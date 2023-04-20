https://sputniknews.com.tr/20230420/bakan-kurum-kendi-donusum-yapmak-isteyen-vatandasi-yapim-ve-finans-destegi-verecegiz-1069982300.html

Bakan Kurum: Kendi dönüşüm yapmak isteyen vatandaşı yapım ve finans desteği vereceğiz

Bakan Kurum: Kendi dönüşüm yapmak isteyen vatandaşı yapım ve finans desteği vereceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Kendi dönüşüm yapmak isteyen vatandaşı yapım ve finans desteği vereceğiz. İstiyoruz ki Okmeydanı’nın... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T21:32+0300

2023-04-20T21:32+0300

2023-04-20T21:32+0300

2023 türkiye seçimleri

ak parti

murat kurum

dönüşüm

kentsel dönüşüm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069982144_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f4feb075dc38f6d76c1b2980b6c8b434.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul’da seçim çalışmalarıyla ilgili, Beyoğlu ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Ofisi’nin açılışını gerçekleştiren Bakan Kurum ardından Okmeydanı Kentsel Dönüşüm 1’inci Etap Şantiyesini de ziyaret etti.'78 günde 106 bin konutun sözleşmesini yaptık'Bakan Kurum, “Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Yaşadığımız en son Kahramanmaraş merkezli afet 11 ilimizi, 14 milyon vatandaşımızı etkiledi. Bayrama hüzünlü giriyoruz. Ama hamdolsun biz öyle büyük bir milletiz ki öyle güçlü bir devletimiz var ki afetin ilk anından itibaren üstüne koya koya tüm vatandaşlarımızla tek yürek olduk ve afet bölgesi için adeta seferberlik ilan ederek tüm alanlara, tüm şehirlere, tüm ilçelerimize afetzede kardeşlerimizin yanında koştuk. Onlara dedi ki hızlı bir şekilde bu inşaat sürecini yapacağız. 78 günde 106 bin konutun sözleşmesini yaptık, temellerini attık. Bir yıl içerisinde 319 bin, ardından da toplamda 650 bin konutumuzu bitireceğiz dedik. Bu söz büyük Türkiye’nin sözüdür” dedi.'Yarına Cumhurbaşkanımızla müjdeleri vereceğiz'Bakan Kurum, "Bu kadar güçlü bir milletiz ki tek yürek olup tüm afet bölgelerine koştuk. Şimdi birinci önceliğimiz o, ardından da ardından da İstanbul'un dönüşümüne odaklanacağız. İstanbul'daki 1,5 milyonluk büyük İstanbul dönüşümüne, yüzyılın dönüşümüne odaklanacağız. Bugüne kadar Türkiye'de tam 3,3 milyon konutu dönüştürdük. İstanbul'da sadece 695 bin konut dönüştürdük. Yarına da Cumhurbaşkanımızla gerek bu süreçteki taşınma kira yardımlarına ilişkin müjdelerimizi milletimizle, bayramın birinci gününde bayram hediyesi olarak İstanbullu kardeşlerimizle paylaşacağız” şeklinde konuştu.Tüm Okmeydanı’nı dönüştürmeyi hedeflediklerini altını çizen Bakan Kurum, “Bu çerçevede bir irtibat ofisi açtık. Bu ofiste sizleri, belediyemizle bakanlığımızın ekipleri bilgilendirecek ve burada kentsel dönüşüme ilişkin taleplerinizi alacak. Diyelim ki imar planınızda sorun var. Hemen plana ilişkin rezerv alanı ilan edeceğiz. Makul bir imar neyse o imarı yapacağız. Hızlı bir şekilde vatandaşım kendi dönüşmek istiyorsa yapım desteği vereceğiz. Veya biz müteahhitlerle yapmak istemiyoruz, devletimiz bize hem yapım desteği versin, hem finans desteği versin. Başımız üstüne. Nasıl Okmeydanı'nda ilk etapta yaptıysak aynısını mahalle mahalle yapmaya devam edeceğiz. O yüzden buradaki büromuz size kentsel dönüşüm noktasında hizmet verecek. Büromuz tüm Okmeydanı’na hayırlı uğurlu olsun” açıklamasını yaptı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, murat kurum, dönüşüm, kentsel dönüşüm