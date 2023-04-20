https://sputniknews.com.tr/20230420/adaylarin-bayram-programi-erdogan-ve-kilicdaroglu-deprem-bolgesinde-olacak-1069946150.html
Adayların bayram programı: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde olacak
Adayların bayram programı: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde olacak
Cumhurbaşkanları adayları bayram tatilinde de boş durmayacak. Adayların bayram programları netleşmeye başladı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun bayram programında... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T10:58+0300
2023-04-20T10:58+0300
2023-04-20T10:58+0300
2023 türkiye seçimleri
ramazan bayramı
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
muharrem ince
sinan oğan
devlet bahçeli
meral akşener
ali babacan
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Seçime sayılı günler kutlanacak olan Ramazan bayramında da Cumhurbaşkanı adayları seçim çalışmalarına ara vermeden devam edecek. Adaylar deprem bölgesi başta olmak üzere gerçekleştirdikleri programlar ile vatandaşlarla bir araya gelecek.Erdoğan Nurdağı’ndaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramın ilk günü İstanbul'da olması planlanıyor. Daha önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın İstanbul programı çerçevesinde bu açıklamaları yapması bekleniyor.Bayramın ikinci gününde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gidecek Erdoğan'ın, Nurdağı ilçesinde depremzedeler için yapılan ilk köy evlerinin teslim törenine katılacak. Erdoğan’a Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de eşlik edecek.Bayramın son günü İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katılacak Erdoğan, daha sonra Sakarya'ya geçecek.Millet İttifakı deprem bölgesindeMillet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere ittifakın tüm ortakları Ramazan Bayramı’nı deprem bölgesinde geçirecek. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bayramın ilk günü Adıyaman'da depremzedelerle bir araya gelecek. Bayramın ikinci gününde İstanbul'da olacak Kılıçdaroğlu'nun, üçüncü günde ise Ankara'da düzenlenecek 23 Nisan programına katılması planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Malatya olacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bayramın ilk günü Diyarbakır'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramın ilk günü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bayrama Osmaniye'de olması planlanıyor.İnce memleketi Yalova’daCumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ise bayramdaki tek programı memleketi Yalova’da görünüyor. İnce Yalova’da ailesi ile birlikte bayramlaştıktan sonra, hemşerileri ile bir araya gelecek.Oğan yurt dışı seçmenleri ile buluşacakRamazan Bayramı’nın hemen sonrasında yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri başlayacak. Bu nedenle Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan bayram süresince yurt dışı seçmenler ile bir araya gelecek. Oğan bayram boyunca Almanya, Belçika ve Hollanda'da Türk vatandaşlarla buluşacak.
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
ramazan bayramı, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, muharrem ince, sinan oğan, devlet bahçeli, meral akşener, ali babacan, ahmet davutoğlu, gültekin uysal
ramazan bayramı, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, muharrem ince, sinan oğan, devlet bahçeli, meral akşener, ali babacan, ahmet davutoğlu, gültekin uysal
Adayların bayram programı: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde olacak
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Cumhurbaşkanları adayları bayram tatilinde de boş durmayacak. Adayların bayram programları netleşmeye başladı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun bayram programında deprem bölgesi ziyaretleri yer alırken, Oğan yurt dışında İnce ise memleketi Yalova’da bayramı geçirecek.
Seçime sayılı günler kutlanacak olan Ramazan bayramında da Cumhurbaşkanı adayları seçim çalışmalarına ara vermeden devam edecek. Adaylar deprem bölgesi başta olmak üzere gerçekleştirdikleri programlar ile vatandaşlarla bir araya gelecek.
Erdoğan Nurdağı’nda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramın ilk günü İstanbul'da olması planlanıyor. Daha önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın İstanbul programı çerçevesinde bu açıklamaları yapması bekleniyor.
Bayramın ikinci gününde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gidecek Erdoğan'ın, Nurdağı ilçesinde depremzedeler için yapılan ilk köy evlerinin teslim törenine katılacak. Erdoğan’a Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de eşlik edecek.
Bayramın son günü İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katılacak Erdoğan, daha sonra Sakarya'ya geçecek.
Millet İttifakı deprem bölgesinde
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere ittifakın tüm ortakları Ramazan Bayramı’nı deprem bölgesinde geçirecek. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bayramın ilk günü Adıyaman'da depremzedelerle bir araya gelecek. Bayramın ikinci gününde İstanbul'da olacak Kılıçdaroğlu'nun, üçüncü günde ise Ankara'da düzenlenecek 23 Nisan programına katılması planlanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Malatya olacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bayramın ilk günü Diyarbakır'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramın ilk günü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bayrama Osmaniye'de olması planlanıyor.
İnce memleketi Yalova’da
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ise bayramdaki tek programı memleketi Yalova’da görünüyor. İnce Yalova’da ailesi ile birlikte bayramlaştıktan sonra, hemşerileri ile bir araya gelecek.
Oğan yurt dışı seçmenleri ile buluşacak
Ramazan Bayramı’nın hemen sonrasında yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri başlayacak. Bu nedenle Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan bayram süresince yurt dışı seçmenler ile bir araya gelecek. Oğan bayram boyunca Almanya, Belçika ve Hollanda'da Türk vatandaşlarla buluşacak.