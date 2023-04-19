https://sputniknews.com.tr/20230419/umraniye-egitim-ve-arastirma-hastanesinde-sicak-su-kazani-patladi-1069911058.html
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar oluşurken çok sayıda itfaiye ekibi... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T16:34+0300
2023-04-19T16:34+0300
2023-04-19T16:56+0300
türkiye
ümraniye
hastane
sıcak su
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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmayan binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, binadan kopan parçalar etrafa savruldu.Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada can kaybı yaşanmadı.
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ümraniye, hastane, sıcak su
ümraniye, hastane, sıcak su
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı
16:34 19.04.2023 (güncellendi: 16:56 19.04.2023) Abone ol
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar oluşurken çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmayan binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.
Patlamayla birlikte yangın çıkarken, binadan kopan parçalar etrafa savruldu.
Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada can kaybı yaşanmadı.