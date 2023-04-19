https://sputniknews.com.tr/20230419/thodexin-kurucusu-ozerin-turkiyeye-iade-sureci-basladi-1069877468.html
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci başladı
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci başladı
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk tarafından Türkiye’ye iadesine dair işlemler başlatıldı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T01:30+0300
2023-04-19T01:30+0300
2023-04-19T01:30+0300
türkiye
thodex
faruk fatih özer
iade
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Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz sene ağustos ayında Arnavutluk’ta yakalanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesinin Arnavutluk Yüksek Mahkemesi tarafından onanmasını ardından iade işlemleri başlatıldı.Konuya yakın kaynaklar, Arnavutluk Adalet Bakanlığının Özer’in Türkiye’ye iadesine dair resmi onayı verdiğini ifade ederek iade işleminin yakın zamanda gerçekleşmesinin beklendiğini aktardı.Arnavutluk Yüksek Mahkemesi iade kararını onamıştıÖzer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesi'nde 17 Kasım 2022'de yapılan karar duruşmasında Türkiye'ye iade edilmesine hükmedilmişti. Özer kararı temyize taşımış, 16 Aralık'ta Durres kentindeki Temyiz Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.Özer'in avukatının duruşmaya katılmaması sonucu duruşma 20 Aralık'a ertelenmişti. Avukatın 20 Aralık’taki duruşmaya bir kez daha katılmaması sonucu duruşma 27 Aralık tarihine ertelenmişti. Özer’in temyize gittiği mahkemede karar 30 Aralık'ta açıklanmış ve iade kararının onanmasına, Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine karar verilmişti.Temyiz Mahkemesi’nin kararının ardından Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, 14 Nisan’da Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebinin reddedildiği duyurmuş ve iade kararını onamıştı.
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thodex, faruk fatih özer, iade
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci başladı
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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk tarafından Türkiye’ye iadesine dair işlemler başlatıldı.
Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz sene ağustos ayında Arnavutluk’ta yakalanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesinin Arnavutluk Yüksek Mahkemesi tarafından onanmasını ardından iade işlemleri başlatıldı.
Konuya yakın kaynaklar, Arnavutluk Adalet Bakanlığının Özer’in Türkiye’ye iadesine dair resmi onayı verdiğini ifade ederek iade işleminin yakın zamanda gerçekleşmesinin beklendiğini aktardı.
Arnavutluk Yüksek Mahkemesi iade kararını onamıştı
Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesi'nde 17 Kasım 2022'de yapılan karar duruşmasında Türkiye'ye iade edilmesine hükmedilmişti. Özer kararı temyize taşımış, 16 Aralık'ta Durres kentindeki Temyiz Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.
Özer'in avukatının duruşmaya katılmaması sonucu duruşma 20 Aralık'a ertelenmişti. Avukatın 20 Aralık’taki duruşmaya bir kez daha katılmaması sonucu duruşma 27 Aralık tarihine ertelenmişti. Özer’in temyize gittiği mahkemede karar 30 Aralık'ta açıklanmış ve iade kararının onanmasına, Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine karar verilmişti.
Temyiz Mahkemesi’nin kararının ardından Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, 14 Nisan’da Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebinin reddedildiği duyurmuş ve iade kararını onamıştı.