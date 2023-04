https://sputniknews.com.tr/20230420/abd-sudandaki-personelinin-tahliyesi-icin-yakin-bir-bolgeye-asker-konuslandiracak-1069986619.html

ABD, Sudan'daki personelinin tahliyesi için yakın bir bölgeye asker konuşlandıracak

ABD, Sudan'daki personelinin tahliyesi için yakın bir bölgeye asker konuşlandıracak

ABD'nin, çatışmaların yoğunlaştığı Sudan'daki personelinin tahliyesi için yakın bir bölgeye asker konuşlandıracağı ancak henüz bir tahliye kararı olmadığı... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T23:09+0300

2023-04-20T23:09+0300

2023-04-20T23:09+0300

dünya

sudan

abd

john kirby

beyaz saray

tahliye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0f/1069709702_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5569769e61e32aa7f6190f119c34138a.jpg

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Sudan'daki çatışmaların şiddetlenmesiyle ABD Hartum Büyükelçiliği'nin olası tahliyesinde görev yapmak üzere bölgeye asker konuşlandıracağını bildirdiğini hatırlatan Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.Kirby, Biden'ın orduya, tahliye ihtimali için yakın bir bölgeye asker konuşlandırılması ve tahliye kararının alınması halinde olası seçeneklerin değerlendirilmesi talimatını verdiğini aktardı.Henüz bir tahliye kararı verilmediğinin altını çizen Kirby, odak noktalarının taraflar arasında ateşkesin sağlanması olduğunu vurguladı.Kirby, ilaç, gıda, su gibi insani yardım malzemelerine ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Hartum'da durum vahim. Her iki tarafı da bu şiddeti durdurmaya davete devam ediyoruz" şeklinde konuştu.Sudan'da taraflara olası bir yaptırımla ilgili Kirby, "Her iki tarafı da bu şiddeti durdurmaya zorlamak için kullanmamız gereken bir dizi araç ve yeteneğe her zaman bakacağız" açıklamasında bulundu.Kirby, büyükelçilik personelinin güvenliği için hepsini aynı yere yerleştirmeye çalıştıklarını, diğer yandan Sudan'da her iki tarafın da kasıtlı olarak Amerikalıları hedef aldığına dair bir gösterge olmadığını kaydetti.Bazı Amerikan araçlarının ateş altında kaldığını doğrulayan Kirby, ateş edenlerin araçların ABD konvoyu olduğunu bilip bilmediklerinin net olmadığını söyledi.Kirby, diplomatik yollarla Sudan'da taraflara ateşkes çağrılarını ilettiklerini ifade etti.

sudan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sudan, abd, john kirby, beyaz saray, tahliye