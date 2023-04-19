https://sputniknews.com.tr/20230419/tuvaletleri-arizalanan-ucak-havalimanina-geri-dondu-1069898723.html
Tuvaletleri arızalanan uçak, havalimanına geri döndü
Tuvaletleri arızalanan uçak, havalimanına geri döndü
Bir Avusturya Havayolları uçağında tuvaletlerin bozulması nedeniyle uçuş iptal edildi ve uçak geri dönmek zorunda kaldı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T13:40+0300
2023-04-19T13:40+0300
2023-04-19T13:40+0300
dünya
uçak
tuvalet
arıza
uçuş
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Havayolu sözcüsünün AFP'ye yaptığı açıklamaya göre, Viyana'dan New York'a Pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen 8 saatlik yolculuk, mürettebatın uçaktaki sekiz tuvaletten beşinin sifonlarının çalışmadığını fark etmesi üzerine iptal edildi ve uçak geri döndü. AFP'nin bildirdiğine göre ayrıca, Boeing 777 tipi uçakta yaklaşık 300 kişi vardı ve uçuşun iptal edilmesi üzerine yolculara başka uçuşlar ayarlandı.Tuvaletleri bozulan uçakların, genellikle en yakın havaalanına yönlendirildikleri biliniyor.Daha önce de, içinde 85 tesisatçı bulunan bir Norwegian Air uçağı, Ocak 2018'de tuvaletleri bozulunca Oslo'ya dönmüştü. Tesisatçılardan birkaçı, sorunun çözümü uçağın dışına erişmeyi gerektirdiği için arızayı gideremeyeceklerini söylemişti.Ağustos 2018'de Phoenix'ten Hawaii'ye giden ve tuvaleti tıkanan bir American Airlines uçuşu, Pasifik Okyanusu üzerinde uçtuğu için havalimanına inememişti ve mürettebatın yolculardan tuvalet ihtiyaçlarını 'plastik torba ve şişeler' yoluyla gidermelerinin istendiği iddia edilmişti.
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uçak, tuvalet, arıza, uçuş
uçak, tuvalet, arıza, uçuş
Tuvaletleri arızalanan uçak, havalimanına geri döndü
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Bir Avusturya Havayolları uçağında tuvaletlerin bozulması nedeniyle uçuş iptal edildi ve uçak geri dönmek zorunda kaldı.
Havayolu sözcüsünün AFP'ye yaptığı açıklamaya göre, Viyana'dan New York'a Pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen 8 saatlik yolculuk, mürettebatın uçaktaki sekiz tuvaletten beşinin sifonlarının çalışmadığını fark etmesi üzerine iptal edildi ve uçak geri döndü.
AFP'nin bildirdiğine göre ayrıca, Boeing 777 tipi uçakta yaklaşık 300 kişi vardı ve uçuşun iptal edilmesi üzerine yolculara başka uçuşlar ayarlandı.
Tuvaletleri bozulan uçakların, genellikle en yakın havaalanına yönlendirildikleri biliniyor.
Daha önce de, içinde 85 tesisatçı bulunan bir Norwegian Air uçağı, Ocak 2018'de tuvaletleri bozulunca Oslo'ya dönmüştü. Tesisatçılardan birkaçı, sorunun çözümü uçağın dışına erişmeyi gerektirdiği için arızayı gideremeyeceklerini söylemişti.
Ağustos 2018'de Phoenix'ten Hawaii'ye giden ve tuvaleti tıkanan bir American Airlines uçuşu, Pasifik Okyanusu üzerinde uçtuğu için havalimanına inememişti ve mürettebatın yolculardan tuvalet ihtiyaçlarını 'plastik torba ve şişeler' yoluyla gidermelerinin istendiği iddia edilmişti.