https://sputniknews.com.tr/20230420/abdden-karadeniz-tahil-girisimi-aciklamasi-1069984967.html

ABD’den Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması

ABD’den Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması kapsamındaki faaliyetleri engellemeye çalıştığını iddia... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T22:45+0300

2023-04-20T22:45+0300

2023-04-20T22:45+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

tahıl anlaşması

abd

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Patel, günlük basın toplantısında “Karadeniz Tahıl Girişimi, küresel gıda güvenliği ile mücadele etmek ve gıda fiyatlarını istikrarlı hale getirmek için hayati bir araçtır. Girişim, 9 ay içinde 28 milyon ton gıdayı küresel piyasaya taşımıştır” dedi.ABD’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Türkiye’nin söz konusu girişimin kapsamını genişletmek ve hayat kurtarıcı girişimin süresini uzatmak için gösterdiği çabayı desteklediğini kaydeden Patel, “Son iki haftada iki kez Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi operasyonlarını engellemeye yönelik eylemlerini derin bir endişeyle karşılıyoruz. Rusya Federasyonu'nun İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi'ndeki delegasyonu, Ukrayna limanlarına girmek isteyen gemilerin denetimini engellemiştir. Şimdi Rus temsilciler, ticari gemilere yönelik tehditlerle girişime katılanların güvenliğini tehlikeye atmaktadır” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230420/wsj-ukraynanin-turkiyeden-gemiye-el-koymasini-talep-ettigini-yazmisti-turk-acente-yalanladi-1069971548.html

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