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ABD, Sudan'daki personelinin tahliyesi için yakın bir bölgeye asker konuşlandıracak
ABD, Sudan'daki personelinin tahliyesi için yakın bir bölgeye asker konuşlandıracak
ABD'nin, çatışmaların yoğunlaştığı Sudan'daki personelinin tahliyesi için yakın bir bölgeye asker konuşlandıracağı ancak henüz bir tahliye kararı olmadığı... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Sudan'daki çatışmaların şiddetlenmesiyle ABD Hartum Büyükelçiliği'nin olası tahliyesinde görev yapmak üzere bölgeye asker konuşlandıracağını bildirdiğini hatırlatan Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.Kirby, Biden'ın orduya, tahliye ihtimali için yakın bir bölgeye asker konuşlandırılması ve tahliye kararının alınması halinde olası seçeneklerin değerlendirilmesi talimatını verdiğini aktardı.Henüz bir tahliye kararı verilmediğinin altını çizen Kirby, odak noktalarının taraflar arasında ateşkesin sağlanması olduğunu vurguladı.Kirby, ilaç, gıda, su gibi insani yardım malzemelerine ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Hartum'da durum vahim. Her iki tarafı da bu şiddeti durdurmaya davete devam ediyoruz" şeklinde konuştu.Sudan'da taraflara olası bir yaptırımla ilgili Kirby, "Her iki tarafı da bu şiddeti durdurmaya zorlamak için kullanmamız gereken bir dizi araç ve yeteneğe her zaman bakacağız" açıklamasında bulundu.Kirby, büyükelçilik personelinin güvenliği için hepsini aynı yere yerleştirmeye çalıştıklarını, diğer yandan Sudan'da her iki tarafın da kasıtlı olarak Amerikalıları hedef aldığına dair bir gösterge olmadığını kaydetti.Bazı Amerikan araçlarının ateş altında kaldığını doğrulayan Kirby, ateş edenlerin araçların ABD konvoyu olduğunu bilip bilmediklerinin net olmadığını söyledi.Kirby, diplomatik yollarla Sudan'da taraflara ateşkes çağrılarını ilettiklerini ifade etti.
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sudan, abd, john kirby, beyaz saray, tahliye
sudan, abd, john kirby, beyaz saray, tahliye

ABD, Sudan'daki personelinin tahliyesi için yakın bir bölgeye asker konuşlandıracak

23:09 20.04.2023
© AFP 2023 / -Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başladı.
Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / -
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ABD'nin, çatışmaların yoğunlaştığı Sudan'daki personelinin tahliyesi için yakın bir bölgeye asker konuşlandıracağı ancak henüz bir tahliye kararı olmadığı bildirildi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Sudan'daki çatışmaların şiddetlenmesiyle ABD Hartum Büyükelçiliği'nin olası tahliyesinde görev yapmak üzere bölgeye asker konuşlandıracağını bildirdiğini hatırlatan Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.
Kirby, Biden'ın orduya, tahliye ihtimali için yakın bir bölgeye asker konuşlandırılması ve tahliye kararının alınması halinde olası seçeneklerin değerlendirilmesi talimatını verdiğini aktardı.
Henüz bir tahliye kararı verilmediğinin altını çizen Kirby, odak noktalarının taraflar arasında ateşkesin sağlanması olduğunu vurguladı.
Kirby, ilaç, gıda, su gibi insani yardım malzemelerine ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Hartum'da durum vahim. Her iki tarafı da bu şiddeti durdurmaya davete devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
Sudan'da taraflara olası bir yaptırımla ilgili Kirby, "Her iki tarafı da bu şiddeti durdurmaya zorlamak için kullanmamız gereken bir dizi araç ve yeteneğe her zaman bakacağız" açıklamasında bulundu.
Kirby, büyükelçilik personelinin güvenliği için hepsini aynı yere yerleştirmeye çalıştıklarını, diğer yandan Sudan'da her iki tarafın da kasıtlı olarak Amerikalıları hedef aldığına dair bir gösterge olmadığını kaydetti.
Bazı Amerikan araçlarının ateş altında kaldığını doğrulayan Kirby, ateş edenlerin araçların ABD konvoyu olduğunu bilip bilmediklerinin net olmadığını söyledi.
Kirby, diplomatik yollarla Sudan'da taraflara ateşkes çağrılarını ilettiklerini ifade etti.
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