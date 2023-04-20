https://sputniknews.com.tr/20230420/abdli-mufettis-afganistan-yardim-fonunun-talibanin-eline-gecmedigi-yonunde-guvence-veremedi-1069939300.html
ABD'li müfettiş, Afganistan yardım fonunun Taliban'ın eline geçmediği yönünde güvence veremedi
ABD'li müfettiş, Afganistan yardım fonunun Taliban'ın eline geçmediği yönünde güvence veremedi
ABD’nin Afganistan’ın Yeniden Yapılandırılması Özel Müfettişi (SIGAR) John Spoko, Amerikan güçlerinin Afganistan’dan çekilmesinden bu yana ABD’nin Afganistan’a... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T04:44+0300
2023-04-20T04:44+0300
2023-04-20T04:45+0300
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Spoko, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinde, Afganistan çekilme sürecine ilişkin bir oturumda konuştu.ABD yönetiminin çekilme öncesinde ve sonrasındaki süreçleri yönetmekte başarısız olduğunu anlatan Spoko, yönetimin insani amaçlarla Afganistan’a sağladığı yardımlarla ilgili tartışmalara neden olacak ifadeler kullandı.Spoko, ABD Dışişleri Bakanlığı ile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) yasal zorunluluğa rağmen kendilerine gerekli bilgileri zamanında vermediğini söyledi.Bakanlığın ve ajansın SIGAR’a bilgi vermesi konusunda komiteden destek isteyen ABD’li müfettiş, ABD’nin Ağustos 2021’de Afganistan çekildiğinden bu yana bu ülkeye insani yardım veya insani yardım amacıyla kullanılmak üzere Afganistan Merkez Bankasının fonlarından 8 milyar dolar sağladığını söyledi.Spoko, "Maalesef, Taliban’ı fonlamadığımızı söyleyemem. Aynı zamanda Taliban’ın bu paranın gitmesi gerektiği kişilere yani Afgan halkına dağıtmak yerine başka taraflara yönlendirmediği konusunda da size güvence veremem” diye konuştu.Biden yönetiminin bilgi sağlamayı reddetmeye devam etmesinin gelecekte denetimleri etkileyeceğini anlatan Spoko, “Bu şekilde devam ederse SIGAR’ın Afganistan’daki çalışmalarını sonlandıracak, aynı zamanda Kongre’nin denetim amacıyla bağımsız ve güvenilir bilgiye erişimi de sonlanmış olacak” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230220/taliban-abdnin-cekildigi-askeri-uslerin-akibetini-acikladi-1067256475.html
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taliban, afganistan, abd
ABD'li müfettiş, Afganistan yardım fonunun Taliban'ın eline geçmediği yönünde güvence veremedi
04:44 20.04.2023 (güncellendi: 04:45 20.04.2023) Abone ol
ABD’nin Afganistan’ın Yeniden Yapılandırılması Özel Müfettişi (SIGAR) John Spoko, Amerikan güçlerinin Afganistan’dan çekilmesinden bu yana ABD’nin Afganistan’a ait 8 milyar doları serbest bıraktığını ancak bu miktarın Taliban’ın eline geçmediğini garanti edemediklerini söyledi.
Spoko, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinde, Afganistan çekilme sürecine ilişkin bir oturumda konuştu.
ABD yönetiminin çekilme öncesinde ve sonrasındaki süreçleri yönetmekte başarısız olduğunu anlatan Spoko, yönetimin insani amaçlarla Afganistan’a sağladığı yardımlarla ilgili tartışmalara neden olacak ifadeler kullandı.
Spoko, ABD Dışişleri Bakanlığı ile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) yasal zorunluluğa rağmen kendilerine gerekli bilgileri zamanında vermediğini söyledi.
Bakanlığın ve ajansın SIGAR’a bilgi vermesi konusunda komiteden destek isteyen ABD’li müfettiş, ABD’nin Ağustos 2021’de Afganistan çekildiğinden bu yana bu ülkeye insani yardım veya insani yardım amacıyla kullanılmak üzere Afganistan Merkez Bankasının fonlarından 8 milyar dolar sağladığını söyledi.
Spoko, "Maalesef, Taliban’ı fonlamadığımızı söyleyemem. Aynı zamanda Taliban’ın bu paranın gitmesi gerektiği kişilere yani Afgan halkına dağıtmak yerine başka taraflara yönlendirmediği konusunda da size güvence veremem” diye konuştu.
Biden yönetiminin bilgi sağlamayı reddetmeye devam etmesinin gelecekte denetimleri etkileyeceğini anlatan Spoko, “Bu şekilde devam ederse SIGAR’ın Afganistan’daki çalışmalarını sonlandıracak, aynı zamanda Kongre’nin denetim amacıyla bağımsız ve güvenilir bilgiye erişimi de sonlanmış olacak” ifadelerini kullandı.