https://sputniknews.com.tr/20230419/ukrayna-ingiltere-buyukelcisi-rusya-askeri-harekat-sirasinda-onemli-basarilar-elde-etti-1069924824.html
Ukrayna İngiltere Büyükelçisi: Rusya askeri harekat sırasında önemli başarılar elde etti
Ukrayna İngiltere Büyükelçisi: Rusya askeri harekat sırasında önemli başarılar elde etti
Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi Pristayko, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Zaporojye bölgesi üzerinden Kırım'a uzanan kara koridorunu Rusya için bir başarı... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T20:56+0300
2023-04-19T20:56+0300
2023-04-19T20:56+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ingiltere
müzakere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/11/1053952817_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aaa7eaa443dfeafa69f5fcc607a0f0b8.jpg
Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi Vadim Pristayko, Newsweek’e demecinde Rusya’nın Ukrayna'daki askeri harekat sırasında önemli başarılar elde ettiğini, bu başarıların en önemlisinin ise Moskova’ya müzakere sürecini başlatmayı teklif etme imkanı sunan, Kırım'a uzanan kara koridoru olduğunu belirtti.Pristayko, “Onların birçok şeyi başardıkları söylenebilir” diye konuştu.Ukrayna ordusunun karşı taarruzuna bağlanan birçok umudu ‘çok sağlıksız’ olarak nitelendiren Pristayko, bir şeylerin ters gidebileceği veya topluma göre yeterince başarılı olamayacağı ve akabinde Kiev'den Moskova ile müzakere masasına oturması ve bir tür anlaşmaya varması istenebileceği konusunda uyardı.Ukraynalı diplomat, “Müzakereler, Ukrayna'nın ‘ulaşılabilir alçaklıkta asılı meyveleri’ araması gerektiği anlamına gelecek. Bizden ne talep edeceklerini anlamak için dahi olmaya gerek yok, bu en azından Kırım olur” ifadelerini kullandı.
ukrayna
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/11/1053952817_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_091b24ecf0e445b438ac4a289b1073ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ingiltere, müzakere
ukrayna, ingiltere, müzakere
Ukrayna İngiltere Büyükelçisi: Rusya askeri harekat sırasında önemli başarılar elde etti
Abone ol
Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi Pristayko, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Zaporojye bölgesi üzerinden Kırım'a uzanan kara koridorunu Rusya için bir başarı olarak nitelendirdi.
Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi Vadim Pristayko, Newsweek’e demecinde Rusya’nın Ukrayna'daki askeri harekat sırasında önemli başarılar elde ettiğini, bu başarıların en önemlisinin ise Moskova’ya müzakere sürecini başlatmayı teklif etme imkanı sunan, Kırım'a uzanan kara koridoru olduğunu belirtti.
Pristayko, “Onların birçok şeyi başardıkları söylenebilir” diye konuştu.
Ukrayna ordusunun karşı taarruzuna bağlanan birçok umudu ‘çok sağlıksız’ olarak nitelendiren Pristayko, bir şeylerin ters gidebileceği veya topluma göre yeterince başarılı olamayacağı ve akabinde Kiev'den Moskova ile müzakere masasına oturması ve bir tür anlaşmaya varması istenebileceği konusunda uyardı.
Ukraynalı diplomat, “Müzakereler, Ukrayna'nın ‘ulaşılabilir alçaklıkta asılı meyveleri’ araması gerektiği anlamına gelecek. Bizden ne talep edeceklerini anlamak için dahi olmaya gerek yok, bu en azından Kırım olur” ifadelerini kullandı.