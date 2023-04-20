https://sputniknews.com.tr/20230420/bakan-soylu-afet-bolgesinde-toplam-65-bin-katlanabilir-konteyner-kuracagiz-1069953567.html
Bakan Soylu: Afet bölgesinde toplam 65 bin katlanabilir konteyner kuracağız
Bakan Soylu: Afet bölgesinde toplam 65 bin katlanabilir konteyner kuracağız
Bakan Soylu, deprem bölgesinde katlanabilir konteyner kurma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T12:10+0300
2023-04-20T12:10+0300
2023-04-20T12:10+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
süleyman soylu
deprem
konteyner
bölge
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesindeki konteyner kurulumuna ilişkin bilgi verdi.Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230420/depremde-yan-yatan-bina-muze-yapilacak-1069950998.html
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süleyman soylu, deprem, konteyner, bölge
süleyman soylu, deprem, konteyner, bölge
Bakan Soylu: Afet bölgesinde toplam 65 bin katlanabilir konteyner kuracağız
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Bakan Soylu, deprem bölgesinde katlanabilir konteyner kurma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesindeki konteyner kurulumuna ilişkin bilgi verdi.
Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Depremden etkilenen vatandaşlarımız için konteyner kurma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çin'den ilk etapta gelen 10 bin katlanabilir konteyner, Kahramanmaraş'ın köy ve kırsal mahallelerine kurulmaya başlandı. Afet bölgesine toplam 65 bin katlanabilir konteyner kuracağız."