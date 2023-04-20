https://sputniknews.com.tr/20230420/aksener-kavgayla-gurultuyle-birbirimizin-karsisina-dusman-olarak-dikilerek-secim-mi-olur-1069979252.html

Akşener: Kavgayla gürültüyle birbirimizin karşısına düşman olarak dikilerek seçim mi olur?

Akşener: Kavgayla gürültüyle birbirimizin karşısına düşman olarak dikilerek seçim mi olur?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Siz seçmenler, değerli milletim, siz velinimetsiniz. Seçim sizin için bayramdır. Bizi tartıyorsunuz, hangimizi... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T20:19+0300

2023-04-20T20:19+0300

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2023 türkiye seçimleri

iyi parti

meral akşener

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Beypazarı ilçesinde hayata geçirdiği projelerin anlatıldığı, Beypazarı Projeleri Tanıtım Töreni'ne katıldı.Kendilerine çeşitli konularda iftiralar atıldığını öne süren Akşener, şöyle konuştu:'Tek adam sisteminin devam etmesini istiyorsanız var olana 'evet' diyeceksiniz ama...'"Biz cenge gitmiyoruz, savaşa gitmiyoruz, alt tarafı bir seçime gidiyoruz" diyen Akşener şöyle devam etti:Üç yıldır Türkiye genelindeki esnafı ziyaret ettiğini belirten Akşener, seçmenlerin siyasiler için önemine değinerek, "Siz seçmenler, değerli milletim, siz velinimetsiniz. Seçim sizin için bayramdır. Bizi tartıyorsunuz, hangimizi beğenirseniz ona oy veriyorsunuz. Kavgayla gürültüyle birbirimizin karşısına düşman olarak dikilerek seçim mi olur? Bunu başarabilmek için üç yıl gezdim. O dükkanların içinde kendi partimi övmedim, diğer partileri yermedim. Sadece ve sadece oradaki müşteri ve esnafı dinledim" dedi.Seçmenlerden iki kere oy istediğini ifade eden Akşener, "Bir oyunuz Kemal'e, bir oyunuz Meral'e" dedi.Yavaş: Şu anda iktidardakilere en büyük eleştiri şuAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Beypazarı'nda hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Hayat pahalılığı yaşandığını öne süren Yavaş, "Şu anda iktidardakilere en büyük eleştiri şu. 'Niye yaptınız?' diye soran yok. 'Niye pahalı yaptınız, niye insanları bu kadar borçlandırdınız?' Diye soruluyor. Bunun hesabı verilmiyor" diye konuştu.Ankara'da, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tüm çiftçilerle çalıştıklarını belirten Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:Ayaş, Güdül ve Beypazarı'na Çamlıdere'den direkt temiz su hattı çekileceğini belirten Yavaş, açılışı gerçekleşen Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nin 1 Haziran'dan itibaren faaliyete gireceğini ifade etti.Mansur Yavaş ayrıca, Beypazarı'nda bulunan Uşakgöl kaynak suyunun Seğmen Su markası altında dünyaya tanıtılacağını aktardı.Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve Beypazarı'nda hayata geçirilecek yeni projelerin temel atma töreniyle sona erdi.

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iyi parti, meral akşener