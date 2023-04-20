https://sputniknews.com.tr/20230420/bakan-donmez-filyostaki-karadeniz-dogal-gazi-devreye-alma-toreninde-konusuyor-1069979981.html

Dönmez: Keşfimiz tüm konutların 35 yıllık doğalgaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasitede

Dönmez: Keşfimiz tüm konutların 35 yıllık doğalgaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasitede

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos'ta gerçekleştirilen 'Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada "Keşfimiz, tüm... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T20:48+0300

2023-04-20T20:48+0300

2023-04-20T21:05+0300

fatih dönmez

türkiye

doğalgaz

filyos

karadeniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069980764_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2d95868efac8f104e37e55151369a0da.jpg

Filyos Türkiye Petrolleri Limanı’nda 'Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni' gerçekleştiriliyor. Törende ilk açıklamayı yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Geldiğimiz noktada her türlü zorluğa, yıldırmaya rağmen hamdolsun yılmadık ümitsizliğe kapılmadık. Başaracağımızı biliyorduk. Bu eser tüm 85 milyonun, bu gurur, bu başarı tüm Türkiye'nin. İlk fazda günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip" açıklamasında bulundu.

türkiye

filyos

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih dönmez, doğalgaz, filyos, karadeniz