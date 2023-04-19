Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci başladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
ESK Eski Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
14 Mayıs seçimlerinde adaylar sonucu etkiler mi?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:34
105 dk
Z RAPORU
Yatırım polemiği
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230419/thodexin-kurucusu-ozerin-turkiyeye-iade-sureci-basladi-1069877468.html
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci başladı
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci başladı
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk tarafından Türkiye’ye iadesine dair işlemler başlatıldı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T01:30+0300
2023-04-19T01:30+0300
türkiye
thodex
faruk fatih özer
iade
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/15/1062567427_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aeff9fa4c763ef71ffe7873b726d1765.jpg
Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz sene ağustos ayında Arnavutluk’ta yakalanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesinin Arnavutluk Yüksek Mahkemesi tarafından onanmasını ardından iade işlemleri başlatıldı.Konuya yakın kaynaklar, Arnavutluk Adalet Bakanlığının Özer’in Türkiye’ye iadesine dair resmi onayı verdiğini ifade ederek iade işleminin yakın zamanda gerçekleşmesinin beklendiğini aktardı.Arnavutluk Yüksek Mahkemesi iade kararını onamıştıÖzer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesi'nde 17 Kasım 2022'de yapılan karar duruşmasında Türkiye'ye iade edilmesine hükmedilmişti. Özer kararı temyize taşımış, 16 Aralık'ta Durres kentindeki Temyiz Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.Özer'in avukatının duruşmaya katılmaması sonucu duruşma 20 Aralık'a ertelenmişti. Avukatın 20 Aralık’taki duruşmaya bir kez daha katılmaması sonucu duruşma 27 Aralık tarihine ertelenmişti. Özer’in temyize gittiği mahkemede karar 30 Aralık'ta açıklanmış ve iade kararının onanmasına, Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine karar verilmişti.Temyiz Mahkemesi’nin kararının ardından Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, 14 Nisan’da Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebinin reddedildiği duyurmuş ve iade kararını onamıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/15/1062567427_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bfefc04b8d11a1c2ea66c4a77f34e229.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
thodex, faruk fatih özer, iade
thodex, faruk fatih özer, iade

Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreci başladı

01:30 19.04.2023
© AAFaruk Fatih Özer
Faruk Fatih Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk tarafından Türkiye’ye iadesine dair işlemler başlatıldı.
Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz sene ağustos ayında Arnavutluk’ta yakalanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesinin Arnavutluk Yüksek Mahkemesi tarafından onanmasını ardından iade işlemleri başlatıldı.
Konuya yakın kaynaklar, Arnavutluk Adalet Bakanlığının Özer’in Türkiye’ye iadesine dair resmi onayı verdiğini ifade ederek iade işleminin yakın zamanda gerçekleşmesinin beklendiğini aktardı.

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi iade kararını onamıştı

Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesi'nde 17 Kasım 2022'de yapılan karar duruşmasında Türkiye'ye iade edilmesine hükmedilmişti. Özer kararı temyize taşımış, 16 Aralık'ta Durres kentindeki Temyiz Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.
Özer'in avukatının duruşmaya katılmaması sonucu duruşma 20 Aralık'a ertelenmişti. Avukatın 20 Aralık’taki duruşmaya bir kez daha katılmaması sonucu duruşma 27 Aralık tarihine ertelenmişti. Özer’in temyize gittiği mahkemede karar 30 Aralık'ta açıklanmış ve iade kararının onanmasına, Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine karar verilmişti.
Temyiz Mahkemesi’nin kararının ardından Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, 14 Nisan’da Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebinin reddedildiği duyurmuş ve iade kararını onamıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала