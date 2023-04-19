https://sputniknews.com.tr/20230419/ukrayna-abd-hollanda-ve-almanyanin-gonderdigi-patriotlar-ulkeye-geldi-1069926903.html
Ukrayna: ABD, Hollanda ve Almanya’nın gönderdiği Patriot’lar ülkeye geldi
Ukrayna: ABD, Hollanda ve Almanya’nın gönderdiği Patriot’lar ülkeye geldi
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Pavlyuk, ABD, Hollanda ve Almanya’nın gönderdiği Patriot hava savunma sistemlerinin ülkeye geldiğini duyurdu. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T21:55+0300
2023-04-19T21:55+0300
2023-04-19T21:55+0300
ukrayna krizi
ukrayna
patriot
hava savunma
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Pavlyuk, sosyal medyada yaptığı paylaşımında “Bu hava savunma sistemleri, Rus seyir füzelerinin ve İHA’ların saldırılarına karşı savunmayı mümkün kılacak. Ortaklarımıza, Ukrayna’nın hava savunmasını önemli ölçüde güçlendirdikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.ABD, geçen aralık ayında, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini vereceklerini duyurmuştu.Ardından Almanya ve Hollanda da ocak ayında sahip oldukları Patriot’ları Ukrayna’ya göndereceklerini açıklamıştı.
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ukrayna, patriot, hava savunma
ukrayna, patriot, hava savunma
Ukrayna: ABD, Hollanda ve Almanya’nın gönderdiği Patriot’lar ülkeye geldi
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Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Pavlyuk, ABD, Hollanda ve Almanya’nın gönderdiği Patriot hava savunma sistemlerinin ülkeye geldiğini duyurdu.
Pavlyuk, sosyal medyada yaptığı paylaşımında “Bu hava savunma sistemleri, Rus seyir füzelerinin ve İHA’ların saldırılarına karşı savunmayı mümkün kılacak. Ortaklarımıza, Ukrayna’nın hava savunmasını önemli ölçüde güçlendirdikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.
ABD, geçen aralık ayında, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini vereceklerini duyurmuştu.
Ardından Almanya ve Hollanda da ocak ayında sahip oldukları Patriot’ları Ukrayna’ya göndereceklerini açıklamıştı.