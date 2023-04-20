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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230420/bakan-soylu-afet-bolgesinde-toplam-65-bin-katlanabilir-konteyner-kuracagiz-1069953567.html
Bakan Soylu: Afet bölgesinde toplam 65 bin katlanabilir konteyner kuracağız
Bakan Soylu: Afet bölgesinde toplam 65 bin katlanabilir konteyner kuracağız
Bakan Soylu, deprem bölgesinde katlanabilir konteyner kurma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesindeki konteyner kurulumuna ilişkin bilgi verdi.Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230420/depremde-yan-yatan-bina-muze-yapilacak-1069950998.html
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süleyman soylu, deprem, konteyner, bölge

Bakan Soylu: Afet bölgesinde toplam 65 bin katlanabilir konteyner kuracağız

12:10 20.04.2023
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
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Bakan Soylu, deprem bölgesinde katlanabilir konteyner kurma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesindeki konteyner kurulumuna ilişkin bilgi verdi.
Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Depremden etkilenen vatandaşlarımız için konteyner kurma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çin'den ilk etapta gelen 10 bin katlanabilir konteyner, Kahramanmaraş'ın köy ve kırsal mahallelerine kurulmaya başlandı. Afet bölgesine toplam 65 bin katlanabilir konteyner kuracağız."
Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi, ilçede yıkılan ilçe milli eğitim müdürlüğü binasının ‘Deprem müzesi’ olarak koruma altına alınması için girişimde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
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