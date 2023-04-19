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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/ukrayna-abd-hollanda-ve-almanyanin-gonderdigi-patriotlar-ulkeye-geldi-1069926903.html
Ukrayna: ABD, Hollanda ve Almanya’nın gönderdiği Patriot’lar ülkeye geldi
Ukrayna: ABD, Hollanda ve Almanya’nın gönderdiği Patriot’lar ülkeye geldi
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Pavlyuk, ABD, Hollanda ve Almanya’nın gönderdiği Patriot hava savunma sistemlerinin ülkeye geldiğini duyurdu. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T21:55+0300
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ukrayna
patriot
hava savunma
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Pavlyuk, sosyal medyada yaptığı paylaşımında “Bu hava savunma sistemleri, Rus seyir füzelerinin ve İHA’ların saldırılarına karşı savunmayı mümkün kılacak. Ortaklarımıza, Ukrayna’nın hava savunmasını önemli ölçüde güçlendirdikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.ABD, geçen aralık ayında, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini vereceklerini duyurmuştu.Ardından Almanya ve Hollanda da ocak ayında sahip oldukları Patriot’ları Ukrayna’ya göndereceklerini açıklamıştı.
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ukrayna, patriot, hava savunma

Ukrayna: ABD, Hollanda ve Almanya’nın gönderdiği Patriot’lar ülkeye geldi

21:55 19.04.2023
© AP Photo / Itsuo Inouye / patriot
patriot - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Itsuo Inouye /
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Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Pavlyuk, ABD, Hollanda ve Almanya’nın gönderdiği Patriot hava savunma sistemlerinin ülkeye geldiğini duyurdu.
Pavlyuk, sosyal medyada yaptığı paylaşımında “Bu hava savunma sistemleri, Rus seyir füzelerinin ve İHA’ların saldırılarına karşı savunmayı mümkün kılacak. Ortaklarımıza, Ukrayna’nın hava savunmasını önemli ölçüde güçlendirdikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.
ABD, geçen aralık ayında, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini vereceklerini duyurmuştu.
Ardından Almanya ve Hollanda da ocak ayında sahip oldukları Patriot’ları Ukrayna’ya göndereceklerini açıklamıştı.
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