https://sputniknews.com.tr/20230420/ankara-samsun-yolunda-zincirleme-kaza-1069942319.html
Ankara-Samsun yolunda zincirleme kaza
Ankara-Samsun yolunda zincirleme kaza
Ankara-Samsun kara yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 10 aracın karıştığı kaza nedeniyle Ankara-Samsun kara yolu trafiğe kapandı 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T09:28+0300
2023-04-20T09:28+0300
2023-04-20T09:33+0300
yaşam
ankara
samsun
zincirleme kaza
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İHA'da yer alan habere göre kazada yaralılar olduğu öğrenildi. Ankara-Samsun kara yolu trafiğe kapandı.
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ankara, samsun, zincirleme kaza
ankara, samsun, zincirleme kaza
Ankara-Samsun yolunda zincirleme kaza
09:28 20.04.2023 (güncellendi: 09:33 20.04.2023) Abone ol
Ankara-Samsun kara yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 10 aracın karıştığı kaza nedeniyle Ankara-Samsun kara yolu trafiğe kapandı
İHA'da yer alan habere göre kazada yaralılar olduğu öğrenildi.
Ankara-Samsun kara yolu trafiğe kapandı.