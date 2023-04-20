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https://sputniknews.com.tr/20230420/abd-hartum-buyukelciligini-tahliye-edecek-1069979865.html
ABD Hartum Büyükelçiliği'ni tahliye edecek
ABD Hartum Büyükelçiliği'ni tahliye edecek
ABD Savunma Bakanlığı, Sudan’daki çatışmaların şiddetlenmesi ile ABD Hartum Büyükelçiliğinin olası tahliyesinde görev yapmak üzere bölgeye asker... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T20:47+0300
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Sudan’da çatışmaların devam etmesi, Washington’ı hareketlendirdi.ABD medyasında, Dışişleri Bakanlığı'nın Kongreye, Sudan’daki güvenlik durumunun artık Hartum Büyükelçiliğinin nizami tahliyesine olanak tanımadığını, Hartum Havaalanı'nın kapalı ve hasarlı olduğunu, askeri bir tahliyenin gerekeceğini bildirdiği ileri sürüldü.Dışişleri Bakanlığı, bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken, Pentagon, Hartum’daki elçiliğin olası tahliyesi için bazı planlar yapıldığını duyurdu.AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Yarbay Phil Ventura, “Savunma Bakanlığı, ABD Afrika Komutanlığı aracılığıyla Sudan'daki durumu izliyor ve çeşitli olasılıklara karşı dikkatli planlama yapıyor. Bu kapsamda, ABD Büyükelçiliği personelinin Sudan'dan güvenli bir şekilde ayrılmasını sağlamak için gerektiğinde tedbir alınması amacıyla bölgede ek kabiliyetler konuşlandırılıyor” ifadelerini kullandı.Ventura, güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek, olası planlama ve konuşlanma hakkında detay vermekten kaçındı.Amerikan medyasına konuşan bazı kaynaklar da ABD'nin Cibuti'ye asker konuşlandırmayı planladığını öne sürdü.
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afrika, abd, sudan, büyükelçilik
afrika, abd, sudan, büyükelçilik

ABD Hartum Büyükelçiliği'ni tahliye edecek

20:47 20.04.2023 (güncellendi: 20:49 20.04.2023)
© AFP 2023 / -Sudan
Sudan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / -
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ABD Savunma Bakanlığı, Sudan’daki çatışmaların şiddetlenmesi ile ABD Hartum Büyükelçiliğinin olası tahliyesinde görev yapmak üzere bölgeye asker konuşlandıracağını duyurdu.
Sudan’da çatışmaların devam etmesi, Washington’ı hareketlendirdi.
ABD medyasında, Dışişleri Bakanlığı'nın Kongreye, Sudan’daki güvenlik durumunun artık Hartum Büyükelçiliğinin nizami tahliyesine olanak tanımadığını, Hartum Havaalanı'nın kapalı ve hasarlı olduğunu, askeri bir tahliyenin gerekeceğini bildirdiği ileri sürüldü.
Dışişleri Bakanlığı, bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken, Pentagon, Hartum’daki elçiliğin olası tahliyesi için bazı planlar yapıldığını duyurdu.
AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Yarbay Phil Ventura, “Savunma Bakanlığı, ABD Afrika Komutanlığı aracılığıyla Sudan'daki durumu izliyor ve çeşitli olasılıklara karşı dikkatli planlama yapıyor. Bu kapsamda, ABD Büyükelçiliği personelinin Sudan'dan güvenli bir şekilde ayrılmasını sağlamak için gerektiğinde tedbir alınması amacıyla bölgede ek kabiliyetler konuşlandırılıyor” ifadelerini kullandı.
Ventura, güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek, olası planlama ve konuşlanma hakkında detay vermekten kaçındı.
Amerikan medyasına konuşan bazı kaynaklar da ABD'nin Cibuti'ye asker konuşlandırmayı planladığını öne sürdü.
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