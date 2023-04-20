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https://sputniknews.com.tr/20230420/abd-hukumeti-650den-fazla-aciklanamayan-hava-olayini-takip-ediyor-1069974321.html
ABD hükümeti, 650'den fazla 'UFO olayını' takip ediyor
ABD hükümeti, 650'den fazla 'UFO olayını' takip ediyor
ABD hükümeti, yaygın olarak UFO olarak bilinen 'açıklanamayan hava olayları' kapsamına giren 650'den fazla potansiyel vakayı takip ediyor. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T16:59+0300
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Pentagon'un Tüm Sahalar Anomali Çözüm Ofisi yöneticisi Sean Kirkpatrick, Çarşamba günü bir Senato Silahlı Hizmetler alt komitesine yaptığı açıklamada, vaka sayısının bu yılın başlarında yayınlanan tanımlanamayan hava olaylarıyla ilgili sınıflandırılmamış bir istihbarat raporunda atıfta bulunulan 350 rapordan daha yüksek olduğunu söyledi. Kirkpatrick, "650'den fazla olanların yaklaşık yarısını anormal derecede ilginç değere sahip olacak şekilde önceliklendirdik ve şimdi bunları gözden geçirip 'Bunların ne kadarı için gerçek verilerim var? sorusuyla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Kirkpatrick ayrıca, ofisinin Şubat ayında ABD hava sahası üzerinden uçan Çin'den gelen yüksek irtifa gözetleme balonunun tespit edilmesine yardımcı olma rolü de dahil olmak üzere, gelişmekte olan yabancı teknolojileri belirleme konusunda nasıl yardımcı olduğunu özetleyerek, gizliliği kaldırılmış, biri çözülmüş ve diğeri çözülmemiş iki vakanın videosunu izletti.İlk video, 2022'de Orta Doğu'da bir MQ-9 insansız hava aracının kamera ekranından geçen küçük bir küreyi gösteriyordu. Drone'un kamerası, gökyüzünde hareket ederek kadraja girip çıkan nesneyi takip ediyordu. Kirkpatrick, videonun ötesinde başka bir kanıt olmadığı için bu davanın çözülmediğini açıkladı. "Sadece bu videoya dayanarak bunu tam olarak belirlemek neredeyse imkansız" diyen Kirkpatrick, daha fazla veri toplandıkça çözülmemiş vakaları açıklamaya yardımcı olacak modellerin ortaya çıkabileceğini umduğunu söyledi.New York Demokrat Senatörü Kirsten Gillibrand'ın başkanlık ettiği oturumda Kirkpatrick ayrıca, bu yılın başlarında Güney Asya'da kaydedilen ikinci videoda ise, başlangıçta 'gerçekten anormal' olduğuna inanıldığını söylediği görüntülerin başka bir uçağın 'ısı imzası' olduğunun tespit edildiğini aktardı.Kamuoyunun odak noktası UFO'lar olsa da, Kirkpatrick bir kez daha gözlemlerde dünya dışı yaşamın temsil edildiğine dair hiçbir kanıt olmadığını yineledi. "Araştırmamızda, şimdiye kadar dünya dışı faaliyetler, dünya dışı teknoloji veya bilinen fizik yasalarına meydan okuyan nesneler hakkında hiçbir güvenilir kanıt bulamadı." Rusya ve Çin gibi ülkelerin teknolojik gelişimleriyle ilgili de yorumlarına başvurulan Kirkpatrick, “Teknik ilerleme konusunda bizden daha az risk alıyorlar. Sadece bir şeyler denemeye ve işe yarayıp yaramadığını görmeye istekliler. Hem ISR (İstihbarat, Gözetleme ve Keşif) hem de silah alanında bize karşı kullanılabilecek yetenekler var mı? Kesinlikle. Bu durumlarda bunu yaptıklarına dair kanıtım var mı? Hayır, ama ilgili göstergelerim var" ifadelerini kullandı.
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abd, pentagon, ufo, araştırma, ufo araştırması
abd, pentagon, ufo, araştırma, ufo araştırması

ABD hükümeti, 650'den fazla 'UFO olayını' takip ediyor

16:59 20.04.2023 (güncellendi: 17:01 20.04.2023)
© AFP 2023 / HANDOUTPentagon'un UFO raporunda yer alan ABD donanma pilotlarının 26 Nisan 2020'de çektikleri video
Pentagon'un UFO raporunda yer alan ABD donanma pilotlarının 26 Nisan 2020'de çektikleri video - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
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ABD hükümeti, yaygın olarak UFO olarak bilinen 'açıklanamayan hava olayları' kapsamına giren 650'den fazla potansiyel vakayı takip ediyor.
Pentagon'un Tüm Sahalar Anomali Çözüm Ofisi yöneticisi Sean Kirkpatrick, Çarşamba günü bir Senato Silahlı Hizmetler alt komitesine yaptığı açıklamada, vaka sayısının bu yılın başlarında yayınlanan tanımlanamayan hava olaylarıyla ilgili sınıflandırılmamış bir istihbarat raporunda atıfta bulunulan 350 rapordan daha yüksek olduğunu söyledi.
Kirkpatrick, "650'den fazla olanların yaklaşık yarısını anormal derecede ilginç değere sahip olacak şekilde önceliklendirdik ve şimdi bunları gözden geçirip 'Bunların ne kadarı için gerçek verilerim var? sorusuyla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kirkpatrick ayrıca, ofisinin Şubat ayında ABD hava sahası üzerinden uçan Çin'den gelen yüksek irtifa gözetleme balonunun tespit edilmesine yardımcı olma rolü de dahil olmak üzere, gelişmekte olan yabancı teknolojileri belirleme konusunda nasıl yardımcı olduğunu özetleyerek, gizliliği kaldırılmış, biri çözülmüş ve diğeri çözülmemiş iki vakanın videosunu izletti.
İlk video, 2022'de Orta Doğu'da bir MQ-9 insansız hava aracının kamera ekranından geçen küçük bir küreyi gösteriyordu. Drone'un kamerası, gökyüzünde hareket ederek kadraja girip çıkan nesneyi takip ediyordu. Kirkpatrick, videonun ötesinde başka bir kanıt olmadığı için bu davanın çözülmediğini açıkladı.
"Sadece bu videoya dayanarak bunu tam olarak belirlemek neredeyse imkansız" diyen Kirkpatrick, daha fazla veri toplandıkça çözülmemiş vakaları açıklamaya yardımcı olacak modellerin ortaya çıkabileceğini umduğunu söyledi.
New York Demokrat Senatörü Kirsten Gillibrand'ın başkanlık ettiği oturumda Kirkpatrick ayrıca, bu yılın başlarında Güney Asya'da kaydedilen ikinci videoda ise, başlangıçta 'gerçekten anormal' olduğuna inanıldığını söylediği görüntülerin başka bir uçağın 'ısı imzası' olduğunun tespit edildiğini aktardı.
Kamuoyunun odak noktası UFO'lar olsa da, Kirkpatrick bir kez daha gözlemlerde dünya dışı yaşamın temsil edildiğine dair hiçbir kanıt olmadığını yineledi.
"Araştırmamızda, şimdiye kadar dünya dışı faaliyetler, dünya dışı teknoloji veya bilinen fizik yasalarına meydan okuyan nesneler hakkında hiçbir güvenilir kanıt bulamadı."
Rusya ve Çin gibi ülkelerin teknolojik gelişimleriyle ilgili de yorumlarına başvurulan Kirkpatrick, “Teknik ilerleme konusunda bizden daha az risk alıyorlar. Sadece bir şeyler denemeye ve işe yarayıp yaramadığını görmeye istekliler. Hem ISR (İstihbarat, Gözetleme ve Keşif) hem de silah alanında bize karşı kullanılabilecek yetenekler var mı? Kesinlikle. Bu durumlarda bunu yaptıklarına dair kanıtım var mı? Hayır, ama ilgili göstergelerim var" ifadelerini kullandı.
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