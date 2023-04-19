https://sputniknews.com.tr/20230419/trabzonspor-baskanindan-bjelica-aciklamasi-hocamiz-trabzon-ruhu-tasiyor-1069898060.html

Trabzonspor Başkanı'ndan Bjelica açıklaması: Hocamız Trabzon ruhu taşıyor

Trabzonspor Başkanı'ndan Bjelica açıklaması: Hocamız Trabzon ruhu taşıyor

Trabzonspor Başkanı Doğan, dün sözleşme imzaladıkları Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'nın Trabzon ruhunu taşıdığını, inatçı ve şampiyonluğu çok istediğini... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T13:39+0300

2023-04-19T13:39+0300

2023-04-19T13:40+0300

trabzonspor

nenad bjelica

spor

teknik direktör

şampiyonluk

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, göreve geldikleri ilk günden itibaren en büyük hedeflerinin Trabzonspor'u maddi ve manevi anlamda Türkiye'nin örnek kulübü haline getirmek olduğunu vurguladı.Bordo-mavi renklere gönül veren herkese, kendilerinden ve takımdan her vesileyle gurur duymalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Doğan, şöyle devam etti:Teknik adam arayışları sırasında 3 isimle görüştüklerini, bunlardan birinin de Bjelica olduğunu aktaran Doğan, şu ifadeleri kullandı:Doğan, bir yol yürünecekse kendileri gibi elini değil gövdesini taşın altına koyanlarla yürüyeceklerini belirterek, "Şüphesiz bizim insanımızın özel bir karakteri var. Bizler, inandığı şeylerden kolay vazgeçmeyen, tuttuğunu koparan, hırslı insanlarız ama aynı zamanda, öğrenmeye açığız. Şuna da inanıyoruz; biz, bize benzeyen insanlarla çok daha hızlı yol alırız. İspatı müzemizde." değerlendirmesinde bulundu.Yeni teknik direktörlerini seçerken bahsettiği vizyonun yanı sıra birlikte yol alacakları kişinin karakterinin de önemli olduğunun altını çizen Doğan, "Bugün yerine sezon sonu gelmek isteyenlerle değil, bugün bu sorumluluğu alanla geleceği inşa edeceğiz. Nenad Bjelica bizi ve bu vizyonu en iyi anlayan, yapmak istediklerimize en yüksek katkıyı sunabilecek kişidir. Bundan şüphe duymuyorum. Zaman içerisinde hepimiz şahit olacağız. Hocamız Trabzon ruhu taşıyor. İnatçı ve şampiyonluğu çok istiyor. Sahip olduğu tartışmasız özelliklerinin yanı sıra bize çok benzediği için de Trabzonspor'umuza katabileceği çok şey var. Biz de karşılığını, güçlü bir destek, saygı ve sevgiyle vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.'Planlamalarımıza hemen başladık'Başkan Doğan, altyapı ve oyuncu izleme ekibine önem verdiklerini kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:Bjelica ile planlamalarına hemen başladıklarını kaydeden Doğan, birlikte hem A takım hem altyapı hem de oyuncu izleme konusunu daha doğru bir şekilde organize edeceklerini kaydederek, "Geleceğin Trabzonspor'unu inşa edeceğimize inanıyorum. Hocamıza bir kez daha hoş geldin diyor, kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Futbol A Takımımızda teknik direktörlük görevini üstlenen Altyapı, İzleme ve Değerlendirme Koordinatörümüz Sayın İhsan Derelioğlu'na da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230418/sozlesme-imzalandi-nenad-bjelica-trabzonsporda-1069852256.html

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trabzonspor, nenad bjelica, teknik direktör, şampiyonluk