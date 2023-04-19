https://sputniknews.com.tr/20230419/uefa-sampiyonlar-liginde-real-madrid-ve-milan-yari-finalde-1069876900.html

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Milan yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Milan yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Milan takımları yarı finale çıktı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T01:09+0300

2023-04-19T01:09+0300

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek finalinde İngiliz ekibi Chelsea'ye karşı ilk maçı 2-0 galip tamamlayan Real Madrid, deplasmandaki rövanş karşılaşmasında Rodrygo'nun 58 ve 80. dakikalarda bulduğu gollerle yine 2-0 kazanıp, yarı finale kaldı.İki İtalyan takımın eşleşmesinde ibe ilk maçı 1-0 kazanan Milan, Napoli karşısında rövanş maçında 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.Olivier Giroud, maçın ilk golünü 43. dakikada kaydetti. Napoli ise uzatma dakikalarında Victor Osimhen'nin golüyle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.Milan'da Giroud, 22. dakikada, Napoli de ise Khvicha Kvaratskhelia, 82. dakikada penaltı atışlarından yararlanamadı.

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uefa, uefa şampiyonlar ligi, real madrid, milan