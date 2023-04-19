https://sputniknews.com.tr/20230419/umraniye-egitim-ve-arastirma-hastanesinde-sicak-su-kazani-patladi-1069911058.html

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar oluşurken çok sayıda itfaiye ekibi... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T16:34+0300

2023-04-19T16:34+0300

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türkiye

ümraniye

hastane

sıcak su

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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmayan binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamayla birlikte yangın çıkarken, binadan kopan parçalar etrafa savruldu.Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada can kaybı yaşanmadı.

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ümraniye, hastane, sıcak su