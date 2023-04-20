https://sputniknews.com.tr/20230420/alacakaranlik-serisi-dizi-oluyor-1069966959.html

'Alacakaranlık' serisi dizi oluyor

'Alacakaranlık' serisi dizi oluyor

Stephenie Meyer tarafından kaleme alınan vampir-gençlik romanları serisi 'Alacakaranlık' film uyarlamalarının ardından bu kez dizi olarak izleyicilerle... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T14:25+0300

2023-04-20T14:25+0300

2023-04-20T14:28+0300

dünya

alacakaranlık

film

proje

hollywood

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Haberi duyuran The Hollywood Reporter, kitapları dizi uyarlamasının Lionsgate Television'da şu anda geliştirme aşamasında olduğunu belirtti. Daha önce 'Raised By Wolves', 'The Get Down' gibi projelere imza atan Sinead Daly, yeni versiyonun hikayeyi nasıl ele alacağına karar vermek ve senaryoyu kaleme almak için projeye dahil oldu.Beyazperde'nin aktardığı habere göre, Alacakaranlık romanları başrollerini Robert Pattinson, Kristen Stewart ve Taylor Lautner'ın paylaştığı film serisiyle 2008'den 2012'ye kadar sürdü. Büyük bir hayran kitlesi kazanan seri, dünya çapında toplamda 3.4 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.Dizinin aynı karakterlere odaklanan bir yeniden yapım mı yoksa farklı karakterlere odaklanan bir spin-off projesi mi olacağı henüz belli değil. Kaynaklar, yazar Meyer'ın da projeye dahil olmasının beklendiğini belirtiyor. Wyck Godfrey ve Erik Feig yürütücü yapımcı olarak görev alacak.

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alacakaranlık, film, proje, hollywood