https://sputniknews.com.tr/20230420/adaylarin-bayram-programi-erdogan-ve-kilicdaroglu-deprem-bolgesinde-olacak-1069946150.html

Adayların bayram programı: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde olacak

Adayların bayram programı: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde olacak

Cumhurbaşkanları adayları bayram tatilinde de boş durmayacak. Adayların bayram programları netleşmeye başladı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun bayram programında... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T10:58+0300

2023-04-20T10:58+0300

2023-04-20T10:58+0300

2023 türkiye seçimleri

ramazan bayramı

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

muharrem ince

sinan oğan

devlet bahçeli

meral akşener

ali babacan

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Seçime sayılı günler kutlanacak olan Ramazan bayramında da Cumhurbaşkanı adayları seçim çalışmalarına ara vermeden devam edecek. Adaylar deprem bölgesi başta olmak üzere gerçekleştirdikleri programlar ile vatandaşlarla bir araya gelecek.Erdoğan Nurdağı’ndaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramın ilk günü İstanbul'da olması planlanıyor. Daha önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın İstanbul programı çerçevesinde bu açıklamaları yapması bekleniyor.Bayramın ikinci gününde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gidecek Erdoğan'ın, Nurdağı ilçesinde depremzedeler için yapılan ilk köy evlerinin teslim törenine katılacak. Erdoğan’a Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de eşlik edecek.Bayramın son günü İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katılacak Erdoğan, daha sonra Sakarya'ya geçecek.Millet İttifakı deprem bölgesindeMillet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere ittifakın tüm ortakları Ramazan Bayramı’nı deprem bölgesinde geçirecek. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bayramın ilk günü Adıyaman'da depremzedelerle bir araya gelecek. Bayramın ikinci gününde İstanbul'da olacak Kılıçdaroğlu'nun, üçüncü günde ise Ankara'da düzenlenecek 23 Nisan programına katılması planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Malatya olacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bayramın ilk günü Diyarbakır'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramın ilk günü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bayrama Osmaniye'de olması planlanıyor.İnce memleketi Yalova’daCumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ise bayramdaki tek programı memleketi Yalova’da görünüyor. İnce Yalova’da ailesi ile birlikte bayramlaştıktan sonra, hemşerileri ile bir araya gelecek.Oğan yurt dışı seçmenleri ile buluşacakRamazan Bayramı’nın hemen sonrasında yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri başlayacak. Bu nedenle Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan bayram süresince yurt dışı seçmenler ile bir araya gelecek. Oğan bayram boyunca Almanya, Belçika ve Hollanda'da Türk vatandaşlarla buluşacak.

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2023

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