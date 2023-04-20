https://sputniknews.com.tr/20230420/bayram-arastirmasi-yuzde-59-ekonomik-nedenlerle-misafir-istemiyor-1069988218.html

Bayram araştırması: Yüzde 59 ekonomik nedenlerle misafir istemiyor

Bayram araştırması: Yüzde 59 ekonomik nedenlerle misafir istemiyor

Ipsos Araştırman'nın yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 69'u zengin iftar sofrası kuramayacağını, yüzde 59'u da ekonomik nedenlerle misafir... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T23:43+0300

2023-04-20T23:43+0300

2023-04-20T23:43+0300

ipsos

ekonomi

misafir

şeker

ramazan bayramı

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Ipsos araştırma, halkın Şeker Bayramı tercihlerini araştırdı. Araştırmaya göre, bu sene de her 3 kişiden biri bayramda yaşadığı ildeki yakınlarını/akrabalarını ziyaret edip bayramlaşmayı planlıyor.Bayramda hiçbir şey yapmayı planlamayanların oranı yüzde 14 ile daha yüksekken, memlekete gitme planı yapanların oranı düşüyor. Bu bayramda ekonominin de etkili olduğu görülüyor. Katılımcıların yüzde 69’u ekonomik nedenlerle zengin iftar sofraları kuramayacağını belirtti. Yüzde 59’u ekonomik nedenlerle misafir çağıramayacağını, yine yüzde 59’u hane giderlerinin artacağını ifade etti. Her 4 kişiden 1’i bir kurum ya da kişiye yardımda bulunmuş, yüzde 41’i de yardımda bulunmayı düşünüyor.

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ipsos, misafir, şeker, ramazan bayramı