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Taksim benzeri saldırı planlıyordu: 'Kaçakların arasına karıştık'
Taksim benzeri saldırı planlıyordu: 'Kaçakların arasına karıştık'
Konya'da eylem hazırlığındayken yaklaşık iki ay önce yakalanan PKK'lı Gülda Bebek, örgütten aldığı talimatla çarşı merkezinde devriye gezen polislere yönelik... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T19:17+0300
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Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Diyarbakır ve Konya İl Emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerce Konya'da eylem hazırlığındayken 23 Şubat'ta yakalandıktan sonra getirildiği Diyarbakır'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan PKK'lı kadın hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.AA'nın haberine göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Bebek, emniyetteki ifadesinde, 2022'de İran'da Türkiye'ye gelmeden 3 gün önce bir örgüt mensubunun yanına gittiğini, bu kişinin Konya'daki bir örgüt mensubunun kendisine kalacak yer ayarladığını belirttiğini ifade etti.Tanıştırıldığı bir örgüt mensubuyla kaçakların arasına karışarak yasa dışı yollarla İran'dan Van'a, oradan da Konya'ya geçeceğinin kendisine söylendiğini anlatan Bebek, geçen yıl ağustos ayında 7-8 kişi sınırı yasa dışı yollarla geçtiklerini belirterek, şu beyanlarda bulundu:'3-4 gün boyunca polislerin bulunduğu yere gelip keşif yaptım'Irak'ın Gara bölgesinde kaldığı dönemde mutfak tüpü ile patlayıcı hazırlama eğitimi aldığını belirten Bebek, şunları kaydetti:23 Şubat'ta düzenlenen operasyonla yakalanmıştıHakkında PKK/KCK içerisinde İran'da "sözde özel kuvvet" olarak faaliyet gösterdiği ve 2022 yılı içinde sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği şeklinde bilgiler bulunan "Xweza Lilaw" kod adlı Gülda Bebek'in Konya'nın Meram ilçesinde bir ikamette gizlendiği ve örgütün üst yönetiminden eylem için talimat beklediği tespit edilmişti. PKK'lı Bebek, 23 Şubat'ta düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.Örgüt mensubunun saklandığı adreste yapılan aramada, tabanca ve silaha ait 2 şarjör, şarjöre basılı 31 fişek, bomba yapımında kullanıldığı belirtilen lehim makinesi, ampermetre, mini elektrik motoru ve buna bağlı elektrik devreleri, 3 küçük tüp başlığı, 2 küçük ampul ve muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirilmişti. Operasyonda kadın terörist ile irtibatlı olduğu şüphesiyle 3 kişi de gözaltına alınmıştı.Örgüt üyesi Gülda Bebek'in, Konya'ya 6 ay önce geldiği, bu süreçte tanıştığı, hakkında yakalama kararı olan ve 7 suçtan aranan firari M.B.O'ya (33) ailesinden kaçtığını, bu nedenle farklı isimler kullandığını söylediği öğrenilmişti.
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konya, pkk, diyarbakır, iran, gara, gülda bebek

Taksim benzeri saldırı planlıyordu: 'Kaçakların arasına karıştık'

19:17 19.04.2023 (güncellendi: 19:39 19.04.2023)
© AAKonya'da eylem hazırlığındayken yaklaşık iki ay önce yakalanan PKK'lı Gülda Bebek
Konya'da eylem hazırlığındayken yaklaşık iki ay önce yakalanan PKK'lı Gülda Bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
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Konya'da eylem hazırlığındayken yaklaşık iki ay önce yakalanan PKK'lı Gülda Bebek, örgütten aldığı talimatla çarşı merkezinde devriye gezen polislere yönelik mutfak tüpüyle saldırı planladığını itiraf etti. Bebek, Kaçakların arasına karışarak yasa dışı yollarla İran'dan Van'a, oradan da Konya'ya geçeceğinin kendisine söylendiğini anlattı.
Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Diyarbakır ve Konya İl Emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerce Konya'da eylem hazırlığındayken 23 Şubat'ta yakalandıktan sonra getirildiği Diyarbakır'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan PKK'lı kadın hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
AA'nın haberine göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Bebek, emniyetteki ifadesinde, 2022'de İran'da Türkiye'ye gelmeden 3 gün önce bir örgüt mensubunun yanına gittiğini, bu kişinin Konya'daki bir örgüt mensubunun kendisine kalacak yer ayarladığını belirttiğini ifade etti.
Tanıştırıldığı bir örgüt mensubuyla kaçakların arasına karışarak yasa dışı yollarla İran'dan Van'a, oradan da Konya'ya geçeceğinin kendisine söylendiğini anlatan Bebek, geçen yıl ağustos ayında 7-8 kişi sınırı yasa dışı yollarla geçtiklerini belirterek, şu beyanlarda bulundu:
"Sınırı geçtikten sonra sabaha kadar yürüdük. Bir dere yatağında mülteciler ve kaçakçılık yapan kişilerle buluştuk. Burada bir minibüse binerek Van'a geldik. İran'da kalacak yer bulma konusunda tanıştığım kişi beni alarak bir rezidansa getirdi. 4-5 gün burada kaldıktan sonra bu kişi bana Suriye uyruklu olduğuma dair sahte bir kimlik ayarladı. Daha sonra minibüsle Konya'ya geldim. Konya'da başka bir örgüt mensubuyla sosyal medyadan iletişime geçtim. Bu kişi beni sonradan yakalandığım apart eve yerleştirdi. Bu kişiyle bir ay boyunca burada kaldım."

'3-4 gün boyunca polislerin bulunduğu yere gelip keşif yaptım'

Irak'ın Gara bölgesinde kaldığı dönemde mutfak tüpü ile patlayıcı hazırlama eğitimi aldığını belirten Bebek, şunları kaydetti:
"Terör örgütü PKK, Konya'da eylem yapmam için beni gönderdi. Konya'ya geldiğimde bir müddet evden çıkmadım. Binadakiler beni öğrenci olarak biliyordu. Benimle evde kalan örgüt mensubuyla patlayıcının devresini hazırladık. Daha sonra Konya'da keşif yapmak için dolaşmaya başladım. Haritalar uygulamasından şehrin farklı noktalarına bakıp, tanımaya başladım. Şehir merkezinde gezerken bir çarşının girişinde bekleyen polisleri gördüm. Bu polislerin çarşı içinde devriye attıktan sonra çarşının girişine gelerek ayakta beklediklerini gördüm. 3-4 gün boyunca polislerin bulunduğu bu yere gelip keşif yaptım. Keşif yaptıktan sonra kaldığım aparta gittim. Mutfak tüpünün üzerine devre sistemini bağladım. Amacım tüpü bir çantaya koyarak çarşı girişinde bekleyen polislerin bulunduğu noktaya gitmek ve burada patlatmaktı. Ya fedai tarzı eylem yaparak kendimi de öldürecektim ya da tüpü zaman ayarlı yapıp ayrıldıktan sonra patlatarak, Irak'a gidecektim. Deşifre olmam durumunda üzerimde bulunan tabancayla yakalanmamak için intihar edecektim."

23 Şubat'ta düzenlenen operasyonla yakalanmıştı

Hakkında PKK/KCK içerisinde İran'da "sözde özel kuvvet" olarak faaliyet gösterdiği ve 2022 yılı içinde sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği şeklinde bilgiler bulunan "Xweza Lilaw" kod adlı Gülda Bebek'in Konya'nın Meram ilçesinde bir ikamette gizlendiği ve örgütün üst yönetiminden eylem için talimat beklediği tespit edilmişti. PKK'lı Bebek, 23 Şubat'ta düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
Örgüt mensubunun saklandığı adreste yapılan aramada, tabanca ve silaha ait 2 şarjör, şarjöre basılı 31 fişek, bomba yapımında kullanıldığı belirtilen lehim makinesi, ampermetre, mini elektrik motoru ve buna bağlı elektrik devreleri, 3 küçük tüp başlığı, 2 küçük ampul ve muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirilmişti. Operasyonda kadın terörist ile irtibatlı olduğu şüphesiyle 3 kişi de gözaltına alınmıştı.
Örgüt üyesi Gülda Bebek'in, Konya'ya 6 ay önce geldiği, bu süreçte tanıştığı, hakkında yakalama kararı olan ve 7 suçtan aranan firari M.B.O'ya (33) ailesinden kaçtığını, bu nedenle farklı isimler kullandığını söylediği öğrenilmişti.
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