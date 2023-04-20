https://sputniknews.com.tr/20230420/bakan-donmez-filyostaki-karadeniz-dogal-gazi-devreye-alma-toreninde-konusuyor-1069979981.html
Dönmez: Keşfimiz tüm konutların 35 yıllık doğalgaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasitede
Dönmez: Keşfimiz tüm konutların 35 yıllık doğalgaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasitede
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos'ta gerçekleştirilen 'Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada "Keşfimiz, tüm... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T20:48+0300
2023-04-20T20:48+0300
2023-04-20T21:05+0300
fatih dönmez
türkiye
doğalgaz
filyos
karadeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069980764_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2d95868efac8f104e37e55151369a0da.jpg
Filyos Türkiye Petrolleri Limanı’nda 'Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni' gerçekleştiriliyor. Törende ilk açıklamayı yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Geldiğimiz noktada her türlü zorluğa, yıldırmaya rağmen hamdolsun yılmadık ümitsizliğe kapılmadık. Başaracağımızı biliyorduk. Bu eser tüm 85 milyonun, bu gurur, bu başarı tüm Türkiye'nin. İlk fazda günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip" açıklamasında bulundu.
türkiye
filyos
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069980764_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c66ae81d3f1d4b672b45c93b3c2decd2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fatih dönmez, doğalgaz, filyos, karadeniz
fatih dönmez, doğalgaz, filyos, karadeniz
Dönmez: Keşfimiz tüm konutların 35 yıllık doğalgaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasitede
20:48 20.04.2023 (güncellendi: 21:05 20.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos'ta gerçekleştirilen 'Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada "Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık doğalgaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip" dedi.
Filyos Türkiye Petrolleri Limanı’nda 'Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni' gerçekleştiriliyor. Törende ilk açıklamayı yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Geldiğimiz noktada her türlü zorluğa, yıldırmaya rağmen hamdolsun yılmadık ümitsizliğe kapılmadık. Başaracağımızı biliyorduk. Bu eser tüm 85 milyonun, bu gurur, bu başarı tüm Türkiye'nin. İlk fazda günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip" açıklamasında bulundu.