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https://sputniknews.com.tr/20230419/thy-calisanlari-icin-14-bin-konut-insa-edecek-1069897469.html
THY çalışanları için 14 bin konut inşa edecek
THY çalışanları için 14 bin konut inşa edecek
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin Arnavutköy'deki arsasına çalışanlar için 14 bin konut yapımına... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T13:20+0300
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türk hava yolları (thy)
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Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inşa edilecek konutların özelliklerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:"2018 yılında Emlak Konut GYO ile ortak olduğumuz Arnavutköy'deki 3.6 milyon metrekare arsamızın bir kısmına 14 bin konut yapımına karar verdik. Evler, Emlak Konut tarafından yaptırılacak ve 2+1 daireler 80 metrekare ile 3+1 daireler 110 metrekare olacak. Fiyatların 2+1'ler için 2,5-3 milyon lira ve 3+1'ler için 3,5-4 milyon lira civarında olması planlanıyor. Ödemelerde aracı ya da finansman kurumu olmayacak. Yüzde 20'si peşin, kalanı 60 ay eşit taksitle olacak şekilde THY ve Emlak Konut tarafından finanse edilecek."Ahmet Bolat, Ramazan Bayramı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile temelini atmayı planladıkları konut projesinden kimlerin faydalanabileceğine ilişkin ise şunları kaydetti:"THY ve iştirak çalışanlar için 3 bin konut ayrılacak ve bu konutlara tüm 75 bin THY ailesi üyeleri talipli olabilecek. Sadece başkan veya üstü yöneticileri ile varsa birinci derece çalışan yakınları olamayacak. Ayrıca bir diğer önemli koşul da çalışanımızın kendi ya da eşinin evi olmaması. Amacımız ev ihtiyacı olan çalışanlarımızın İstanbul Havalimanı'na yakın bir yerde Emlak Konut kalitesinde bir ev sahibi olmaları."
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thy, türk hava yolları (thy), konut
thy, türk hava yolları (thy), konut

THY çalışanları için 14 bin konut inşa edecek

13:20 19.04.2023
© turkishairlines.comTürk Hava Yolları pilot
Türk Hava Yolları pilot - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© turkishairlines.com
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Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin Arnavutköy'deki arsasına çalışanlar için 14 bin konut yapımına karar verdiklerini açıkladı.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inşa edilecek konutların özelliklerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"2018 yılında Emlak Konut GYO ile ortak olduğumuz Arnavutköy'deki 3.6 milyon metrekare arsamızın bir kısmına 14 bin konut yapımına karar verdik. Evler, Emlak Konut tarafından yaptırılacak ve 2+1 daireler 80 metrekare ile 3+1 daireler 110 metrekare olacak. Fiyatların 2+1'ler için 2,5-3 milyon lira ve 3+1'ler için 3,5-4 milyon lira civarında olması planlanıyor. Ödemelerde aracı ya da finansman kurumu olmayacak. Yüzde 20'si peşin, kalanı 60 ay eşit taksitle olacak şekilde THY ve Emlak Konut tarafından finanse edilecek."
Ahmet Bolat, Ramazan Bayramı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile temelini atmayı planladıkları konut projesinden kimlerin faydalanabileceğine ilişkin ise şunları kaydetti:
"THY ve iştirak çalışanlar için 3 bin konut ayrılacak ve bu konutlara tüm 75 bin THY ailesi üyeleri talipli olabilecek. Sadece başkan veya üstü yöneticileri ile varsa birinci derece çalışan yakınları olamayacak. Ayrıca bir diğer önemli koşul da çalışanımızın kendi ya da eşinin evi olmaması. Amacımız ev ihtiyacı olan çalışanlarımızın İstanbul Havalimanı'na yakın bir yerde Emlak Konut kalitesinde bir ev sahibi olmaları."
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