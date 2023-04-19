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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/ysk-milletvekili-kesin-aday-listesini-acikladi-1069924959.html
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı
Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T20:59+0300
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2023 türkiye seçimleri
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
milletvekili
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YSK, seçimlere yönelik siyasi partiler tarafından verilen aday listelerine yapılan itirazları inceleyerek kararını verdi.Buna göre Adalet Birlik Partisi 47, Adalet Partisi 67, AK Parti 87, Anavatan Partisi 63, BBP 87, CHP 80, Genç Parti 72, Güç Birliği Partisi 59, Hak ve Özgürlükler Partisi 87, Halkın Kurtuluş Partisi 87, İYİ Parti 78, Memleket Partisi 87, Millet Partisi 87, MHP 87, Milli Yol Partisi 49, Sol Parti 87, Türkiye İşçi Partisi 54, Türkiye Komünist Hareketi 87, Türkiye Komünist Partisi 87, Vatan Partisi 87, Yeniden Refah Partisi 87, Yenilik Partisi 74, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 87, Zafer Partisi 75 seçim çevresinde seçime katılacak.Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), milletvekili
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), milletvekili

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı

20:59 19.04.2023
© AAYüksek Seçim Kurulu
Yüksek Seçim Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
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Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
YSK, seçimlere yönelik siyasi partiler tarafından verilen aday listelerine yapılan itirazları inceleyerek kararını verdi.
Buna göre Adalet Birlik Partisi 47, Adalet Partisi 67, AK Parti 87, Anavatan Partisi 63, BBP 87, CHP 80, Genç Parti 72, Güç Birliği Partisi 59, Hak ve Özgürlükler Partisi 87, Halkın Kurtuluş Partisi 87, İYİ Parti 78, Memleket Partisi 87, Millet Partisi 87, MHP 87, Milli Yol Partisi 49, Sol Parti 87, Türkiye İşçi Partisi 54, Türkiye Komünist Hareketi 87, Türkiye Komünist Partisi 87, Vatan Partisi 87, Yeniden Refah Partisi 87, Yenilik Partisi 74, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 87, Zafer Partisi 75 seçim çevresinde seçime katılacak.
Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.
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