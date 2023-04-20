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25 yaşındaki K-Pop idolü Moonbin evinde ölü bulundu
25 yaşındaki K-Pop idolü Moonbin evinde ölü bulundu
K-pop gruplarından Astro üyesi Moonbin 25 yaşında hayatını kaybetti. Odasında ölü bulunan yıldızın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T08:57+0300
2023-04-20T09:46+0300
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Güney Kore’de ‘idol yaratma’ kavramını yeni bir mertebeye taşıyan ve hayran- sanatçı ilişkisinin yoğun olduğu şaşalı K-Pop sektörü karanlık yüzünü bir kez daha gösterdi. Astro grubu üyelerinden Moon Bin (sahne adıyla Moonbin) 25 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri, Moonbin’i dün akşam saat 20.10'da Seul'deki evinde ölü buldu. Seul Gangnam Polis Karakolu'nun aktardığına göre menajer, sanatçıyı bulur bulmaz polisi aradı. Polisten yapılan açıklamada "Moonbin'in kendi canına kıydığı anlaşılıyor" ifadesi kullanıldı. Moonbin'in ölümünün ardından Astro'nun plak şirketi Fantagio Music de grubun Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: "19 Nisan'da Astro üyesi Moonbin aniden aramızdan ayrıldı ve gökyüzünde bir yıldız oldu. Sevgili evlatlarını ve kardeşlerini kaybeden acılı ailelerinin kederiyle kıyaslanamayacak olsa da, uzun süredir bizimle birlikte olan Astro üyeleri, Fantagio sanatçı dostlarımız ve yöneticilerimiz büyük bir üzüntü ve şok içinde merhumun yasını tutuyor. Moonbin'i destekleyen ve ona cömert sevgilerini gönderen hayranlarına bu ani haberi vermek çok daha üzücü. Kalbim daha çok kırıldı çünkü hayranlarını her zaman herkesten çok seven ve düşünen merhumun kalbini biliyorum." Paylaşımda cenaze töreninin arkadaşları, ailesi ve meslektaşlarının katılımıyla sessizce gerçekleştirileceği de belirtildi. 2004 yılında çocuk model olarak başladı Kariyerine 2004 yılında çocuk model olarak başlayan Moonbin, 2006 yılında TVXQ grubunun ‘Balloons’ müzik videosunda yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Türkiye’de TRT’de ‘Yaban Çiçeği’ adıyla gösterilen ‘Boys Over Flowers'da gerçekleştirdi. Moonbin’in diğer TV dizileri arasında 2019 yapımı At Eighteen yer alıyor. Moonbin 2016'da altı üyeli erkek grubu Astro'nun bir parçası olarak çıkış yaptı ve 2019'da sağlık nedenleriyle gruptan kısa bir süre ayrıldı. 2020 yılında gruba geri dönen Moonbin, 'Moonbin&amp;Sanha' adlı alt grupta da yer alıyordu. Moonbin hayatta olsaydı mayısta ülkenin en büyük ortak K-Pop konseri olarak bilinen 'Dream Concert'ta da sahneye çıkacaktı. Tüm gösterişi ve insanı imrendiren hayat tarzlarına rağmen K-Pop endüstrisindeki sıkı rekabet koşulları, mahremiyetin olmaması, çevrimiçi zorbalık ve kazanılan imajın ne olursa olsun korunmasına yönelik toplum baskısı nedeniyle sektör son yıllarda birçok idolün intiharıyla sarsıldı. Eski erkek arkadaşının şantaj yaptığı Goo Hara arkasında 'karanlık bir not bırakarak' 2019’da intihar etti. Goo Hara’nın yakın arkadaşlarından Sulli de kendisinden bir ay önce çevrimiçi zorbalığa dayanamadığını için hayatına son verdi. 2017’de ise SHINee grubunun üyesi Jonghyun’un 27 yaşındaki intiharı herkesi şoke etti.
https://sputniknews.com.tr/20171218/guney-kore-shinee-hayatini-kaybetti-1031449786.html
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güney kore, k-pop, k-pop, intihar, intihar
güney kore, k-pop, k-pop, intihar, intihar

25 yaşındaki K-Pop idolü Moonbin evinde ölü bulundu

08:57 20.04.2023 (güncellendi: 09:46 20.04.2023)
© AP PhotoK-pop yıldızı, Astro üyesi Moonbin 25 yaşında hayatını kaybetti.
K-pop yıldızı, Astro üyesi Moonbin 25 yaşında hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
© AP Photo
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K-pop gruplarından Astro üyesi Moonbin 25 yaşında hayatını kaybetti. Odasında ölü bulunan yıldızın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Moonbin'in ölümü son yıllarda K-Pop dünyasındaki intiharları ve buna yol açan sektörel sıkıntıları da yeniden gündeme getirdi.
Güney Kore’de ‘idol yaratma’ kavramını yeni bir mertebeye taşıyan ve hayran- sanatçı ilişkisinin yoğun olduğu şaşalı K-Pop sektörü karanlık yüzünü bir kez daha gösterdi. Astro grubu üyelerinden Moon Bin (sahne adıyla Moonbin) 25 yaşında hayatını kaybetti.
Menajeri, Moonbin’i dün akşam saat 20.10'da Seul'deki evinde ölü buldu. Seul Gangnam Polis Karakolu'nun aktardığına göre menajer, sanatçıyı bulur bulmaz polisi aradı. Polisten yapılan açıklamada "Moonbin'in kendi canına kıydığı anlaşılıyor" ifadesi kullanıldı.
Moonbin'in ölümünün ardından Astro'nun plak şirketi Fantagio Music de grubun Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: "19 Nisan'da Astro üyesi Moonbin aniden aramızdan ayrıldı ve gökyüzünde bir yıldız oldu. Sevgili evlatlarını ve kardeşlerini kaybeden acılı ailelerinin kederiyle kıyaslanamayacak olsa da, uzun süredir bizimle birlikte olan Astro üyeleri, Fantagio sanatçı dostlarımız ve yöneticilerimiz büyük bir üzüntü ve şok içinde merhumun yasını tutuyor. Moonbin'i destekleyen ve ona cömert sevgilerini gönderen hayranlarına bu ani haberi vermek çok daha üzücü. Kalbim daha çok kırıldı çünkü hayranlarını her zaman herkesten çok seven ve düşünen merhumun kalbini biliyorum."
Paylaşımda cenaze töreninin arkadaşları, ailesi ve meslektaşlarının katılımıyla sessizce gerçekleştirileceği de belirtildi.
2004 yılında çocuk model olarak başladı Kariyerine 2004 yılında çocuk model olarak başlayan Moonbin, 2006 yılında TVXQ grubunun ‘Balloons’ müzik videosunda yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Türkiye’de TRT’de ‘Yaban Çiçeği’ adıyla gösterilen ‘Boys Over Flowers'da gerçekleştirdi. Moonbin’in diğer TV dizileri arasında 2019 yapımı At Eighteen yer alıyor. Moonbin 2016'da altı üyeli erkek grubu Astro'nun bir parçası olarak çıkış yaptı ve 2019'da sağlık nedenleriyle gruptan kısa bir süre ayrıldı. 2020 yılında gruba geri dönen Moonbin, 'Moonbin&Sanha' adlı alt grupta da yer alıyordu. Moonbin hayatta olsaydı mayısta ülkenin en büyük ortak K-Pop konseri olarak bilinen 'Dream Concert'ta da sahneye çıkacaktı.
Tüm gösterişi ve insanı imrendiren hayat tarzlarına rağmen K-Pop endüstrisindeki sıkı rekabet koşulları, mahremiyetin olmaması, çevrimiçi zorbalık ve kazanılan imajın ne olursa olsun korunmasına yönelik toplum baskısı nedeniyle sektör son yıllarda birçok idolün intiharıyla sarsıldı.
Eski erkek arkadaşının şantaj yaptığı Goo Hara arkasında 'karanlık bir not bırakarak' 2019’da intihar etti. Goo Hara’nın yakın arkadaşlarından Sulli de kendisinden bir ay önce çevrimiçi zorbalığa dayanamadığını için hayatına son verdi. 2017’de ise SHINee grubunun üyesi Jonghyun’un 27 yaşındaki intiharı herkesi şoke etti.
SHINee üyesi Kim Jong-hyun - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2017
YAŞAM
K-Pop dünyası şokta: SHINee grubunun 27 yaşındaki üyesi Jong-hyun intihar etti
18 Aralık 2017, 14:38
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