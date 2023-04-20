https://sputniknews.com.tr/20230420/abd-karadeniz-semalarinda-stratejik-ihalarini-ucurmaya-son-verdi-1069972993.html

'ABD, Karadeniz semalarında stratejik İHA'larını uçurmaya son verdi'

'ABD, Karadeniz semalarında stratejik İHA'larını uçurmaya son verdi'

14 Mart'ta Karadeniz semalarında yaşanan vaka sonucunda ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi İHA'nın sulara gömülmesi sonrası Washington'un bölgedeki İHA uçuşlarını... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T16:23+0300

2023-04-20T16:23+0300

2023-04-20T16:23+0300

savunma

rusya

karadeniz

abd

mq-9 reaper iha

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Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre ABD, Global Hawk tipi stratejik İHA'larını yaklaşık bir aydır Karadeniz semalarına göndermedi.ABD, Karadeniz havzası üzerindeki son stratejik İHA uçuşunu 21 Mart'ta Kırım yakınlarında gerçekleştirdi ve o tarihten beri Sicilya'da bulunan ABD İHA'ları Karadeniz'deki hava sahasına bir daha girmedi. İHA'lar, sadece Kırım'a 400 kilometreden daha uzak mesafedeki Romanya hava sahasında görüldü.ABD, Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başladığı günden o tarihe kadar Karadeniz semalarında ayda ortalama 8-10 uçuş gerçekleştiriyordu.

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rusya, karadeniz, abd, mq-9 reaper iha