağını belirtti.
Yüzde 59’u ekonomik nedenlerle misafir çağıramayacağını, yine yüzde 59’u hane giderlerinin artacağını ifade etti. Her 4 kişiden 1’i bir kurum ya da kişiye yardımda bulunmuş, yüzde 41’i de yardımda bulunmayı düşünüyor.