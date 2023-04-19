https://sputniknews.com.tr/20230419/ukrayna-abd-hollanda-ve-almanyanin-gonderdigi-patriotlar-ulkeye-geldi-1069926903.html

Ukrayna: ABD, Hollanda ve Almanya’nın gönderdiği Patriot’lar ülkeye geldi

Ukrayna: ABD, Hollanda ve Almanya’nın gönderdiği Patriot’lar ülkeye geldi

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Pavlyuk, ABD, Hollanda ve Almanya’nın gönderdiği Patriot hava savunma sistemlerinin ülkeye geldiğini duyurdu. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T21:55+0300

2023-04-19T21:55+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

patriot

hava savunma

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Pavlyuk, sosyal medyada yaptığı paylaşımında “Bu hava savunma sistemleri, Rus seyir füzelerinin ve İHA’ların saldırılarına karşı savunmayı mümkün kılacak. Ortaklarımıza, Ukrayna’nın hava savunmasını önemli ölçüde güçlendirdikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.ABD, geçen aralık ayında, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini vereceklerini duyurmuştu.Ardından Almanya ve Hollanda da ocak ayında sahip oldukları Patriot’ları Ukrayna’ya göndereceklerini açıklamıştı.

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