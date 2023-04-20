https://sputniknews.com.tr/20230420/anket-amerikalilarin-bidena-verdigi-onay-yuzde-39a-geriledi-1069935645.html

Anket: Amerikalıların Biden'a verdiği onay yüzde 39'a geriledi

Anket: Amerikalıların Biden'a verdiği onay yüzde 39'a geriledi

Reuters/Ipsos ortaklığıyla yapılan ankete göre, geçen hafta 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklayan ancak henüz resmi duyuruyu yapmaya hazır... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T00:46+0300

2023-04-20T00:46+0300

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14-16 Nisan'da yapılan ankete göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 39'u Biden'ın başkanlık performansını destekliyor.Böylece Biden'ın politikalarına kamuoyu desteği geçen aya göre 3 puan geriledi.Bu oran, Biden'ın Ekim 2021'de en yüksek seviyeye ulaştığı onay oranı olan yüzde 44,1'in 5 puan altında olmasıyla dikkati çekti. Başkanlık koltuğuna oturduğundan beri başta Kovid-19 salgını ve yüksek enflasyon rakamları ile mücadele eden Biden'a halk desteği, 2022'nin mayıs ve haziran aylarında ise yüzde 36'lara kadar gerilemişti.80 yaşındaki Biden'ın karşılaştığı en önemli sorunlardan biri halkın ekonomiden memnuniyetsizliği olurken, ankete katılanların yüzde 10'u ülkenin en büyük sorunları arasında çevre ve suç oranları olduğunu belirtti.Diğer yandan kadınların kürtaj hakkına verdiği destek, Biden'ın desteklenme nedenleri arasında yer aldı.Demokrat Partiden 2024 başkanlık seçimleri için Biden'ın rakipleri arasında adaylıklarını resmen duyuran ünlü yazar Marianne Williamson ve eski ABD Başkanı Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr yer alıyor.

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