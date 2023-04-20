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ABD'de Cumhuriyetçi milletvekili, Trump'a suç isnat eden Başsavcı karşısında haklı bulundu
ABD'de Cumhuriyetçi milletvekili, Trump'a suç isnat eden Başsavcı karşısında haklı bulundu
ABD'de eski Başkan Donald Trump'a suç isnat eden Manhattan Bölge Başsavcısı Alvin Bragg'in Kongre'nin yetkilerine ilişkin Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T05:08+0300
2023-04-20T05:08+0300
dünya
abd
donald trump
başsavcı
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Bragg'in Kongre'nin yetkilerine ilişkin Jordan'a New York Bölge Mahkemesi'nde açtığı dava kapsamında taraflar bugün karşı karşıya geldi.Trump'ın başkan olduğu dönemde atadığı davayı takip eden Federal Yargıç Mary Kay Vyskocil, duruşmada taraflara kuvvetler ayrılığı, Kongre gözetimi gibi konularda sorular yöneltti.Vyskocil, duruşmadan iki saat sonra yayınladığı kararında, Bragg'in Kongre'nin istediği kişileri ifade vermeye çağıramayacağı yönündeki talebini reddetti.Yargıcın kararı, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nin Trump'ın soruşturulması kapsamında eski Manhattan Bölge Savcısı Mark Pomerantz'ın Kongre'de ifade vermeye çağırabileceği yönünde oldu.Jordan'ın ofisinden yapılan açıklamada, kararın, Kongre'nin Pomerantz gibi kişileri ifadeye çağırma yetkisi olduğu yönünde olduğuna işaret edildi. Açıklamada, Pomerantz'ın Komite önünde ifade vermesini dört gözle bekledikleri aktarıldı.Pomerantz'ın yarın Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi tarafından düzenlenecek oturumda ifade vermesi bekleniyor.Jordan eski New York Savcısı'nı ifadeye çağırmıştıJordan, Pomerantz'ı, Trump'a yönelik suçlamasıyla ilgili ifadeye çağırmıştı.İstifa mektubuna dayanarak Pomerantz'ın Trump hakkındaki soruşturmanın 'sonuçlarına önceden karar verdiğini' ve Bragg'ı, söz konusu soruşturmayı 'tamamlamaktan çok uzak' olmakla itham ettiğini belirten Jordan, eski New York Savcısını Trump'a karşı 'kişisel husumet' beslemekle suçlamıştı.Pomerantz'ın ABD medyasında, Trump'ın mali tablolarıyla ilgili 'çok sayıda ağır ihlalden suçlu' olduğuna inandığı ve Bragg'ın o sırada Trump hakkındaki soruşturmayı 'süresiz olarak' askıya alma kararının 'yanlış yönlendirildiğini' düşündüğü için istifa ettiğine dair bilgiler yer almıştı.Trump davasını takip etmekle görevlendirilen Pomerantz, Bragg görevi devraldıktan hemen sonra, Şubat 2022'de, Manhattan Bölge Savcılığının ofisinden ayrılmış, eski ABD Başkanı'na yönelttiği iddialarla ilgili bir de kitap yazmıştı.Bragg, Jordan'a dava açmıştıBragg 11 Nisan'da 'açık bir yıldırma ve saldırı kampanyası' yürüttüğü Jordan'a dava açmıştı.Jordan'ın eski New York Savcısı Mark Pomerantz'ı ifadeye çağırdığı ancak Kongre'nin böyle bir yetkisi olmadığı kaydedilen dava dosyasında, "Kongre'nin ceza davalarını denetleme yetkisi olmadığı gibi ifadeye çağırma ve soruşturma yürütülen kişileri cezalandırma yetkileri bulunmamaktadır" iddiası yer almıştı.
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abd, donald trump, başsavcı
abd, donald trump, başsavcı

ABD'de Cumhuriyetçi milletvekili, Trump'a suç isnat eden Başsavcı karşısında haklı bulundu

05:08 20.04.2023
© AFP 2023 / BRANDON BELLDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / BRANDON BELL
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ABD'de eski Başkan Donald Trump'a suç isnat eden Manhattan Bölge Başsavcısı Alvin Bragg'in Kongre'nin yetkilerine ilişkin Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan'a açtığı davada federal yargıç, Cumhuriyetçi milletvekilinin lehine karar verdi.
Bragg'in Kongre'nin yetkilerine ilişkin Jordan'a New York Bölge Mahkemesi'nde açtığı dava kapsamında taraflar bugün karşı karşıya geldi.
Trump'ın başkan olduğu dönemde atadığı davayı takip eden Federal Yargıç Mary Kay Vyskocil, duruşmada taraflara kuvvetler ayrılığı, Kongre gözetimi gibi konularda sorular yöneltti.
Vyskocil, duruşmadan iki saat sonra yayınladığı kararında, Bragg'in Kongre'nin istediği kişileri ifade vermeye çağıramayacağı yönündeki talebini reddetti.
Yargıcın kararı, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nin Trump'ın soruşturulması kapsamında eski Manhattan Bölge Savcısı Mark Pomerantz'ın Kongre'de ifade vermeye çağırabileceği yönünde oldu.
Jordan'ın ofisinden yapılan açıklamada, kararın, Kongre'nin Pomerantz gibi kişileri ifadeye çağırma yetkisi olduğu yönünde olduğuna işaret edildi. Açıklamada, Pomerantz'ın Komite önünde ifade vermesini dört gözle bekledikleri aktarıldı.
Pomerantz'ın yarın Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi tarafından düzenlenecek oturumda ifade vermesi bekleniyor.

Jordan eski New York Savcısı'nı ifadeye çağırmıştı

Jordan, Pomerantz'ı, Trump'a yönelik suçlamasıyla ilgili ifadeye çağırmıştı.
İstifa mektubuna dayanarak Pomerantz'ın Trump hakkındaki soruşturmanın 'sonuçlarına önceden karar verdiğini' ve Bragg'ı, söz konusu soruşturmayı 'tamamlamaktan çok uzak' olmakla itham ettiğini belirten Jordan, eski New York Savcısını Trump'a karşı 'kişisel husumet' beslemekle suçlamıştı.
Pomerantz'ın ABD medyasında, Trump'ın mali tablolarıyla ilgili 'çok sayıda ağır ihlalden suçlu' olduğuna inandığı ve Bragg'ın o sırada Trump hakkındaki soruşturmayı 'süresiz olarak' askıya alma kararının 'yanlış yönlendirildiğini' düşündüğü için istifa ettiğine dair bilgiler yer almıştı.
Trump davasını takip etmekle görevlendirilen Pomerantz, Bragg görevi devraldıktan hemen sonra, Şubat 2022'de, Manhattan Bölge Savcılığının ofisinden ayrılmış, eski ABD Başkanı'na yönelttiği iddialarla ilgili bir de kitap yazmıştı.

Bragg, Jordan'a dava açmıştı

Bragg 11 Nisan'da 'açık bir yıldırma ve saldırı kampanyası' yürüttüğü Jordan'a dava açmıştı.
Jordan'ın eski New York Savcısı Mark Pomerantz'ı ifadeye çağırdığı ancak Kongre'nin böyle bir yetkisi olmadığı kaydedilen dava dosyasında, "Kongre'nin ceza davalarını denetleme yetkisi olmadığı gibi ifadeye çağırma ve soruşturma yürütülen kişileri cezalandırma yetkileri bulunmamaktadır" iddiası yer almıştı.
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