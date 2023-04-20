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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni’nde konuşuyor
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Dönmez: Keşfimiz tüm konutların 35 yıllık doğalgaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasitede
Dönmez: Keşfimiz tüm konutların 35 yıllık doğalgaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasitede
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos'ta gerçekleştirilen 'Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada "Keşfimiz, tüm... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
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doğalgaz
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Filyos Türkiye Petrolleri Limanı’nda 'Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni' gerçekleştiriliyor. Törende ilk açıklamayı yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Geldiğimiz noktada her türlü zorluğa, yıldırmaya rağmen hamdolsun yılmadık ümitsizliğe kapılmadık. Başaracağımızı biliyorduk. Bu eser tüm 85 milyonun, bu gurur, bu başarı tüm Türkiye'nin. İlk fazda günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip" açıklamasında bulundu.
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Dönmez: Keşfimiz tüm konutların 35 yıllık doğalgaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasitede

20:48 20.04.2023 (güncellendi: 21:05 20.04.2023)
© AAKaradeniz gazı
Karadeniz gazı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos'ta gerçekleştirilen 'Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada "Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık doğalgaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip" dedi.
Filyos Türkiye Petrolleri Limanı’nda 'Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni' gerçekleştiriliyor. Törende ilk açıklamayı yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Geldiğimiz noktada her türlü zorluğa, yıldırmaya rağmen hamdolsun yılmadık ümitsizliğe kapılmadık. Başaracağımızı biliyorduk. Bu eser tüm 85 milyonun, bu gurur, bu başarı tüm Türkiye'nin. İlk fazda günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip" açıklamasında bulundu.
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