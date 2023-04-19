https://sputniknews.com.tr/20230419/taksim-benzeri-saldiri-pkknin-talimatiyla-saldiri-icin-konyaya-geldigini-itiraf-etti-1069918381.html

Taksim benzeri saldırı planlıyordu: 'Kaçakların arasına karıştık'

Taksim benzeri saldırı planlıyordu: 'Kaçakların arasına karıştık'

Konya'da eylem hazırlığındayken yaklaşık iki ay önce yakalanan PKK'lı Gülda Bebek, örgütten aldığı talimatla çarşı merkezinde devriye gezen polislere yönelik... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T19:17+0300

2023-04-19T19:17+0300

2023-04-19T19:39+0300

türkiye

konya

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diyarbakır

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gara

gülda bebek

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Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Diyarbakır ve Konya İl Emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerce Konya'da eylem hazırlığındayken 23 Şubat'ta yakalandıktan sonra getirildiği Diyarbakır'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan PKK'lı kadın hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.AA'nın haberine göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Bebek, emniyetteki ifadesinde, 2022'de İran'da Türkiye'ye gelmeden 3 gün önce bir örgüt mensubunun yanına gittiğini, bu kişinin Konya'daki bir örgüt mensubunun kendisine kalacak yer ayarladığını belirttiğini ifade etti.Tanıştırıldığı bir örgüt mensubuyla kaçakların arasına karışarak yasa dışı yollarla İran'dan Van'a, oradan da Konya'ya geçeceğinin kendisine söylendiğini anlatan Bebek, geçen yıl ağustos ayında 7-8 kişi sınırı yasa dışı yollarla geçtiklerini belirterek, şu beyanlarda bulundu:'3-4 gün boyunca polislerin bulunduğu yere gelip keşif yaptım'Irak'ın Gara bölgesinde kaldığı dönemde mutfak tüpü ile patlayıcı hazırlama eğitimi aldığını belirten Bebek, şunları kaydetti:23 Şubat'ta düzenlenen operasyonla yakalanmıştıHakkında PKK/KCK içerisinde İran'da "sözde özel kuvvet" olarak faaliyet gösterdiği ve 2022 yılı içinde sansasyonel eylem yapmak amacıyla yurt içine geçtiği şeklinde bilgiler bulunan "Xweza Lilaw" kod adlı Gülda Bebek'in Konya'nın Meram ilçesinde bir ikamette gizlendiği ve örgütün üst yönetiminden eylem için talimat beklediği tespit edilmişti. PKK'lı Bebek, 23 Şubat'ta düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.Örgüt mensubunun saklandığı adreste yapılan aramada, tabanca ve silaha ait 2 şarjör, şarjöre basılı 31 fişek, bomba yapımında kullanıldığı belirtilen lehim makinesi, ampermetre, mini elektrik motoru ve buna bağlı elektrik devreleri, 3 küçük tüp başlığı, 2 küçük ampul ve muhtelif sayıda pil bloğu ele geçirilmişti. Operasyonda kadın terörist ile irtibatlı olduğu şüphesiyle 3 kişi de gözaltına alınmıştı.Örgüt üyesi Gülda Bebek'in, Konya'ya 6 ay önce geldiği, bu süreçte tanıştığı, hakkında yakalama kararı olan ve 7 suçtan aranan firari M.B.O'ya (33) ailesinden kaçtığını, bu nedenle farklı isimler kullandığını söylediği öğrenilmişti.

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konya, pkk, diyarbakır, iran, gara, gülda bebek