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En çok zenginin yaşadığı 10 şehir açıklandı
En çok zenginin yaşadığı 10 şehir açıklandı
Londra merkezli danışmanlık şirketi Henley&Partners, dünyada en çok zenginin yaşadığı 10 şehri açıkladı. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
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фото, galeri, henley&partners, zengin, şehir
фото, galeri, henley&partners, zengin, şehir

En çok zenginin yaşadığı 10 şehir açıklandı

12:52 20.04.2023 (güncellendi: 12:57 20.04.2023)
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Londra merkezli danışmanlık şirketi Henley&Partners, dünyada en çok zenginin yaşadığı 10 şehri açıkladı.
© AFP 2023

Bu yıl zenginler listesinin başında 58 milyarder bulunan New York City yer aldı.

Bu yıl zenginler listesinin başında 58 milyarder bulunan New York City yer aldı. - Sputnik Türkiye
1/10
© AFP 2023

Bu yıl zenginler listesinin başında 58 milyarder bulunan New York City yer aldı.

© AFP 2023

İkinci şehir ise, 290 bin 300 yüksek gelirli kişiye ev sahipliği yapan Japonya'nın başkenti Tokyo oldu.

İkinci şehir ise, 290 bin 300 yüksek gelirli kişiye ev sahipliği yapan Japonya&#x27;nın başkenti Tokyo oldu. - Sputnik Türkiye
2/10
© AFP 2023

İkinci şehir ise, 290 bin 300 yüksek gelirli kişiye ev sahipliği yapan Japonya'nın başkenti Tokyo oldu.

© AFP 2023

ABD'nin San Francisco Körfez Bölgesi ise, muhtemelen Silikon Vadisi'ndeki iyi maaş alan teknoloji çalışanları sayesinde listede üçüncü sırada yer alıyor.

ABD&#x27;nin San Francisco Körfez Bölgesi ise, muhtemelen Silikon Vadisi&#x27;ndeki iyi maaş alan teknoloji çalışanları sayesinde listede üçüncü sırada yer alıyor. - Sputnik Türkiye
3/10
© AFP 2023

ABD'nin San Francisco Körfez Bölgesi ise, muhtemelen Silikon Vadisi'ndeki iyi maaş alan teknoloji çalışanları sayesinde listede üçüncü sırada yer alıyor.

© AFP 2023

Londra ise bu yıl zengin şehirler ülkesinde yer alan tek Avrupa ülkesi oldu.

Londra ise bu yıl zengin şehirler ülkesinde yer alan tek Avrupa ülkesi oldu. - Sputnik Türkiye
4/10
© AFP 2023

Londra ise bu yıl zengin şehirler ülkesinde yer alan tek Avrupa ülkesi oldu.

© AFP 2023

Henley&Partners'ın hazırladığı listede yer alan diğer şehirler ise şu şekilde:

Singapur

Henley&amp;Partners&#x27;ın hazırladığı listede yer alan diğer şehirler ise şu şekilde:Singapur - Sputnik Türkiye
5/10
© AFP 2023

Henley&Partners'ın hazırladığı listede yer alan diğer şehirler ise şu şekilde:

Singapur

© AFP 2023

Los Angeles

Los Angeles - Sputnik Türkiye
6/10
© AFP 2023

Los Angeles

© AFP 2023

Hong Kong

Hong Kong - Sputnik Türkiye
7/10
© AFP 2023

Hong Kong

© AFP 2023

Pekin

Pekin - Sputnik Türkiye
8/10
© AFP 2023

Pekin

© AFP 2023

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Şanghay

© AFP 2023

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Sydney - Sputnik Türkiye
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