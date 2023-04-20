En çok zenginin yaşadığı 10 şehir açıklandı

Bu yıl zenginler listesinin başında 58 milyarder bulunan New York City yer aldı.
Bu yıl zenginler listesinin başında 58 milyarder bulunan New York City yer aldı.
İkinci şehir ise, 290 bin 300 yüksek gelirli kişiye ev sahipliği yapan Japonya'nın başkenti Tokyo oldu.
İkinci şehir ise, 290 bin 300 yüksek gelirli kişiye ev sahipliği yapan Japonya'nın başkenti Tokyo oldu.
ABD'nin San Francisco Körfez Bölgesi ise, muhtemelen Silikon Vadisi'ndeki iyi maaş alan teknoloji çalışanları sayesinde listede üçüncü sırada yer alıyor.
ABD'nin San Francisco Körfez Bölgesi ise, muhtemelen Silikon Vadisi'ndeki iyi maaş alan teknoloji çalışanları sayesinde listede üçüncü sırada yer alıyor.
Londra ise bu yıl zengin şehirler ülkesinde yer alan tek Avrupa ülkesi oldu.
Londra ise bu yıl zengin şehirler ülkesinde yer alan tek Avrupa ülkesi oldu.
Henley&Partners'ın hazırladığı listede yer alan diğer şehirler ise şu şekilde:
Singapur
Henley&Partners'ın hazırladığı listede yer alan diğer şehirler ise şu şekilde:
Singapur
Los Angeles
Los Angeles
Hong Kong
Hong Kong
Pekin
Pekin
Şanghay
Şanghay
Sydney
Sydney