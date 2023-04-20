https://sputniknews.com.tr/20230420/abdden-karadeniz-tahil-girisimi-aciklamasi-1069984967.html
ABD’den Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması
ABD’den Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması kapsamındaki faaliyetleri engellemeye çalıştığını iddia... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T22:45+0300
2023-04-20T22:45+0300
2023-04-20T22:45+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
tahıl anlaşması
abd
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Patel, günlük basın toplantısında “Karadeniz Tahıl Girişimi, küresel gıda güvenliği ile mücadele etmek ve gıda fiyatlarını istikrarlı hale getirmek için hayati bir araçtır. Girişim, 9 ay içinde 28 milyon ton gıdayı küresel piyasaya taşımıştır” dedi.ABD’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Türkiye’nin söz konusu girişimin kapsamını genişletmek ve hayat kurtarıcı girişimin süresini uzatmak için gösterdiği çabayı desteklediğini kaydeden Patel, “Son iki haftada iki kez Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi operasyonlarını engellemeye yönelik eylemlerini derin bir endişeyle karşılıyoruz. Rusya Federasyonu'nun İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi'ndeki delegasyonu, Ukrayna limanlarına girmek isteyen gemilerin denetimini engellemiştir. Şimdi Rus temsilciler, ticari gemilere yönelik tehditlerle girişime katılanların güvenliğini tehlikeye atmaktadır” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230420/wsj-ukraynanin-turkiyeden-gemiye-el-koymasini-talep-ettigini-yazmisti-turk-acente-yalanladi-1069971548.html
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rusya, ukrayna, tahıl anlaşması, abd
rusya, ukrayna, tahıl anlaşması, abd
ABD’den Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması kapsamındaki faaliyetleri engellemeye çalıştığını iddia ederek durumu endişeyle karşıladıklarını söyledi.
Patel, günlük basın toplantısında “Karadeniz Tahıl Girişimi, küresel gıda güvenliği ile mücadele etmek ve gıda fiyatlarını istikrarlı hale getirmek için hayati bir araçtır. Girişim, 9 ay içinde 28 milyon ton gıdayı küresel piyasaya taşımıştır” dedi.
ABD’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Türkiye’nin söz konusu girişimin kapsamını genişletmek ve hayat kurtarıcı girişimin süresini uzatmak için gösterdiği çabayı desteklediğini kaydeden Patel, “Son iki haftada iki kez Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi operasyonlarını engellemeye yönelik eylemlerini derin bir endişeyle karşılıyoruz. Rusya Federasyonu'nun İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi'ndeki delegasyonu, Ukrayna limanlarına girmek isteyen gemilerin denetimini engellemiştir. Şimdi Rus temsilciler, ticari gemilere yönelik tehditlerle girişime katılanların güvenliğini tehlikeye atmaktadır” ifadelerini kullandı.